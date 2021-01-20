Навальный опубликовал расследование о «дворце Путина»

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал двухчасовой фильм о роскошном дворце на черноморском побережье, который, как он утверждает, принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения. Раньше "дворцом Путина" этот комплекс называли и многие СМИ.

Во вступительной части к фильму, опубликованному на YouTube-канале Навального, оппозиционер поясняет, что задумал расследование, еще когда был в реанимации берлинской больницы. Однако было решено, что опубликуют текст только после того, как оппозиционер вернется в Россию.





"Потому что мы не хотим, чтобы главный герой этого расследования думал о том, что мы его боимся и что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей", - пояснил Навальный.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Кремль не знакомился с публикацией о дворце, но "по сути, это неправда".

Помимо фильма Фонд борьбы с коррупцией создал специальный сайт, где можно прочитать еще более подробную текстовую версию расследования. Би-би-си ознакомилась с ним и выбрала ключевые пункты.

Тоннель к морю и запрет на рыбалку

В центре расследования - дворец под Геленджиком площадью 17,6 тысячи квадратных метров, который Навальный называет "самым большим частным жилым домом в России". Как утверждается в расследовании, всем посетителям здания строго запрещено проносить с собой даже простенькие мобильники с камерой, а все въезжающие на территорию автомобили осматриваются на нескольких КПП.

Помимо собственно дворца, на закрытой территории имеется крытый ледовый дворец, церковь, оранжерея на 2,5 тысячи квадратных метров, 80-метровый мост и амфитеатр. Так как дворец расположен на крутом берегу, то для выхода к морю был прорыт специальный туннель, в конце которого есть дегустационная комната с видом на море, говорится в тексте.

Площадь самого дворцового комплекса составляет 68 га, однако 7000 га земли вокруг дворца находится в ведомстве ФСБ и является закрытой территорией, говорится в расследовании.

Как писала Русская служба Би-би-си, эту территорию занимают охотничьи угодья, их арендует ООО "Комплекс", которое владеет дворцом. Кроме этого, компания арендует и береговую линию перед дворцом. За эту землю с компанией судится воронежская общественная организация инвалидов "Импульс".

Как утверждают в фонде Навального, ФСБ даже запрещает рыбачить возле мыса, на котором стоит дворец, а над территорией запрещены полеты самолетов.

Домашний театр и виноградники

В расследовании представлен и поэтажный план самого дворца. Из него следует, что там есть несколько саун и хамамов, бассейн, парикмахерская и аквадискотека. Также во дворце имеется зимний сад и музыкальная гостиная.

Навальный публикует и фотографии мебели внутри дворцовых комнат, сделанные, как он утверждает, рабочими, проводившими там ремонт. Среди предметов мебели выделяются диван, каталожная стоимость которого оценивается в 2 млн рублей, и стол за 4 млн рублей.

На визуализациях видны сразу несколько комнат - это библиотека с белыми стенами, украшенными золотыми вензелями, помещение с собственной сценой и ярко-красным занавесом, которое ФБК называют собственным "домашним театром" президента, а также "кальянная" без окон зато с маленькой сценой и шестом посредине.

Кроме того, по данным ФБК, во дворце есть собственное казино, а также залы с танцевальным ковриком, игровыми автоматами и треком для машинок, а также со стеллажами для демонстрации коллекций этих же машинок.

Площадь одной только спальни во дворце, согласно приведенным планам, составляет 260 квадратных метров.

Как утверждает издание "Проект", когда Путин приезжает на черноморское побережье, то официальные встречи он проводит в сочинской резиденции "Бочаров Ручей", но сам он чаще живет в Геленджике и во дворец приглашает для неформального общения ближайших к нему людей.

Рядом с дворцом расположено несколько винодельческих хозяйств и строится новый винный завод, принадлежащий, как утверждается в расследовании ФБК, фирме "Аксис Инвестиции" Николая Егорова - однокурсника Владимира Путина.

По данным СПАРК, "Аксис Инвестиции" не принадлежали Егорову напрямую. По состоянию на 2015 год "Аксис Инвестициями" владел Алексей Тот (более поздних данных о собственниках нет). Он возглавлял компанию Егорова "Апекс Юг".

На строительство завода, по подсчетам фонда, ежегодно тратится около 3 млрд рублей: эти средства идут в том числе на закупку элитной мебели стоимостью в несколько миллионов рублей.

По данным Би-би-си, у "Аксис Инвестиции" в аренде больше 150 га земли в Кринице. Это сельскохозяйственные земли, охотничьи угодья и земли для строительства гостиницы на 20 мест с кафе.

В 2018 году администрация города Геленджика разрешила компании построить там четырехэтажное здание вместо трехэтажного, отступив от строительных нормативов, действующих на этой территории.

"Апекс Юг" арендует как минимум 80 га сельскохозяйственных земель недалеко от Дивноморского, писало РБК. Винодельней рядом с "дворцом Путина" с конца 2018 года владеет Геннадий Тимченко, писала газета "Ведомости". Вместе с Владимиром Колбиным он купил виноградники "Усадьба Дивноморское" у Павла Титова, президента винного дома "Абрау-Дюрсо" и сына бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Русская православная церковь тоже построила винодельню примерно в 20 минутах езды от дворца.

Рядом с дворцом есть и устричное хозяйство, его организовала компания "Южная цитадель" - она получила в аренду акваторию напротив здания. Как утверждают авторы расследования, устриц компания не выращивает. Во всяком случае, в годовом отчете компании за 2019 год говорится, что в весенний сезон компания не смогла закупить необходимый биоматериал.

В расследовании указано, что устричное хозяйство может быть лишь "предлогом", чтобы "запрещать людям подходить к дворцу по воде".

По данным Би-би-си, компания арендует как минимум 4,6 га земель в Кринице, в том числе участок для строительства гостиницы и пляж.

Сложная схема финансирования

Строительством дворца, как выяснили авторы расследования, изначально занималась компания "Росинвест", якобы подконтрольная Владимиру Путину. В 2011 году бизнесмен Александр Пономаренко сообщил, что купил этот дворец у одного из совладельцев "Росинвеста" Николая Шамалова и двух его партнеров.

Пономаренко в интервью "Коммерсанту" говорил, что сумма сделки в 350 млн долларов близка к правде. Но, как утверждает ФБК со ссылкой на финансовую отчетность офшорной компании Kernicom Enterprises, реальная сумма сделки составила чуть более 356 тысяч долларов.

В самих документах офшорной компании указано, что это инвестиции в компанию "Рирус", подконтрольную Kernicom. "Рирус", согласно сведениям в этих документах, занимается операциями с недвижимостью. Конкретные объекты недвижимости в документах не указаны.

Руководство всеми строительными работами в самом дворце осуществляет фирма близкой к Кремлю предпринимательницы Аси Борисовой, однако из-за секретности объекта его строительство было распределено между несколькими разными фирмами, утверждают в ФБК. Ключевым же владельцем дворца выступает фирма "Акцепт", принадлежащая двоюродному племяннику Путина Михаилу Шеломову, выяснили в фонде.

В заключение авторы расследования приводят схему финансирования дворца, в которой упоминаются в том числе старые соратники Путина - глава "Транснефти" Николай Токарев, глава "Роснефти" Игорь Сечин, предприниматели Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко. В схеме также фигурирует Светлана Кривоногих, которую издание "Проект" называло близкой знакомой Путина, и гимнастка Алина Кабаева, о связях Путина с которой тоже писали СМИ.

