Новая Конституция Беларуси: оппозиция пишет, Лукашенко теряет интерес

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новая Конституция Беларуси: оппозиция пишет, Лукашенко теряет интерес

 

Конституционная реформа оставалась одной из самых обсуждаемых политических тем в Беларуси минувшей осенью. О ней не раз обтекаемо рассуждал Александр Лукашенко. На изменение Основного закона как на один из путей разрешения политического кризиса в стране, разразившегося после президентских выборов 9 августа, настойчиво указывали в Кремле. А лидер оппозиции Светлана Тихановская назначила своими представителями по написанию новой конституции экс-спикера Верховного Совета Мечислава Гриба и бывшего главу Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолия Лебедько.

Однако по мере снижения протестной активности белорусов вопрос постепенно сдвигался с политической повестки дня властей. Лукашенко, обещавший, что на Всебелорусском народном собрании (ВНС) 11-12 февраля, обсудят проект новой конституции, а после принятия Основного закона возможны и новые президентские выборы, фактически перенес на 2022 год проведение референдума, который призван закрепить вносимые изменения.

Какая конституция нужна Беларуси, кто, как и когда ее должен принимать, и каким образом можно обеспечить прозрачность такого процесса и широкого участия в нем граждан?

Нужна ли Лукашенко новая конституция?

В разгар массовых протестов Александр Лукашенко сулил недовольным его шестым президентским сроком пересмотр Основного закона с передачей части полномочий главы государства парламенту и правительству. Но чем меньше людей выходило на улицы, тем более невнятными и противоречивыми становились высказывания Лукашенко на сей счет. Накануне 2021 года он сообщил, что на рассмотрение ВНС не будут вноситься поправки в конституцию, это случится на референдуме. При этом, по словам Лукашенко, проект нового Основного закона для всенародного голосования уже есть. В целом, заверил он, система власти принципиально не изменится.

"Главное не в том, какая республика по форме правления (парламентская, президентская или парламентско-президентская), а в том, как обеспечивается право граждан на надлежащее (хорошее) управление, как им можно реализовать свои конституционные права", - подчеркнул в интервью DW бывший председатель Конституционного суда Беларуси Григорий Василевич. Тем не менее сам Василевич предлагает вернуть в конституцию запрет на пребывание в должности президента одним лицом более двух сроков, а также ограничить практику издания главой государства временных декретов, имеющих силу закона.

Между тем о содержании имеющегося у властями проекта практически нет никакой информации. СМИ писали, что якобы его подготовкой в обстановке секретности занимались судьи Конституционного суда (КС). В пресс-службе суда DW сказали, что в данный момент работа такого рода не ведется. Вопрос необходимости концептуальных изменений Основного закона, напомнили в пресс-службе, был поднят Лукашенко на его встрече с судьями КС еще в 2018 году: "Судьями были внесены определенные предложения. Потом ситуация поменялась, КС теперь этим не занимается, работают депутаты парламента".

Что известно о подготовке к референдуму

Наблюдатели, со своей стороны, констатируют, что за последние месяцы в риторике Лукашенко заметно сместились акценты - проведение референдума уже отодвинуто на 2022 год и его перспективы становятся все более туманными. Объявленная Лукашенко конституционная реформа - это инструмент для удержания им власти, заявил DW Анатолий Лебедько.

Александр Лукашенко и реальное реформирование конституции - вещи несовместимые, предупреждает Павел Усов, глава варшавского Центра политического анализа и прогноза. Все изменения, которые будут предложены властями, - чисто манипулятивного свойства, и они никак не повлияют на ситуацию в стране, прогнозирует он.

Уйти от гиперпрезидентской республики

"Нам нужен документ, который не позволит вернуться в прошлое", - уверен Анатолий Лебедько, советник Светланы Тихановской, координирующий работу Общественной конституционной комиссии, которая готовит проект новой Конституции Беларуси. Самой большой проблемой ныне действующего Основного закона, принятого в марте 1994 года и измененного в ноябре 1996 года на референдуме, Лебедько в интервью DW назвал закрепленную в нем гиперпрезидентскую форму правления.

На днях члены комиссии (в ее составе около 50 экспертов от всех ведущих оппозиционных политических сил) обнародовали разработанный ими раздел конституции, посвященный высшим органам власти - парламенту, правительству и президенту.

По словам Лебедько, после острых дискуссий выбор был сделан в пользу так называемой полупрезидентской (или парламентско-президентской) республики: правительство по итогам выборов формируется парламентом и определяет стратегию развития страны; президент избирается всенародно на четыре года (не более двух сроков), в его компетенции - внешняя политика, роспуск парламента в строго оговоренных случаях, а также церемониальные функции. Это похоже на то, что есть в Литве и Польше, пояснил советник Тихановской.

