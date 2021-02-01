На воскресных акциях протеста в 86 российских городах задержано более 5,3 тыс. человек

На воскресных акциях протеста, по данным "ОВД-Инфо", в 86 российских городах задержано более 5,3 тыс. человек. Почти 1,8 тыс. - в Москве и более тысячи - в Санкт-Петербурге.

Массовые протесты в России прошли несмотря на все предупреждения и угрозы властей.

В столице центр протеста планировался у Лубянки, однако полиция перекрыла подходы к площади. Тактика перекрытия центра Москвы и 11 станций метро не помогла свести протест на нет: в этот раз протестующих было меньше, чем неделю назад, тем не менее по московским улицам прошли тысячи митингующих.

В Санкт-Петербурге сторонники Алексея Навального провели шествие по историческому центру города с массовым стоянием на трех крупных площадях, в том числе прямо у стен городского парламента на Исаакиевской площади.

Митинги сопровождались жесткими задержаниями, в рядах омоновцев взорвали петарду, а один полицейский направил на протестующих пистолет.

Демонстрации в поддержку Алексея Навального прошли также в Новосибирске, где по меньшей мере 2000 человек прошли по городу, скандируя "Свободу!" и "Путин - вор!"

По сообщениям местных СМИ, в Омске в протестах приняли участие около 1000 человек, в Екатеринбурге на улицы вышли примерно 7000 демонстрантов. Массовые задержания протестующих отмечены в Красноярске.