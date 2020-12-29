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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем Лукашенко созывает Всебелорусское народное собрание?

 

Александр Лукашенко, видимо, не теряет надежды урегулировать политический кризис в Беларуси, разразившийся в стране более четырех месяцев назад. Только что он анонсировал дату проведения шестого Всебелорусского народного собрания (ВНС) - 11-12 февраля. Но если ранее на собрании обсуждали "урожаи и надои" - принимали программу предстоящей пятилетки, то в этот раз ожидается, что ВНС займется важными общественно-политическими вопросами, среди которых будет и обсуждение конституционной реформы.

"Два вопроса - экономический и социально-политический - должны прозвучать. Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории", - заявил Лукашенко, объявляя дату собрания. Что такое Всебелорусское народное собрание и чего от него ждать?

Дань советской традиции съездов КПСС

Намеченное Лукашенко Всебелорусское народное собрание будет уже шестым по счету в истории независимой Беларуси. Впервые такое собрание прошло по его же инициативе в октябре 1996 года - прямо накануне референдума об изменениях в конституцию, который значительно расширил полномочия президента и не был признан мировым сообществом. С тех пор ВНС проводится каждые пять лет, до или после очередных президентских выборов.

Традиционно на двухдневное "народное вече" со всех регионов страны съезжается номенклатура, на него приглашают представителей всех ветвей власти, руководителей и сотрудников различных предприятий и учреждений страны. В самом первом собрании приняли участие 4,7 тысячи человек, а в 2021 году приглашают 2,7 тысячи. На ВНС обычно обсуждают достижения страны в политической и экономической сфере за последние пять лет и принимают программные документы на новый срок.

Лукашенко всегда придавал ВНС большое значение. В 2016 году он отмечал, что "Всебелорусское народное собрание по праву является одной из важнейших форм прямой демократии и оправдавшим себя общественным институтом". Тем не менее, оно не является государственным органом, а выборы делегатов нельзя считать демократическими.

Многим Всебелорусское народное собрание напоминает съезды КПСС во времена СССР. "Для Лукашенко это дань советской традиции, схема, с которой он работает все время. Но в новых условиях собрание приобретает карикатурные масштабы - ВНС всегда было декорацией демократии, а сейчас это декорация в квадрате", - отмечает белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Главный вопрос - конституционная реформа

Всебелорусское народное собрание стало местом для программных речей Лукашенко и дополнительным инструментом легитимизации его курса, говорит политический аналитик Sense Analytics Артем Шрайбман: "Функция шестого собрания - показать, что есть, мол, нормальный народ, а не только тот, что ходит по улицам, а также получить одобрение объявленным там планам".

В Беларуси мало кто сомневается, что основным вопросом ВНС в 2021 году станет конституционная реформа. О том, что делегаты собрания станут первыми, кто увидит новый вариант конституции, ранее заявлял сам Лукашенко. Кроме того, изменения могут коснуться и статуса самого собрания. Недавно Лукашенко предложил передать ВНС некоторые полномочия президента, а также прописать его в конституции, сделав конституционным органом.

Артем Шрайбман согласен, что основной повесткой собрания станет дальнейшая траектория конституционных и политических преобразований: "Сейчас все выглядит так, что ВНС будут использовать для транзита власти - Лукашенко возглавит этот орган, чтобы перейти с поста президента на все еще влиятельную позицию". Однако эксперт указывает, что, если Лукашенко упразднит пост президента и просто сменит табличку на двери своего кабинета, это не остановит кризис, а лишь подольет масла в огонь. "Это будет пощечина не только для народа, но и для России, которая ждет от конституционной реформы чего-то дельного", - считает Шрайбман.

Провластные эксперты также прогнозируют увеличение роли собрания. Аналитик объединения "Белая Русь" Петр Петровский на своей странице в Facebook выразил мнение, что статус ВНС закрепят в конституции, а постоянным органом будет избираемый президиум. "Нужен авторитетный и представительный орган власти, который удерживал бы ситуацию в стране от возможных конфликтов и кризисов. ВНС наиболее подходит на эту роль", - считает Петровский.

Валерий Карбалевич, в свою очередь, начал сомневаться, что повесткой предстоящего собрания останется вопрос конституции. "Об этом раньше намекал Лукашенко и госСМИ, но на совещании, где объявили дату проведения ВНС, о конституции не было сказано ни слова. У меня есть версия, что вопрос о конституционной реформе спускается на тормозах", - предполагает политолог. По словам Карбалевича, разговоры о конституции пошли только с подачи Москвы, а сейчас Лукашенко решил, что уже подавил протесты, поэтому реформа не актуальна.

Принятие конституции на ВНС может усилить протесты

Главным препятствием тому, что 11-12 февраля ВНС получит статус конституционного органа или примет новый вариант конституции, является сама действующая Конституция Беларуси, которая допускает внесение изменений в основополагающие главы только путем референдума.

"В таком случае есть вариант, о котором говорил философ Владимир Мацкевич - переучреждение государства. Если учредительным собранием ты создаешь новую страну, запуская заново правовой процесс и отменяя предыдущий, то вполне можно принять новую конституцию новым методом - на съезде мудрецов или тому подобное", - объясняет Шрайбман.

Однако эксперт уверен, что Лукашенко - даже учитывая опасность политизации общества - все равно проведет референдум, чтобы убедить себя и госаппарат в легитимности принятия конституции. Реакция общества на Всебелорусское собрание будет зависеть от того, действительно ли на ней примут важные решения. "Если, как обычно - план на пятилетку, то это мало кого заинтересует. А если делегаты примут какие-либо конституционные изменения, то это может стать триггером для новых протестов", - считает Карбалевич.
По материалам: Deutsche Welle
 

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