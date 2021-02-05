Новая Конституция Беларуси: оппозиция пишет, Лукашенко теряет интерес

Конституционная реформа оставалась одной из самых обсуждаемых политических тем в Беларуси минувшей осенью. О ней не раз обтекаемо рассуждал Александр Лукашенко. На изменение Основного закона как на один из путей разрешения политического кризиса в стране, разразившегося после президентских выборов 9 августа, настойчиво указывали в Кремле. А лидер оппозиции Светлана Тихановская назначила своими представителями по написанию новой конституции экс-спикера Верховного Совета Мечислава Гриба и бывшего главу Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолия Лебедько.

Однако по мере снижения протестной активности белорусов вопрос постепенно сдвигался с политической повестки дня властей. Лукашенко, обещавший, что на Всебелорусском народном собрании (ВНС) 11-12 февраля, обсудят проект новой конституции, а после принятия Основного закона возможны и новые президентские выборы, фактически перенес на 2022 год проведение референдума, который призван закрепить вносимые изменения.

Какая конституция нужна Беларуси, кто, как и когда ее должен принимать, и каким образом можно обеспечить прозрачность такого процесса и широкого участия в нем граждан?

Нужна ли Лукашенко новая конституция?

В разгар массовых протестов Александр Лукашенко сулил недовольным его шестым президентским сроком пересмотр Основного закона с передачей части полномочий главы государства парламенту и правительству. Но чем меньше людей выходило на улицы, тем более невнятными и противоречивыми становились высказывания Лукашенко на сей счет. Накануне 2021 года он сообщил, что на рассмотрение ВНС не будут вноситься поправки в конституцию, это случится на референдуме. При этом, по словам Лукашенко, проект нового Основного закона для всенародного голосования уже есть. В целом, заверил он, система власти принципиально не изменится.

"Главное не в том, какая республика по форме правления (парламентская, президентская или парламентско-президентская), а в том, как обеспечивается право граждан на надлежащее (хорошее) управление, как им можно реализовать свои конституционные права", - подчеркнул в интервью DW бывший председатель Конституционного суда Беларуси Григорий Василевич. Тем не менее сам Василевич предлагает вернуть в конституцию запрет на пребывание в должности президента одним лицом более двух сроков, а также ограничить практику издания главой государства временных декретов, имеющих силу закона.

Между тем о содержании имеющегося у властями проекта практически нет никакой информации. СМИ писали, что якобы его подготовкой в обстановке секретности занимались судьи Конституционного суда (КС). В пресс-службе суда DW сказали, что в данный момент работа такого рода не ведется. Вопрос необходимости концептуальных изменений Основного закона, напомнили в пресс-службе, был поднят Лукашенко на его встрече с судьями КС еще в 2018 году: "Судьями были внесены определенные предложения. Потом ситуация поменялась, КС теперь этим не занимается, работают депутаты парламента".

Что известно о подготовке к референдуму

Наблюдатели, со своей стороны, констатируют, что за последние месяцы в риторике Лукашенко заметно сместились акценты - проведение референдума уже отодвинуто на 2022 год и его перспективы становятся все более туманными. Объявленная Лукашенко конституционная реформа - это инструмент для удержания им власти, заявил DW Анатолий Лебедько.

Александр Лукашенко и реальное реформирование конституции - вещи несовместимые, предупреждает Павел Усов, глава варшавского Центра политического анализа и прогноза. Все изменения, которые будут предложены властями, - чисто манипулятивного свойства, и они никак не повлияют на ситуацию в стране, прогнозирует он.

Уйти от гиперпрезидентской республики

"Нам нужен документ, который не позволит вернуться в прошлое", - уверен Анатолий Лебедько, советник Светланы Тихановской, координирующий работу Общественной конституционной комиссии, которая готовит проект новой Конституции Беларуси. Самой большой проблемой ныне действующего Основного закона, принятого в марте 1994 года и измененного в ноябре 1996 года на референдуме, Лебедько в интервью DW назвал закрепленную в нем гиперпрезидентскую форму правления.

