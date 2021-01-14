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Грузия отвергает возможность закупки китайской вакцины от коронавируса
15:59 13.01.2021 |
Грузия пока "критически не рассматривает" возможности закупить китайскую вакцину от COVID-19.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом заявила министр здравоохранения страны Катерита Тикарадзе.
"Что касается вакцин, мы говорим о вакцинах Pfizer и AstraZeneca. Относительно китайской вакцины пока нет достаточно информации и надежности, Министерство здравоохранения на данном этапе категорически не рассматривает применение китайской вакцины", - сказала она.
Она отметила, что Грузия уже получила подтверждение от платформы COVAX о будущей поставке вакцины Pfizer для медицинского персонала, и что страна уже готовит необходимое для кампании вакцинации законодательство.
Среди стран европейского региона китайскую вакцину закупила Турция (SinoVac), поставку китайской Sinopharm заказала Сербия.
COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) - это совместная инициатива Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi), коалиции по инновациям для эпидемической готовности (CEPI) и Всемирной организации здравоохранения, основанная в конце апреля 2020 года. Ее цель - ускорить разработку и изготовление вакцин от нового коронавируса и обеспечить его доступность для всех стран мира.
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