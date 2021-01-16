Экспорт нефтепродуктов вопреки логике: Лукашенко меняет Литву на Россию

Экспорт белорусских нефтепродуктов через порты России может начаться уже в 2021 году, заявил в начале января экс-министр энергетики, ныне вице-премьер Александр Новак. В настоящее время, по данным источника DW в российском правительстве, "параметры проекта прорабатываются на уровне экономических операторов". Может ли новая схема поставок стать экономически эффективной для обеих сторон и кому она более выгодна?

Реализация Минском своих угроз под занавес года

О том, чтобы перенаправить часть грузов в обход балтийских портов, в Беларуси активно заговорили после того, как в конце августа 2020 года, реагируя на жестоко подавляемые протестные акции в Беларуси, Латвия, Литва и Эстония ввели санкции в отношении ряда белорусских чиновников. В их числе оказался и сам Александр Лукашенко. Практически сразу он сообщил о возможности переориентации белорусского экспорта из литовских портов в российские.

А уже в начале сентября переговоры об этом провели главы правительств Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин. Однако тогда к конкретным решениям они не пришли. Неизбежностью изменение экспортного маршрута стало казаться в середине декабря, когда из Литвы поступила информация о том, что Беларусь приостановила перевалку своих нефтепродуктов через Клайпедский порт.

Как сообщила 15 декабря компания Klaipedos nafta (оператор нефтяных и СПГ-терминалов порта Клайпеды), BNK (UK) Limited - "дочка" крупнейшего белорусского экспортера нефтепродуктов "Белорусская нефтяная компания" - уведомила литовскую сторону о том, что останавливает отгрузку нефтепродуктов через Клайпеду на неопределенный срок.

Что может предложить Россия

В конце 2020 года российский и белорусский премьеры встретились вновь, после чего, по данным DW, и начались фактические подсчеты и сбор аналитики. Не заставило себя ждать и заявление официальных лиц России. В интервью РБК-ТВ 4 января вице-премьер Александр Новак подтвердил готовность Москвы принять часть белорусского экспорта и даже заверил, что первые поставки, вероятнее всего, состоятся уже в наступившем году. "На мой взгляд, 2021 год - это вполне реальные сроки, когда можно уже начать", - заявил Новак.

В качестве портов, которые могут принять белорусские нефтепродукты, называются Усть-Луга (150 км от Санкт-Петербурга), Приморск (5 км от города Приморска, конечная точка Балтийской трубопроводной системы) и "Морской порт Санкт-Петербург". Согласно ранее озвученным оценкам Александра Новака, в совокупности российские порты могли бы принять 4-6 млн тонн нефтепродуктов.

Доставка их может происходить по железной дороге и по трубопроводу. Иными словами, ключевыми "экономическими операторами" на этапе транспортировки станут "РЖД" и "Транснефть". Оба способа обойдутся белорусской стороне накладнее, чем продажи по старой схеме через порты Литвы и Латвии, и это признает сам Лукашенко. "Говорят, это дороже будет для Беларуси. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам", - заверил он в сентябре.

Неоправданная с точки зрения экономики схема

По оценкам экспертов, удорожание транспортной составляющей при доставке нефтепродуктов через российские порты для Минска составит от 10% до 50% (в зависимости от скидок, которые сделает Москва). "Конечно, гораздо дешевле экспортировать через Латвию и Литву. Это налаженная схема, короткое "плечо". К тому же Приморский порт, Усть-Луга и порт Санкт-Петербурга и без того перегружены", - заявил DW партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов также считает, что "перевалка грузов через российские порты и без того неплохо растет, и без белорусского бензина и дизельного топлива они преспокойно обойдутся". Да и сама схема представляется экспертам не совсем логичной: Беларусь покупает в России нефть, чтобы потом произвести у себя нефтепродукты и вернуть их обратно, заплатив за транспортировку.

"Примерно с тем же "успехом", власти Беларуси могли бы закупить нужное им количество нефтепродуктов в России и отправить за границу через какой-то из российских портов. Правда, тогда могут остановиться "Нафтан" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, что грозит социальным взрывом (в Беларуси. - Ред.), а это Минску явно не нужно", - поясняет Хазанов.

Риски потери конкурентоспособности

Судя по заявлениям руководителя Беларуси, он надеется на определенные скидки со стороны Москвы. "Власти России, конечно, могут решить вопрос о снижении портовых сборов или преференциях для тех гаваней, где будут переваливаться нефтепродукты из Беларуси", - предполагает эксперт.

В то же время получить льготные условия при помощи шантажа, например увеличив плату за транзит российской нефти по территории республики, у Минска вряд ли получится. "Не факт, что они рискнут: в Беларуси до сих пор напряженная политическая обстановка, конфронтация с Россией сейчас Лукашенко не на руку", - добавил Хазанов.

Белорусская сторона в любом случае оказывается в проигрыше, констатирует Михаил Крутихин. По его мнению, увеличившееся транспортное плечо повысит себестоимость поставляемых Минском в Европу нефтепродуктов, а это означает, что неизбежно снизится их конкурентоспособность на европейском рынке. "Как показывает практика, увеличение зависимости от России имеет негативные последствия: чем она больше, тем меньше возможностей для маневра, в том числе с экономической точки зрения", - заключил Крутихин.