Грузия отвергает возможность закупки китайской вакцины от коронавируса

Грузия пока "критически не рассматривает" возможности закупить китайскую вакцину от COVID-19.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом заявила министр здравоохранения страны Катерита Тикарадзе.

"Что касается вакцин, мы говорим о вакцинах Pfizer и AstraZeneca. Относительно китайской вакцины пока нет достаточно информации и надежности, Министерство здравоохранения на данном этапе категорически не рассматривает применение китайской вакцины", - сказала она.

Она отметила, что Грузия уже получила подтверждение от платформы COVAX о будущей поставке вакцины Pfizer для медицинского персонала, и что страна уже готовит необходимое для кампании вакцинации законодательство.

Среди стран европейского региона китайскую вакцину закупила Турция (SinoVac), поставку китайской Sinopharm заказала Сербия.

COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) - это совместная инициатива Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi), коалиции по инновациям для эпидемической готовности (CEPI) и Всемирной организации здравоохранения, основанная в конце апреля 2020 года. Ее цель - ускорить разработку и изготовление вакцин от нового коронавируса и обеспечить его доступность для всех стран мира.