На днях члены комиссии (в ее составе около 50 экспертов от всех ведущих оппозиционных политических сил) обнародовали разработанный ими раздел конституции, посвященный высшим органам власти - парламенту, правительству и президенту.

По словам Лебедько, после острых дискуссий выбор был сделан в пользу так называемой полупрезидентской (или парламентско-президентской) республики: правительство по итогам выборов формируется парламентом и определяет стратегию развития страны; президент избирается всенародно на четыре года (не более двух сроков), в его компетенции - внешняя политика, роспуск парламента в строго оговоренных случаях, а также церемониальные функции. Это похоже на то, что есть в Литве и Польше, пояснил советник Тихановской.

Стране необходимо новое государственное устройство

Описанную модель поддерживает и Павел Усов. Он несколько лет назад принимал участие в разработке программы "Вольная Беларусь", включавшей и раздел по изменению политической системы. При этом Усов оговаривается: "Стране необходимо новое государственное устройство - при нынешнем любая конституция является просто ничего не значащей бумагой".

Среди прочего, политолог выступает за однопалатный парламент вместо нынешнего двухпалатного, а также за заметное расширение компетенции местного самоуправления, что необходимо для более устойчивого развития регионов и страны в целом. Однако все это, по его мнению, будет возможным только после системных перемен в Беларуси.

Говоря о сроках и процедуре принятия нового Основного закона, Анатолий Лебедько подчеркивает, что вопрос транзита власти должен решаться на политическом уровне. Сам он считает, что оптимальным было бы провести выборы нового президента одновременно с референдумом по конституции.

Президент - как в Швейцарии

Судья Конституционного суда первого состава (1994-1997 годы), профессор права Михаил Пастухов настроен более радикально. Он - за парламентскую республику со слабым президентом. "Идеальная модель - Швейцария", - уточнил Пастухов. В этой стране роль главы государства играет президент, избираемый парламентом из семи членов Федерального совета (правительства). Президент - первый среди равных из семерки - председательствует на заседаниях совета, выполняет церемониальные функции и избирается всего на год без права переизбрания. Но такая позиция не нашла поддержки в общественной комиссии, и пока профессор в ее работе не участвует.

Он называет принятые на референдуме в 1996 году поправки в конституцию нелегитимными, так как сам референдум был незаконным. КС постановил, что голосование носит консультативный характер, а Лукашенко своим указом сделал его обязательным, напомнил Пастухов. По его выражению, в действующем Основном законе проигнорированы важнейшие принципы построения государства - верховенства закона, разделения властей, соблюдения прав человека. А вся власть отдана президенту, который назначает и увольняет глав исполнительной власти на местах, всех судей и силовых министров.

"В стране была и есть одна законная конституция - 1994 года, - настаивает Пастухов. - Ее надо просто восстановить, а потом внести в текст ряд поправок, усиливающих роль законодательного органа и правительства". Профессор не согласен с тем, что общественная комиссия решила писать новую конституцию. По его оценке, достаточно указанные поправки принять в парламенте, а потом вынести на одобрение народа.

Что делать с геополитикой и когда проводить референдум?

Стоит ли в Основном законе как-то закрепить внешнеполитический курс страны, прописать его приоритеты и цели? Рабочая группа, отвечает Лебедько, предлагает дать возможность всем гражданам на референдуме решить, как нужно обеспечить внешнюю безопасность Беларуси. При этом эксперты группы выступают за нейтральный, безъядерный и внеблоковый статус государства.

Общественная комиссия собирается представить своей проект конституции уже в начале февраля, после чего, делится Анатолий Лебедько, будет инициирована широкая дискуссия. "За 26 лет ее отсутствия у людей возникло большое желание высказаться по этому вопросу, но порой не хватает базовых знаний. Поэтому обсуждение проекта будет носить и просветительский характер", - заверил Лебедько.

Вынести новую конституцию на референдум будет возможно только в процессе перехода власти в стране к демократическим институтам, поскольку при нынешнем режиме никакие реальные изменения невозможны, заключил Павел Усов.