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Узбекистан начал строить аэропорт в анклаве на территории Киргизии
12:30 09.02.2021 |
Строительство аэропорта началось в Сохском районе Ферганской области Узбекистана, который полностью находится на территории Киргизии, сообщает в понедельник пресс-служба Минстроя республики.
По данным ведомства, стоимость проекта составит 12 млрд сумов. Длина взлетно-посадочной полосы будущей воздушной гавани для полетов малого авиационного транспорта составит 650 метров, ширина - 100 метров. Аэропорт планируется запустить в эксплуатацию в мае.
В августе 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил программу мер по комплексному социально-экономическому развитию Сохского района Ферганской области Узбекистана в 2020‑2021 годах, предусматривающую организацию регулярных авиарейсов в удаленный регион.
В Сохском районе Узбекистана проживает около 80 тыс. человек, подавляющее большинство жителей является этническими таджиками.
Ранее Узбекистан просил правительство Киргизии открыть дорогу в Сох. Дорога, напрямую связывающая Сохский район и областной центр, по договоренности сторон была открыта в конце августа 2019 года. Однако спустя несколько дней киргизская сторона приостановила движение по ней, ссылаясь на фитосанитарные нормы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
После распада СССР между Узбекистаном и Киргизией возникли территориальные споры из‑за неопределенности госграницы. В 2017 году стороны подписали промежуточный договор о госгранице, по которому было описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу.
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