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Путин отказался от традиционной встречи с бизнесменами
09:21 28.12.2020 |
Президент России Путин отменил традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Об этом сообщил в воскресенье, 27 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Причины отмены встречи он не назвал, сказав лишь, что диалог с бизнесом идет непрерывно.
"Это не значит, что диалога с бизнесом нет. Наоборот, идет постоянный диалог у президента и напрямую с представителями крупного бизнеса, то есть главными работодателями, идет также посредством организаций бизнеса - РСПП, ТПП и так далее", - сказал Песков, подчеркнув, что все ключевые решения в секторе экономики "принимаются с учетом мнения бизнеса".
На фоне пандемии коронавируса
Ранее была отменена традиционная прямая линия с Владимиром Путиным. Это произошло на фоне пандемии коронавируса. Дмитрий Песков тогда пояснил, что во время кризисной ситуации Путин и так "проводил прямую линию" и несколько раз выступал с обращениями к гражданам. Из-за пандемии изменился и формат проведения ежегодной пресс-конференции Путина. В этом году она прошла в видеорежиме.
68-летний Путин, по официальным данным, не был заражен коронавирусом и не прививался от него. Отказ от прививки российской вакциной "Спутник V" президент объяснил тем, что этот препарат не одобрен для его возрастной группы. На уходящей неделе эта вакцина была сертифицирована и для прививок людям старше 60 лет.
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