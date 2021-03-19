В Молдове кандидатом в премьеры выдвинули посла в России

В Молдове парламентское большинство, в которое входят социалисты и депутаты группы Pentru Moldova при участии партии "Шор", предложило посла Молдовы в России Владимира Головатюк кандидатом в премьеры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

С 2014 по 2020 год Головатюк был депутатом от Партии социалистов, возглавляя в парламенте комиссию по вопросам бюджета и финансов. В декабре 2020 года правительство утвердило его кандидатуру на должность посла Молдовы в России.

Головатюк заявил, что согласился стать кандидатом в премьеры, поскольку, "хотя и находится за тысячу километров от родного дома, обладает всей ситуацией, в которой находится страна". "Перед ней стоят серьезные вызовы", - заявил он.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду добивается созыва внеочередных выборов в стране. В этой попытке она выдвинула нового кандидата на пост премьера - исполняющего обязанности лидера ее партии "Действие и Солидарность" Игоря Гросу, которого ожидаемо не поддержат.

17 марта депутаты от социалистов обратились в Конституционный суд с требованием приостановить действие указа Санду о назначении Гросу кандидатом на пост премьер-министра.

Санду ранее предложила формальную кандидатку - экс-главу Минфина Наталью Гаврилицу, которая не скрывала, что не хочет, чтобы парламент ее поддержал, и в конце концов депутаты не дали за нее голосов.

По Конституции Молдовы, президент получает право распустить парламент в двух случаях: в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов и если парламент как минимум дважды отклонил предложенный ему состав правительства в 45-дневный срок после внесения соответствующего предложения.