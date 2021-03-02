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Кризис в Армении: у Пашиняна заговорили об импичменте президенту
09:13 01.03.2021 |
Представитель правящей партии Армении заявил, что отказ президента подписать указ об отставке начальника Генштаба по предложению премьера является основанием для импичмента.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн", об этом заявил депутат фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян.
Депутат утверждает, что президент не может просто так вернуть проект указа органу, который его предложил, в данном случае - премьер-министру.
"Премьер в рамках своих полномочий (статья 155 Конституции) предложил уволить начальника Генштаба. Даже человек с самой буйной фантазией не может усмотреть в этом процессе каких-то антиконституционных элементов. В действительности же мы имеем дело с произвольным исполнением президентом своих полномочий", - заявил Овакимян.
По его мнению, такой подход угрожает безопасности и стабильности в стране, поэтому "есть очевидные основания для начала процесса импичмента президенту на основании грубого нарушения статьи 141 Конституции".
От самого Никола Пашиняна не звучало угроз импичментом, хотя он назвал решение президента "непонятным".
"Я объясню (на митинге 1 марта), что это решение безосновательное и не имеет правовых оснований. Это важный разговор, чтобы мы могли это зафиксировать и понять, и из этой констатации, возможно, будут сделаны определенные выводы", - заявил премьер.
Статья 141 предусматривает, что президент может быть отстранен от должности за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение Конституции.
Согласно Конституции, для заключения о наличии оснований для отстранения президента Национальное собрание должно большинством от общего числа депутатов принять поставовление об обращении в Конституционный суд. Затем Национальное собрание может отстранить президента от должности на основании заключения КС как минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов.
Напомним, политический кризис в Армении обострился 25 февраля. Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба.
Оппозиция Армении, которая давно требует отставки Пашиняна после поражения в войне в Карабахе, поддержала требование Генштаба.
Премьер назвал это "попыткой государственного переворота" и заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна.
Президент Армен Саркисян отказался подписывать проект указа, заявив, что он противоречит Конституции. Пашинян подал его повторно.
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