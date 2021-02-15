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Илон Маск пригласил Путина побеседовать в Clubhouse. Кремль пока не ответил
12:58 15.02.2021 |
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем "Твиттере" пригласил Путина побеседовать с ним в новой соцсети Clubhouse.
"Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?" - написал Маск, отметив официальный аккаунт Кремля в соцсети.
В реплаях предприниматель добавил уже на русском языке: "Было бы большой честью поговорить с вами".
За три часа твит Маска набрал почти 90 тысяч лайков. Ответа от Кремля пока не последовало.
Социальная сеть Clubhouse была создана весной 2020 года компанией Alpha Exploatation Co. и быстро приобрела популярность на фоне пандемии коронавируса и карантинных ограничений.
Общение в соцсети происходит в формате аудиосообщений, попасть туда можно только по приглашению одного из участников. Пользователи общаются в виртуальных тематических "комнатах", которые они создают сами.
Росту популярности соцсети поспособствовало участие знаменитостей: в беседах через Clubhouse были замечены, в частности, основатель Facebook Марк Цукерберг, актер Эштон Катчер и Илон Маск.
Основатель Tesla ранее уже не раз писал твиты и комментарии к ним на русском языке.
В мае прошлого года он написал в реплаях к одному из постов, что ему "очень нравится звучание русского языка". Вскоре после этого он по-русски ответил на твит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в котором тот просил главу НАСА передать Маску привет.
"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", - написал тогда американский миллиардер.
В январе Маск по-русски ответил на твит "Роскосмоса" о 114-й годовщине со дня рождения конструктора Сергея Королева: "Он был великолепен".
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