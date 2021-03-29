Туркменистан впервые в истории избрал верхнюю палату парламента

В Туркменистане впервые в истории прошли выборы в верхнюю палату (Народный совет, Халк маслахаты) парламента (Национальный совет, Милли генгеш). Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщило государственное информагентство Туркменистана (ТDH).

Голосование приурочено к переходу на двухпалатную систему, предусмотренному изменениями в конституцию, внесенными президентом Гурбангулы Бердымухамедовым 25 сентября 2020 года. До этого парламент состоял из одной палаты - Меджлиса.

За 48 мандатов боролись 112 кандидатов. Мониторинг, по данным ТDH, осуществляли 440 национальных наблюдателей от партий, общественных организаций и отдельных групп граждан. Боровшиеся за мандаты избирались от пяти областей и Ашхабада тайным голосованием на заседаниях местных Народных советов. Еще восемь членов будут назначены президентом.

Выборы признаны состоявшимися. Результаты будут обнародованы в ближайшее время.

Реформы и конституционные поправки

В середине февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына - Сердара - вице-председателем правительства. В указе о создании новой должности вице-премьера, говорилось, в частности, что в обязанности зампредседателя кабмина входят внедрение цифровой системы и инновационных технологий "во все отрасли производства", а также осуществление контроля над этой деятельностью.

Публикацию конституционных поправок об изменениях в структуре парламента, последовавшую 24 февраля, ряд наблюдателей связал с возможной подготовкой к передачи власти в стране, занимающей четвертое место в мире по запасам природного газа. Аналитики полагают, что президент Гурбангулы Бердымухамедов готовит своего единственного сына, 39-летнего Сердара, в преемники. Тот уже был главой юридического комитета Меджлиса, заместителем министра иностранных дел, руководителем региона (Ахалского велаята). В феврале 2020 года отец также назначил его главой нового министерства промышленности и строительного производства. Последний пост тот занимал около года.