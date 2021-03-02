Президент Молдовы объявила дату роспуска парламента

Президент Молдовы Майя Санду планирует распустить парламент 23 марта, чтобы провести новые выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По Конституции Молдовы президент получает право распустить парламент в двух случаях: в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов и если парламент как минимум дважды отклонил предложенный ему состав правительства в 45-дневный срок после внесения соответствующего предложения.

Первое основание для роспуска звучит несколько нечетко, и именно им планирует воспользоваться Санду.

Президент один раз предложила формального кандидата в премьеры, которым стала экс-глава Минфина Наталья Гаврилица, не скрывавшая, что не хочет, чтобы парламент ее поддержал, и в конце концов депутаты не дали за нее голосов.

Теперь Санду заявила, что вообще отказывается выдвигать кандидатуру премьера. Через 23 дня она планирует объявить о "невозможности формирования правительства" из-за неподанной ею кандидатуры премьер-министра.

Против такого развития событий выступает Социалистическая партия и ее лидер бывший президент Игорь Додон. Соцпартия объявила, что планирует доказать неконституционность такого роспуска, а еще - есть план действий, который якобы превратить Санду в "английскую королеву без полномочий".

Важно отметить, что в прошлом году все политические игроки соглашались, что парламент Молдовы нуждается в "перезапуске". Чтобы это произошло, накануне инаугурации Санду подал в отставку премьер-министр Ион Кику. Санду рассчитывала, что дважды подаст кандидатуру премьера, парламент ее дважды отклонит - и выборы станут реальностью.