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Премьер Армении подаст в отставку для проведения парламентских выборов
08:33 29.03.2021 |
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в апреле подаст в отставку, но останется и.о. главы кабмина для проведения в стране досрочных парламентских выборов. Такое заявление он сделал в воскресенье, 28 марта, на встрече с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области Армении.
"В апреле я подам в отставку - не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", - сказал он.
При этом Никол Пашинян отметил, что если его полномочия будут подтверждены, он продолжит работать "лучше, чем раньше", если нет - "передаст власть тому", кто будет избран.
Оппозиция будет добиваться ухода Пашиняна
Между тем один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян уже заявил на митинге в Ереване, что будет добиваться окончательного ухода премьера: "Мы должны превратить де-юре отставку Пашиняна в отставку де-факто и отстранить его от власти".
Представители оппозиционного "Движения за спасение родины" устроили массовый митинг в столице, который завершился шествием по центральным улицам города. Координатор движения Сагателян выразил уверенность, что политсилы страны должны рассматривать голосование не просто как процедуру выборов в парламент, а как программу отстранения Пашиняна от власти. В свою очередь другой лидер оппозиции Вазген Манукян выразил сомнение в том, что выборы состоятся, высказав мнение, что премьер использует административный ресурс.
Голосование назначено на середину июня
Внеочередные парламентские выборы в Армении должны пройти 20 июня.
После выборов парламенту - Национальному собранию - предстоит избрать нового премьер-министра. Если после двух туров ни один кандидат не наберет нужное число голосов, парламент самораспустится.
В стране вот уже несколько месяцев не утихают протесты. Акции с требованием ухода Пашиняна начались после подписания армянским премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.
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