Стране необходимо новое государственное устройство

Описанную модель поддерживает и Павел Усов. Он несколько лет назад принимал участие в разработке программы "Вольная Беларусь", включавшей и раздел по изменению политической системы. При этом Усов оговаривается: "Стране необходимо новое государственное устройство - при нынешнем любая конституция является просто ничего не значащей бумагой".

Среди прочего, политолог выступает за однопалатный парламент вместо нынешнего двухпалатного, а также за заметное расширение компетенции местного самоуправления, что необходимо для более устойчивого развития регионов и страны в целом. Однако все это, по его мнению, будет возможным только после системных перемен в Беларуси.

Говоря о сроках и процедуре принятия нового Основного закона, Анатолий Лебедько подчеркивает, что вопрос транзита власти должен решаться на политическом уровне. Сам он считает, что оптимальным было бы провести выборы нового президента одновременно с референдумом по конституции.

Президент - как в Швейцарии

Судья Конституционного суда первого состава (1994-1997 годы), профессор права Михаил Пастухов настроен более радикально. Он - за парламентскую республику со слабым президентом. "Идеальная модель - Швейцария", - уточнил Пастухов. В этой стране роль главы государства играет президент, избираемый парламентом из семи членов Федерального совета (правительства). Президент - первый среди равных из семерки - председательствует на заседаниях совета, выполняет церемониальные функции и избирается всего на год без права переизбрания. Но такая позиция не нашла поддержки в общественной комиссии, и пока профессор в ее работе не участвует.

Он называет принятые на референдуме в 1996 году поправки в конституцию нелегитимными, так как сам референдум был незаконным. КС постановил, что голосование носит консультативный характер, а Лукашенко своим указом сделал его обязательным, напомнил Пастухов. По его выражению, в действующем Основном законе проигнорированы важнейшие принципы построения государства - верховенства закона, разделения властей, соблюдения прав человека. А вся власть отдана президенту, который назначает и увольняет глав исполнительной власти на местах, всех судей и силовых министров.

"В стране была и есть одна законная конституция - 1994 года, - настаивает Пастухов. - Ее надо просто восстановить, а потом внести в текст ряд поправок, усиливающих роль законодательного органа и правительства". Профессор не согласен с тем, что общественная комиссия решила писать новую конституцию. По его оценке, достаточно указанные поправки принять в парламенте, а потом вынести на одобрение народа.

Что делать с геополитикой и когда проводить референдум?

Стоит ли в Основном законе как-то закрепить внешнеполитический курс страны, прописать его приоритеты и цели? Рабочая группа, отвечает Лебедько, предлагает дать возможность всем гражданам на референдуме решить, как нужно обеспечить внешнюю безопасность Беларуси. При этом эксперты группы выступают за нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус государства.

Общественная комиссия собирается представить своей проект конституции уже в начале февраля, после чего, делится Анатолий Лебедько, будет инициирована широкая дискуссия. "За 26 лет ее отсутствия у людей возникло большое желание высказаться по этому вопросу, но порой не хватает базовых знаний. Поэтому обсуждение проекта будет носить и просветительский характер", - заверил Лебедько.

Вынести новую конституцию на референдум будет возможно только в процессе перехода власти в стране к демократическим институтам, поскольку при нынешнем режиме никакие реальные изменения невозможны, заключил Павел Усов.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

12:47 Нацбанк определился с мерами воздействия на небанковские финучреждения

12:23 Справочный курс гривны 5 февраля повышен на 11,31 коп до 27,7818 грн/$1

12:03 Азиатские фондовые биржи 5 февраля закрылись в основном ростом

11:33 Кредитный портфель украинских банков в 2020г. сократился на 4,4%, NPL - на 18,9% - НБУ

11:27 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 04.02.21

11:05 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.02.21

10:55 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 04.02.2021

08:24 Верховный Суд снял арест со счетов Проминвестбанка

08:13 Доллар 5 февраля умеренно укрепляется к другим мировым валютам

07:58 Фондовые индексы США 4 февраля закрылись на рекордных отметках

04.02 Впервые за несколько недель на межбанк с покупкой валюты вышел Нацбанк

04.02 Депозитные ставки для физлиц 04.02.21

04.02 НБУ повысил годовой е-лимит инвестиций за границу для физлиц до EUR200 тыс.

