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Кризис в Армении: премьер-министр объявил об увольнении главы Генштаба
15:49 25.02.2021 |
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении уволить главу Генштаба Армении Оника Гаспаряна, который в четверг потребовал отставки Пашиняна.
Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".
Решение Пашиняна последовало за заявлением высокопоставленных армянских военных с требованием отставки премьера.
По словам Пашиняна, он решил уволить начальника Генштаба и его первого заместителя, а министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей.
В ходе прямого эфира Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики, назвав требование военных "попыткой переворота".
"Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решение снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас важнейшая задача - сохранение гражданской и народной власти", - заявил он.
Пашинян заявил, что взял на себя всю ответственность за то, что произошло в войне в Нагорном Карабахе, отметив, однако, что сейчас сложилась ситуация, в которой к высокопоставленным военным возникли некоторые вопросы у общества, и "этих вопросов избежать невозможно".
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