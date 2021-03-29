Финансовые новости
- |
- 29.03.21
- |
- 21:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Более 500 человек были задержаны в Беларуси за два дня, 25 и 27 марта
09:15 29.03.2021 |
В Беларуси на протестных акциях 27 марта было задержано как минимум 245 человек. Эти данные опубликовал утром в воскресенье, 28 марта, белорусский правозащитный центр (ПЦ) "Весна".
По информации правозащитников, за два дня - 25 марта, когда белорусы отмечали День Воли, и 27 марта - по всей стране было задержано более 500 человек, около 400 из них - в Минске. В списке задержанных - пять журналистов и один фотограф. Это сотрудники изданий "Наша Нива" и "Белорусы и рынок", а также активно освещающего протесты портала Tut.by, лишенного белорусскими властями статуса СМИ. Также во время освещения акции былзадержан и потом отпущен корреспондент DW в Минске.
Первые массовые акции протеста в Беларуси в 2021 году
27 марта в Беларуси начались первые с начала 2021 года массовые акции протеста против фальсификаций на последних выборах президента страны. В августе 2020 года, после того как ЦИК объявил победителем выборов с результатом более 80 процентов голосов тогдашнего главу государства Александр Лукашенко,по всей Беларуси начались мирные массовые выступления. В связи с тем что мирные демонстрации были жестко разогнаны силовиками, к требованиям протестующих вскоре добавились призывы прекратить полицейское насилие.
Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которую многие белорусы считают истинным победителем выборов, под давлением власти была вынуждена покинуть страну. В настоящий момент она ведет активную деятельность за границей, призывая мировых лидеров оказать поддержку демократическому движению в Беларуси.
Требование новых выборов в Беларуси
18 марта Тихановская объявила о начале голосования на платформе "Голос" по вопросу проведения переговоров между белорусскими властями и оппозицией на тему выхода из кризиса при международной поддержке.
Как написала сама Тихановская в своем Telegram-канале, это голосование должно продемонстрировать мировому сообществу, что политический кризис в Беларуси усиливается и требует срочного урегулирования, а также вернуть белорусам чувство единства и остановить гражданский конфликт в стране.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС
|Весенний слив. Зачем Путин подрывает «Нормандию» и «Минск»
|Позитив недели. Двигатели «Южмаша» помогут немецкой космонавтике
|На межбанке 26 марта доминировали наши компании и банки, нерезиденты не устраивали больше закупок
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Еврокомиссии объяснили, смогут ли граждане третьих стран получить «паспорт вакцинации» ЕС
|Крупнейшая угольная компания мира построит 120 ГВт солнечных и ветровых электростанций до 2025 г
|Возобновляемые источники обеспечили в 2020 году 97 % потребностей Шотландии в электроэнергии
|Объем сделок M&A в мире достиг $1,4 трлн, инвестбанки получили рекордные комиссионные
|Торговое представительство США готовит повышенные тарифы для шести стран, принявших законы о цифровых налогах
|Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет
Это интересно
|Xiaomi создала собственный процессор, акции компании взлетели
|Xiaomi зарегистрировала торговую марку Xiaomi Auto, производством автомобилей займется Great Wall
|Учёные стали ближе к «чтению мыслей» без хирургического вмешательства в мозг
|Google дополнит голосового ассистента функцией хранения пользовательских данных
|Младшая сестра Snapdragon 888. Представлена 5-нанометровая платформа Snapdragon 780G для недорогих смартфонов с поддержкой 5G
|Повышение цен на Tesla Model 3 вернуло их к уровню на начало февраля
|Картину Бэнкси с медсестрой-супергероем продали за рекордные $23 млн