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Президент Молдовы объявила дату роспуска парламента
16:59 02.03.2021 |
Президент Молдовы Майя Санду планирует распустить парламент 23 марта, чтобы провести новые выборы.
Об этом сообщает "Европейская правда".
По Конституции Молдовы президент получает право распустить парламент в двух случаях: в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов и если парламент как минимум дважды отклонил предложенный ему состав правительства в 45-дневный срок после внесения соответствующего предложения.
Первое основание для роспуска звучит несколько нечетко, и именно им планирует воспользоваться Санду.
Президент один раз предложила формального кандидата в премьеры, которым стала экс-глава Минфина Наталья Гаврилица, не скрывавшая, что не хочет, чтобы парламент ее поддержал, и в конце концов депутаты не дали за нее голосов.
Теперь Санду заявила, что вообще отказывается выдвигать кандидатуру премьера. Через 23 дня она планирует объявить о "невозможности формирования правительства" из-за неподанной ею кандидатуры премьер-министра.
Против такого развития событий выступает Социалистическая партия и ее лидер бывший президент Игорь Додон. Соцпартия объявила, что планирует доказать неконституционность такого роспуска, а еще - есть план действий, который якобы превратить Санду в "английскую королеву без полномочий".
Важно отметить, что в прошлом году все политические игроки соглашались, что парламент Молдовы нуждается в "перезапуске". Чтобы это произошло, накануне инаугурации Санду подал в отставку премьер-министр Ион Кику. Санду рассчитывала, что дважды подаст кандидатуру премьера, парламент ее дважды отклонит - и выборы станут реальностью.
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