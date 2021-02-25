Кризис в Армении: премьер-министр объявил об увольнении главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении уволить главу Генштаба Армении Оника Гаспаряна, который в четверг потребовал отставки Пашиняна.

Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Решение Пашиняна последовало за заявлением высокопоставленных армянских военных с требованием отставки премьера.

По словам Пашиняна, он решил уволить начальника Генштаба и его первого заместителя, а министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей.

В ходе прямого эфира Пашинян призвал своих сторонников собраться на площади Республики, назвав требование военных "попыткой переворота".

"Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решение снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас важнейшая задача - сохранение гражданской и народной власти", - заявил он.

Пашинян заявил, что взял на себя всю ответственность за то, что произошло в войне в Нагорном Карабахе, отметив, однако, что сейчас сложилась ситуация, в которой к высокопоставленным военным возникли некоторые вопросы у общества, и "этих вопросов избежать невозможно".