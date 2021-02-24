Финансовые новости
- |
- 24.02.21
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Пашинян подтвердил сведения о применении комплекса «Искандер» в Нагорном Карабахе
09:04 24.02.2021 |
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сведения о применении оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, однако усомнился в его эффективности.
В интервью новостному сайту "1in.am", комментируя по просьбе журналиста заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить "Искандер" на четвертый день войны, Пашинян ответил: "Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".
На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: "Не знаю... Может, оружие 80-х".
В середине ноября 2020 года генерал-полковник Мовсес Акопян, ушедший в отставку с поста главного военного инспектора Армении, заявил на пресс-конференции, что в период боевых действий в Нагорном Карабахе армянская сторона задействовала оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
"Искандер" во время войны был применен. Не могу сказать, где", - сказал Акопян журналистам.
Позднее в СМИ появились сведения, что ОТРК "Искандер" был задействован армянской стороной в последние дни войны в направлении города Шуши.Комплексы "Искандер" были показаны в Армении на военном параде в 2016 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
ТОП-НОВОСТИ
|Безналичный доллар подорожал 23 февраля на выплатах по НДС и вакцинации
|Витренко навсегда. Как Зеленский будет управлять Кабмином без Рады
|Как и за что Сергею Стерненко дали 7 лет и 3 месяца тюрьмы
|«Спортмастер» не рассосется: Как бизнес превращает санкции Зеленского в цирк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Bloomberg: поддерживаемые Tencent и Ant Group банки протестируют цифровой юань
|В ООН заявили о многочисленных нарушениях Ирана в деле сбитого самолета МАУ
|Пашинян подтвердил сведения о применении комплекса «Искандер» в Нагорном Карабахе
|Amnesty International решила не называть Навального узником совести
|Глава Microsoft обвинил Россию в самой опасной кибератаке в истории США
|США обещают ввести новые санкции против России. Какими они могут быть?
Это интересно
|Netflix начнёт автоматически загружать рекомендованные шоу на устройства пользователей
|Spotify запустит потоковое воспроизведение музыки в lossless-формате
|Появился новый способ изготовления идеальных перовскитных солнечных батарей
|Илон Маск пообещал в два раза ускорить спутниковый интернет Starlink уже в этом году
|SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции
|Porsche не будет строить завод в Китае. Принципиально
|Audi планирует уменьшать запас хода будущих электромобилей