Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Крупнейшая финансовая группа Скандинавии решила уйти из России
11:34 18.12.2020 |
Финансовая группа Nordea объявила о закрытии бизнеса в России, в том числе ликвидации одноименного российского банка.
Об этом сообщается на сайте финучреждения.
"В соответствии с утвержденной стратегией группа Nordea сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе, поэтому было принято решение о частичном закрытии международной сети, в том числе бизнеса в России", - сказано в сообщении.
Как отмечает Интерфакс, Nordea зашла на российский рынок в 2006 году, купив "Оргрэсбанк" (позже переименован в "Нордеа банк") с коэффициентом около четырех капиталов. Еще в 2014 году банк входил в топ-30 крупнейших кредитных организаций РФ, однако в 2015 году он начал сокращать бизнес, отказавшись от розничного кредитования в пользу развития корпоративно-инвестиционного блока.
Nordea - шведская компания, крупнейшая в Скандинавии финансовая группа. Компания занимается банковским обслуживанием физических и юридических лиц, а также управлением активами.
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