04.02 Нацбанк вынес предупреждение «Идея банку» за работу с лицами из санкционного списка

04.02 В прошлом году оборот наличных средств в кассах банков уменьшился на 7% - НБУ

• дальше…

12:17 Новая Конституция Беларуси: оппозиция пишет, Лукашенко теряет интерес

09:52 В Великобритании отозвали лицензию у китайского телеканала

09:47 Дания утвердила строительство «энергетического острова» за $34 млрд в Северном море

09:42 Компания Johnson & Johnson подала заявку на получение разрешения на экстренное использование своей вакцины от COVID-19

09:34 Байден: США больше не будут отступать перед российской агрессией

09:31 Байден остановил вывод американских войск из Германии

04.02 Энергетика США избавится от угля к 2033 году, согласно прогнозу

04.02 США приостановили вывод войск из Германии, инициированный Трампом

04.02 Впервые в Европе дипломата из Ирана посадили за терроризм: отсидит 20 лет

04.02 В Молдове достигли согласия о досрочных выборах

04.02 В Германии власти выделяют миллиарды на помощь экономике

04.02 Сенаторы двух партий внесли в Конгресс США закон о «санкциях Навального»

03.02 НАТО не считает продление ДСНВ признаком улучшения отношений с РФ

03.02 Совет Европы назначил нового главу своего офиса в Украине

03.02 США впервые разместят стратегические бомбардировщики в Норвегии

• дальше…

04.02 Где самая дорогая и где самая дешевая земля в Украине

03.02 В Украине появится собственный Нью-Йорк – решил комитет Рады

03.02 Подписание соглашения об «открытом небе» с ЕС в феврале сорвалось

01.02 КС открыл производство по представлению омбудсмена о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения

01.02 ОАСК отменил новое правописание. Когда Зеленский не пустит Вовка на работу

29.01 Украина не будут регистрировать российскую вакцину «Спутник V» - Степанов

29.01 Аэропорт «Жуляны» в столице решили расширить

28.01 Шмыгаль в лес, Степанов по дрова. Как власть устроила полный хаос с вакцинацией

28.01 «Слуги» назвали «цену» референдума

26.01 Альтернатива браку для гомосексуальных пар: что предлагают в Украине?

25.01 Украина перешла от локдауна к «оранжевому» режиму карантинных ограничений

21.01 ВБ предоставит Украине около 2,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

20.01 Кабмин поручил создать еще одно госпредприятия для закупки лекарств

19.01 Криклий сообщил о динамике в деле строительства аэропорта на Закарпатье

15.01 КС открыл производство по представлению о конституционности укрупнения районов - Совгиря

• дальше…

10:52 Тревожные рейтинги власти: Кого Зеленский перезагрузит первым — правительство, Раду или себя

08:59 «Слуга народа» о работе Минэкономики: нардепы недовольны, а министр уже дважды уклонился от отчета

08:47 Бизнес начал чаще жаловаться на госорганы – омбудсмен

04.02 Неправильно давать оценку самому себе. Найем уклонился от ответа на вопрос о своей годовой зарплате в 3 млн гривен

04.02 Субвенция местным бюджетам: Зависимость от «пожеланий» нардепов усилится – КШЭ

04.02 Коломойский проиграл Украине дело на $6 млрд в Стокгольмском арбитраже

04.02 Процишен уволена с должности госуполномоченного АМКУ – указ

04.02 Нардеп от Слуги Народа призвал Зеленского сформировать идеологию партии

04.02 «Черти» и «зеленый фашизм». Когда Бойко выгонит Медведчука из ОПЗЖ

04.02 Антикоррупционный суд приостановил передачу дела Татарова в СБУ

04.02 Зеленский возглавляет президентский рейтинг, но его отставки уже хочет половина украинцев - опрос

04.02 Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против «каналов Медведчука» и чего ждать дальше

04.02 Война между военными ведомствами: Кто должен навести порядок в украинской армии и оборонке

03.02 Депутат Козак платил за попавшие под санкции телеканалы в Беларуси, основные доходы получал с Кипра - декларации

03.02 Совет Европы назначил нового главу своего офиса в Украине

• дальше…

09:14 Google запустила в Австралии платную новостную платформу

04.02 Jaguar запустит в мелкую серию родстер 1950-х годов

04.02 Ракета SpaceX стартовала на орбиту новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

04.02 Искусственный интеллект поможет владельцам Porsche настроить свои автомобили

03.02 Xiaomi Mi 11 смещён с пьедестала. В рейтинге флагманов AnTuTu новый лидер

03.02 Джефф Безос уходит с поста генерального директора Amazon

03.02 Прототип космического корабля SpaceX Starship взорвался при падении и чуть не уничтожил другой прототип

02.02 Китайские компании начинают антимонопольную междуусобицу: TikTok выступил против политики WeChat

02.02 Tesla Model S и X научили самостоятельно включать заднюю передачу

02.02 Mercedes-Benz может выпустить модель меньше A-Class

02.02 Google отказалась от разработки эксклюзивных игр для сервиса Stadia

02.02 Xiaomi подала в суд на Пентагон из-за внесения в «черный» список

02.02 Илон Маск теперь контролирует четверть всех активных спутников на орбите

02.02 Ford и Google будут вместе создавать подключённые к Сети автомобили

02.02 SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман объявили о первой «полностью гражданской» миссии в космос

• дальше…

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно