Поправки в конституцию: следует ли Жапаров примеру Путина?

По итогам референдума, состоявшегося в один день с президентскими выборами , 10 января, Кыргызстан возвращается к президентской форме правления. За это проголосовали свыше 80 процентов избирателей - при общей низкой явке в примерно 40 процентов. Сейчас готовятся существенные изменения в конституцию страны, которые предполагают прежде всего перераспределение полномочий между президентом и парламентом, а также возвращение к традиционным ценностям. Что именно это означает и к чему приведет?

Президент Жапаров и поправки в конституцию

Инициатором поправок в конституцию изначально выступал Садыр Жапаров, который победил на досрочных президентских выборах. Учитывая обстоятельства, при которых он пришел к власти, его националистические и традиционалистские взгляды, ряд экспертов опасаются, что усиление роли президента и расширение его полномочий могут существенно навредить демократическому развитию страны.

Разработкой поправок в конституцию занимается специально созванное для этого конституционное совещание из 89 человек. После того как они представят свои поправки парламенту и документ будет принят в трех чтениях, в Кыргызстане должен пройти еще один референдум, о новой конституции. А вслед за ним - досрочные парламентские выборы.

Но критики отмечают, что большая часть членов конституционного совещания и авторов поправок - сторонники Жапарова, разделяющие его взгляды. Рассматривать проект конституции будут депутаты парламента, который после смены руководства Кыргызстана с октября прошлого года фактически лишен власти, а общественного обсуждения поправок не ведется, хотя проект и опубликован на официальном сайте парламента. На этом фоне западные эксперты обращают внимание на суть конституционных поправок и предупреждают об опасности для демократического устройства государства, которую несет в себе новая киргизская конституция.

Новая конституция, возвращение в прошлое и традиционные ценности

"Результаты референдума (о форме правления. - Ред.) проложили дорогу для новой концепции конституции, которую форсирует пришедший к власти Жапаров и его окружение. Проект конституции, который еще окончательно не разработан - его финальный вариант вероятно станет предметом голосования на новом референдуме (о поправках в Конституцию КР. - Ред.) - содержит целый ряд широкомасштабных изменений", - пишет в своем докладе сотрудник берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Андреа Шмиц (Andrea Schmitz).

Она указывает на различия в текстах действующей конституции и готовящегося проекта основного закона. Согласно разрабатываемым поправкам, при президентской форме правления во главе государства стоит президент, который может избираться два срока подряд, каждый из них составляет 5 лет, а не один раз сроком на 6 лет, как было раньше. Иначе, чем в нынешнем варианте конституции от 2010 года (провозглашающей парламентскую форму правления. - Ред.) , в проекте новой конституции указано, что глава правительства подчиняется президенту. Президент же его и назначает. Парламент может отправить президента в отставку, только если тот грубо нарушит закон или окажется не способен выполнять свои функции по состоянию здоровья.

Андреа Шмиц обращает внимание не только на фактическую смену политического устройства государства, но и на изменение базовых конституционных принципов. "Важные статьи проекта новой конституции поддерживают неотрадиционалистскую концепцию. В то время, как количество мест в однопалатном парламенте будет сокращено со 120 до 90, в качестве высшего совещательного и координационного органа будет выступать Курултай - народное собрание, созываемое согласно киргизским традициям. Кто будет в него входить, пока непонятно. Но решение о созыве Курултая принимает президент. Он же выполняет все рекомендации, даваемые народным собранием по всем политическим и кадровым вопросам", - подчеркивает Андреа Шмиц.

Немецкий эксперт особо обращает внимание на то, что в новом проекте, в отличие от конституции 2010 года, отсутствует приоритет верховенства права. "Вместо этого в преамбуле идет речь об ориентации на традиции и опыт предков, и особо делается ударение на общечеловеческие моральные ценности. Преимущество отдается патриархальным нормам: ценность семьи, религии, обычаев. Распространение информации, которая противоречит признанным моральным ценностям и традициям, запрещено и наказуемо", - пишет Андреа Шмиц. Все это, по мнению эксперта берлинского фонда "Наука и политика" , означает четкий отказ от демократических и правовых принципов, поляризует общество и возвращает страну в прошлое.

Жапаров ведет страну к автократии. Немецкий эксперт о конституции

По мнению сотрудницы берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment), переход к президентской форме правления, который может произойти через два месяца, после принятия поправок в конституцию, "не является опасностью для киргизской демократии, потому что в последние годы Кыргызстан далеко отклонился от демократического курса и сейчас не является демократической страной".

"В Кыргызстане с переменным успехом, используя различные средства, власть и деньги конкурируют между собой различные кланы. При этом речь не идет о конкуренции различных политических программ и взглядов или же об интересах государства и народа", - считает Беате Эшмент.

Она подчеркивает, что популист Садыр Жапаров, умело использующий соцсети в своих целях, - новая фигура в киргизской политике. Но его биография, его высказывания во время президентской избирательной кампании, меры, которые он принимает, придя к власти, с одной стороны, указывают на то, что он, как и его предшественники, будет стремиться к личному обогащению и поощрять кумовство. С другой стороны, существует опасение, что он будет оказывать массивное давление на своих конкурентов и критиков, используя широкие президентские полномочия.

"Новая конституция, если предлагаемые поправки будут приняты, не сделает Кыргызстан президентской республикой (как это не сработало и при Бакиеве), она лишь ограничит другие ветви власти, вернет элементы прошлого. Кыргызстан, и без того далеко ушедший от демократии, при нынешнем президенте и его конституции может превратиться в автократию по примеру соседних республик", - считает эксперт ZOiS Беате Эшмент.