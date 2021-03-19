Финансовые новости
- |
- 19.03.21
- |
- 13:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Молдове кандидатом в премьеры выдвинули посла в России
13:34 19.03.2021 |
В Молдове парламентское большинство, в которое входят социалисты и депутаты группы Pentru Moldova при участии партии "Шор", предложило посла Молдовы в России Владимира Головатюк кандидатом в премьеры.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
С 2014 по 2020 год Головатюк был депутатом от Партии социалистов, возглавляя в парламенте комиссию по вопросам бюджета и финансов. В декабре 2020 года правительство утвердило его кандидатуру на должность посла Молдовы в России.
Головатюк заявил, что согласился стать кандидатом в премьеры, поскольку, "хотя и находится за тысячу километров от родного дома, обладает всей ситуацией, в которой находится страна". "Перед ней стоят серьезные вызовы", - заявил он.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду добивается созыва внеочередных выборов в стране. В этой попытке она выдвинула нового кандидата на пост премьера - исполняющего обязанности лидера ее партии "Действие и Солидарность" Игоря Гросу, которого ожидаемо не поддержат.
17 марта депутаты от социалистов обратились в Конституционный суд с требованием приостановить действие указа Санду о назначении Гросу кандидатом на пост премьер-министра.
Санду ранее предложила формальную кандидатку - экс-главу Минфина Наталью Гаврилицу, которая не скрывала, что не хочет, чтобы парламент ее поддержал, и в конце концов депутаты не дали за нее голосов.
По Конституции Молдовы, президент получает право распустить парламент в двух случаях: в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов и если парламент как минимум дважды отклонил предложенный ему состав правительства в 45-дневный срок после внесения соответствующего предложения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Бала: Заседание СНБО по Деркачу должно было состояться давно, но СБУ не тем занимается
|«Буки» и С-300 ремонту не подлежат. Почему мы хотим ЗРК NASAMS, и кто нам их продаст
|Курс доллара на межбанке опустили из-за локдауна в Киеве и слухов о валютной распродаже «Нафтогаза»
|«Возмещение ущерба». Как Путин будет выжимать из Зеленского воду в Крым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Молдове кандидатом в премьеры выдвинули посла в России
|Дипломаты США и КНР публично обменялись жесткими обвинениями
|После предложения Путина в Белом доме ответили, что Байден слишком занят
|Почему Украине не удалось избежать конфронтации с Ираном
|Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, достраивающим «Северный поток-2»
|Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования
|В Сенате США внесли законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности
Это интересно
|Alibaba перестал быть крупнейшим китайским онлайн-ретейлером — его потеснил Pinduoduo
|BMW раскрыла внешность электрического лифтбека i4
|Американец взял на тест-драйв BMW и на ней же поехал грабить банк, чтобы выкупить ее у дилера
|Мировые продажи предметов искусства упали на 22% в 2020 году - эксперты
|Китайские кибершпионы похищают данные о 5G по всему миру
|В главном браузере Microsoft появился детский режим
|Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания