Обидчивый рэпер. Как сын Иванишвили спровоцировал новый политический кризис в Грузии

Владислав Гирман / Деловая столица

В разгар политического кризиса в Грузии в сети появились записи, компрометирующие всю нынешнюю власть.

Грузинская оппозиция получила мощный рычаг давления на партию власти и лично на Бидзину Иванишвили - это записи разговоров, которые никто не должен был услышать. Где-то вздрогнула пара бывших украинских президентов...Потому как довольно часто случается, что пленки могут полностью изменить весь политический облик государства.

В случае с Грузией речь идет о "пленках Беры" - 26-летнего рэпера Беры Иванишвили, сына олигарха и де-факто правителя Грузии Бидзины Иванишвили.

Голос, вероятно принадлежащий сыну грузинского олигарха, зазвучал 6 марта в эфире TV Pirveli. "Компанию" ему, якобы, составили руководитель Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе и Ираклий Гарибашвили, бывший глава МВД, сменивший недавно Георгия Гахарию на посту премьер-министра.

Журналисты обнародовали сразу несколько записей при участии этой троицы (в разных вариациях).

Суть разговоров - одна и та же: как какой-то наглец посмел сказать/написать/спеть что-либо неприятное в отношении Беры Иванишвили; и, самое главное, его надо заставить забрать свои слова обратно, иначе "кому-то руки сломают".

Среди "обидчиков", с которыми проводились такие "беседы", есть даже несовершеннолетний. Истории на самом деле занятные. И все же они, выходит, завязаны на колоссальное эго сына олигарха.

Журналисты, которые говорят, что не знают, кто передал записи, предполагают: такие разговоры между Иванишвили-младшим, Чубинидзе и Гарибашвили проходили примерно в 2016 г. и позднее, т.е. уже после прихода к власти партии Иванишвили "Грузинская мечта".

Соответственно давление на эту политсилу, являющуюся партией власти сегодня, растет просто сумасшедшими темпами, потому как речь, очевидно, идет о превышении полномочий и нарушении закона главой правительства Грузии и начальником службы госохраны.

Потому "Мечте" нужно как можно скорее погасить пламя недовольства и возмущения, искрами которого уже стала одна акция протеста, прошедшая в Тбилиси.

Получается не очень.

Во-первых, прокуратура, которая отреагировала на обнародование записей спустя три дня открытием дела, это самое расследование начала по факту "несанкционированной записи и/или подслушивания частного разговора, а также записи частной коммуникации, незаконного использования и распространения информации, добытой техническими средствами, с признаками преступления, предусмотренными 1-й и 2-й частями статьи 158 УК Грузии".

Т.е. не по факту возможных преступлений, совершенных действующими высокопоставленными госслужащими.

Во-вторых, стратегия защиты в целом базируется на том, что записи сделаны на самом деле не в 2016 г., а намного раньше - где-то в 2010-2011 гг. По словам, главы фракции партии в парламенте Мамуки Мдинарадзе, в 2010 г.

И вообще они, мол, все сфабрикованы. Кем? Естественно окружением бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, которое сейчас их вбрасывает в информпространство, пользуясь царящим в стране политическим кризисом.

Что занятно: сам факт того, что "профилактические беседы" проводились, предполагаемыми фигурантами записей не отрицается.

Так, Чубинидзе в интервью TV Imedi подтвердил, что приходил домой к "обидчикам" сына Бидзины Иванишвили, у которого в то время (т.е. в 2010-2011 гг.) работал начальником охраны. Но уверяет, что все проходило чинно, вежливо и без малейших намеков на грубости и угрозы с его стороны.

"Записи добыты незаконным путем в 2010-2011 гг, на них беседуют три человека, в т.ч один несовершеннолетний (Бере Иванишвили тогда, выходит, было около 15-16 лет, - "ДС"), о чем тут вообще разговор? Назовите как хотите, да хоть сплетнями - это преступление? Думаю, преступление - незаконно эти записи добывать, хранить, делать монтаж и распространять", - цитирует его "Грузия Online".

В этом же направлении пытается выкрутить историю и сам Бера Иванишвили, который в интервью тому же телеканалу заявил, что все произошло в 2011 г.

Якобы против него и его фанатов группой из "100-200 человек" велась "кампания направленная на то, чтобы спровоцировать его семью", и потому он пожаловался Чубинидзе.

Вместе с тем рэпер пытается одновременно выглядеть и "мужчиной", и жертвой.

"Я даже не буду начинать спорить - аутентично это или нет, смонтировано, или нет, - говорит он. - Для меня это не имеет значения. Я и сегодня стою абсолютно на той же позиции и прямо говорю, что если кто-то оскорбит мою мать, если кто-то затронет семью, что для меня самое святое и ценное, с такого человека я спрошу и сегодня. Покажите мне хоть одного мужчину, грузинского мужчину, который думает по-другому".

После чего, как пишет "Новости-Грузия", решил еще пожаловаться на невероятную просто массовую травлю и едва ли не преследования, которой подвергается он и его семья. Сын богатейшего и влиятельнейшего человека в Грузии...

