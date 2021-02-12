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Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом
10:52 12.02.2021 |
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 12 февраля, заявил о готовности Москвы разорвать отношения с Европейским Союзом. Это произойдет, если власти вновь увидят, "что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", заявил он в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live". "Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне", - добавил министр.
Взаимные высылки дипломатов и визит Борреля в Москву
Отношения России и Европейского Союза в последние недели обострились. Так, МИД РФ 5 февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции. Российская сторона обвинила их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Позиция министерства вызвала критику Евросоюза, Великобритании и США. Берлин, Стокгольм и Варшава в ответ сообщили о высылке троих российских дипломатов.
А верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после трехдневного визита в Москву обвинил власти РФ в отсутствии готовности к диалогу. В ходе поездки глава дипломатии ЕС встретился с представителями российских правозащитных организаций и обсудил с ними протесты в стране. Кроме того, Боррель провел переговоры с главой МИД РФ, на которых настаивал на освобождении оппозиционера Алексея Навального и расследовании его отравления.
Встреча с Лавровым подтвердила, что "Европа и Россия двигаются в разные стороны", заявил европейский дипломат. По его мнению, Россия "видит в демократических ценностях экзистенциальную угрозу". Боррель намерен предложить ввести санкции в отношении России. Министры иностранных дел государств ЕС обсудят этот вопрос 22 февраля.
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