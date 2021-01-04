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Санду назначила Молдове временного премьера
11:31 04.01.2021 |
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой стал и.о. премьер-министра страны.
Соответствующий указ в четверг подписала президент Майя Санду, сообщает "Европейская правда".
Чокой был назначен после того, как премьер-министр Ион Кику объявил об отставке. Кику пояснил, что делает это для того, чтобы создать условия для роспуска парламента и назначения досрочных выборов.
По законодательству Молдовы президент должен назначить исполняющим обязанности премьера кого-то из состава министров.
29 декабря Санду заявила, что за несколько дней предложит сценарий роспуска молдавского парламента.
Конституция Молдовы определяет два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными. Это либо блокирование работы парламента с любой причины в течение трех месяцев, или неспособность парламента утвердить новое правительство.
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