"Когда я подписал контракт с одним американским лейблом, мы выпустили песню. Это был не клип, а песня, загруженная на Youtube, на фоне стоял мой портрет. Тогда поступило несколько сотен жалоб, что клип содержит порнографию. Сотрудники лейбла сошли с ума - мол, что происходит", - жалуется Бера Иванишвили.

И добавляет: "То же самое сейчас происходит на моем TikTok. С прошлого лета на мою страницу жалуются каждый день. Сотни, если не тысячи человек, все из Грузии. Мой аккаунт просто пострадал. Когда я выкладывал видео с моим сыном, супругой, поступило тысячи жалоб, что это какая-то порнография, террористическое обращение, опасный контент. Когда я связался с менеджерами TikTok-а, сказали, что в соцсети до миллиардов пользователей и это первый случай в истории аппликации, что с конкретным человеком так борются".

Реагируя же на то, что некоторые эпизоды из записей содержали отсылки к событиям 2016-2017 гг., например, на то, что нынешний премьер предложил рэперу использовать в качестве звонка на телефоне мелодию песни "три-три" (у того есть песня 2017 г. "Три главных слова"), Бера Иванишвили утверждает, что на самом деле это не "три-три", а "Антони".

Так, дескать, он называл Ираклия Гарибашвили, с которым он в 2010-2011 гг. частенько катался во Францию "по музыкальным вопросам".

Повалить колосса

Сложно сказать, удалось ли Бере Иванишвили кого-нибудь переубедить и заставить поверить в то, что записи сделаны еще во времена Саакашвили, который, как постоянно твердят сейчас в "Мечте", тогда активно прослушивал оппозицию.

Версия партии власти рушится по мере того, как после эфира 6 марта в сети начали всплывать истории других людей, жалующихся на давление и угрозы из-за негативных комментариев или блогов.

Так, ныне живущий в Штатах журналист Тато Цецхладзе рассказал, что столкнулся с Берой, когда работал официантом в ресторане в 2016 г. Сын олигарха не оставил чаевых и Цехладзе решил написать об этом в соцсети, после чего познакомился с "бойцами" Иванишвили и впоследствии лишился работы.

Еще одну историю, которая случилась точно не в 2011 г., а относительно недавно - в 2019 г., поведал критик "Мечты" Дато Абзианидзе. По его словам, он в негативном контексте высказался о Бере Иванишвили и ему принялся угрожать друг сына олигарха - Амико Джалелидзе. Но быстро унялся, когда Аблианидзе тэгнул в посте МВД и опубликовал скриншот их переписки.

Так просто сбить волну банальным отрицанием и созданием гибридного образа жертвы-защитника не удастся.

К тому же Бера Иванишвили пребывал в невыгодной позиции. Он, как ни крути, сын богатейшего человека в стране, который де-факто этой страной руководит; а органы, ему подконтрольные, "похищают" лидера главной оппозиционной силы Нику Мелию.

И все же "пленки Беры" вызывают вопросы. Один из ключевых - кто все-таки слил записи журналистам?

Да, Саакашвили не святой. И, допустим даже, что спецслужбы тогда действительно прослушивали оппозиционеров и их близких.

И все же есть какие-никакие доказательства того, что силовики и чиновники от "Мечты" могли нарушать закон уже после того, как стали силовиками и чиновниками.

Потому вопрос из разряда "кто слил записи" переходит в разряд "кто из правящей команды слил записи". Что вполне возможно, учитывая, что "Мечта" тоже переживает кризис.

Намеком на это была отставка Гахарии из-за судебного решения по Мелии. Хотя властная тусовка могла начать сыпаться еще во время избирательного цикла, когда она с трудом насобирала мандаты на большинство. В этом, к слову, ей немного помогла оппозиция, объявившая бойкот второму туру выборов.

Оппозиция явно изменила тактику. Ей не удалось трансформировать историю о массовых фальсификациях в досрочные выборы. Но ныне, после ареста Мелии, сложился политический климат (не в последнюю очередь ввиду продемократического прессинга со стороны Запада), идеальный для того, чтобы демонизировать Иванишвили и всей верхушки аккурат к местным выборам, которые состоятся осенью 2021 г.

Проводится реально глубинная работа по кардинальному изменению образа текущей власти: мол, смотрите, они были моральными уродами - бандитами и барыгами (беря на вооружения любимое словцо Саакашвили), задолго до того, как пришли к власти. Вот кто сегодня правит Грузией - люди, угрожающие подростками из-за комментариев в сети; люди, фальсифицирующие выборы (эту историю снова можно покачать); люди, вламывающиеся в офис оппозиции и похищающие ее лидера.

Не факт, что одних "пленок Беры", пусть и вкупе с задержанием Мелии, будет достаточно, но у оппозиции, учитывая пристальное внимание Брюсселя и Вашингтона к Грузии, которые настаивают на диалоге, появился шанс не без помощи потенциальных "друзей" во властных коридорах значительно ослабить, если не повалить колосса, которого, судя по результатам последних выборов, все больше подводят ноги.

