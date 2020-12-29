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Санду в ближайшие дни планирует начать процедуру роспуска парламента Молдовы
15:59 29.12.2020 |
Президент Молдовы Мая Санду через несколько дней предложит роспуск парламента.
Об этом Санду заявила по итогам консультаций со всеми парламентскими фракциями и группами в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
По итогам встречи Санду сообщила, что в ближайшие дни представит решение выхода из политического и экономического кризиса.
"Ни одна политическая партия не заявила открыто о том, что готова в составе парламентского большинства взять ответственность за назначение нового правительства. Все формирования выступают за проведение досрочных парламентских выборов", - сказала она.
Санду подчеркнула, что большинство граждан также хотят избрать новый состав.
"В ближайшие дни я выйду с инициативой, внесу предложения для того, чтобы прийти к досрочным парламентским выборам", - цитирует Санду агентство "Интерфакс".
На вопрос о том, кто возглавит правительство с 1 января после отставки Иона Кику, Санду ответила, что правительство, назначенное социалистами, остается, а согласно действующему законодательству должность премьера должен занять кто-то из нынешних министров.
Следует подчеркнуть, что Конституция Молдовы определяет два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными. Это либо блокирование работы парламента с любой причины в течение трех месяцев, или неспособность парламента утвердить новое правительство.
На прошлой неделе премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что выступает с предложением об отставке правительства для роспуска парламента.
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