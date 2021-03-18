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Путин ответил на слова Байдена: «Кто как обзывается, тот так и называется»
14:05 18.03.2021 |
Президент России Путин ответил на интервью президента США Джо Байдена, в котором тот пообещал, что Путин поплатиться за предполагаемое вмешательство в американские выборы, и утвердительно ответил на вопрос, считает ли Байден Путина "убийцей".
"Теперь что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И чтобы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток", - сказал Путин на стрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. Россия аннексировала Крым семь лет назад - весной 2014 года.
"И вот, вы знаете, я вспоминаю - в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется".
Накануне президент США заявил, что его российскому коллеге придется ответить за попытки вмешательства в американские выборы. "Он поплатится за это", - заявил Байден в интервью телеканалу Эй-би-си.
После этого журналист спросил президента США, считает ли он Путина "убийцей". Байден ответил утвердительно.
После заявления Байдена в эфир телеканала Эй-би-си российский МИД заявил, что посол России в США приглашен в Москву для проведения консультаций.
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