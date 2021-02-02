Ташкент проводит трехсторонние узбекско-афгано-пакистанские переговоры по логистике и торговле

В Ташкенте состоятся узбекско-афганские и узбекско-пакистанские переговоры, а также трехсторонний саммит по торговле и логистике, сообщили в минувшую субботу "Интерфаксу" в МИД Узбекистана.

По данным собеседника агентства, в Узбекистан в субботу прибыла делегация Афганистана во главе с руководителем администрации президента Мухаммадом Шокиром Коргаром и министром иностранных дел Мухаммадом Ханифом Атмаром.

"Программой визита предусмотрены проведение в Ташкенте встреч и переговоров в министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, транспорта, энергетики, высшего и среднего специального образования", - сказал представитель МИД.

Он также сообщил, что с 31 января по 4 февраля Ташкент посетит правительственная делегация Пакистана во главе с советником премьер-министра по торговле и инвестициям Абдулом Раззаком Давудом. Ожидается, что в рамках пребывания пакистанской делегации состоится первое заседание совместной рабочей группы по торгово-экономическим вопросам.

По данным МИД, также планируются переговоры делегаций Узбекистана, Афганистана и Пакистана в рамках "Трехстороннего саммита по торговле и логистике".

Ранее сообщалось о планах Узбекистана совместно с Афганистаном и Пакистаном привлечь средства Международной финансовой корпорации развития США (DFC) для строительства новой афганской железной дороги "Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар".

В начале декабря 2017 года по итогам визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан правительства двух стран подписали соглашение о строительстве железной дороги "Мазари-Шариф - Герат". Соглашение предусматривает участие в проектировании и строительстве новой дороги узбекской стороны.

Компания "Узбекские железные дороги" в 2010 года осуществила строительство железной дороги "Хайратон - Мазари-Шариф" в Афганистане протяженностью 75 километров и стоимостью $129 млн.