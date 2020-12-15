Комментарий: Навальный бросает новый вызов Путину

Константин Эггерт / DW

Редкое покушение на политическое убийство в России оказывалось в прошлом расследовано так быстро и так эффективно, как попытка убийства Алексея Навального - хотя и не государственными органами, призванными к этому, а журналистами.

Портал Bellingcat и его главный российский партнер - портал The Insider - опубликовали подробное расследование, которое в деталях объясняет, как было организовано покушение, чуть не стоившее жизни лидеру российской оппозиции. Сам Навальный опубликовал почти часовое видео на своем канале в YouTube, которое не только суммирует информацию, добытую Bellingcat и The Insider, но и содержит обращение политика к российским силовикам с призывом не сотрудничать с режимом Путина. Хозяев Кремля он называет "предателями России", а попытку убийства - актом "государственного терроризма". В ней он обвиняет лично Владимира Путина.





Расследование по Навальному плохо для Путина

Новое расследование, к которому присоединились немецкий журнал Der Spiegel и телеканал CNN, оказалось международным. Оно несомненно вызовет к Навальному еще больший интерес на Западе. И это плохо для Путина. История с попыткой убийства бывшего кандидаты в мэры Москвы и президенты России создает дополнительный фон судебному процессу в Гааге по обвинению четырех человек, в том числе, российских граждан, в уничтожении малайзийского лайнера в небе над Украиной в июле 2014 года.

Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что с Навальным пытались покончить с помощью боевого химического вещества "Новичок", дополняет настолько масштабную и неприглядную картину деятельности российского режима, что иметь дело с Москвой, даже по необходимости, будут хотеть еще меньше политиков.

Добавьте к этому высказывания прокурора Международного уголовного суда в Гааге о том, что суд видит признаки военных преступлений в том, что случилось в Крыму и в Восточной Украине в 2014 году, и суд приступит к их расследованию. Через 2-3 года высших руководителей России могут обвинить в военных преступлениях оба суда. Это переводит любого политика в категорию настолько "нерукопожатных", что о какой-либо нормализации Москве придется забыть.

Это, в свою очередь, опять же постепенно создает проблемы Путину уже дома. Как метко сказал Навальный, коррупция съела режим настолько, что даже убийцы в России теперь работают халтурно и непрофессионально. Такого рода провалы очень медленно, но действуют против нынешней российской верхушки. Многомиллионное чиновничество России готово работать на жесткую власть, но не на слабую и некомпетентную. А оно тоже знает, как вбить в строку поисковика слова "канал Навального, отравление, Путин".

Дуэль Навального с Кремлем

В своем видео на YouTube Навальный бросил новый вызов хозяину Кремля, когда призвал к "умному голосованию" на предстоящих в 2021 году выборах в Государственную думу. К этой тактике подачи голосов за кого угодно, лишь бы не за "Единую Россию", у некоторых других критиков Путина есть вопросы. Но после покушения любые призывы Навального имеют больший вес, чем до 21 августа, когда он сел на чуть не оказавшийся для него фатальным рейс Москва-Омск. Покушение почти официально "сертифицировало" Навального как единственную в России политическую фигуру, равновеликую Путину. И это делает его особенно опасным для властей, даже если в прошлом им удавалось нейтрализовать какие-то его акции.

В глазах многих политически активных граждан инициативы главы ФБК после того, как за ним три года ходила по пятам и чуть не убила команда биохимиков-киллеров с погонами, будут иметь теперь особое значение. Ведь если покушалось государство, то значит человек очень серьезный.

В условиях медленного размывания путинской политической базы и нарастания усталости, безразличия и все чаще раздражения деятельностью российской верхушки и ее изношенными пропагандистскими клише, "новый" Навальный представляет собой прямую и явную угрозу российской власти. Причем довольно скоро это поймет и вечно опаздывающий в анализе российских реалий Запад. Тогда он начнет искать активные контакты с политиком. Так было в 1990-1991 году с Борисом Ельциным.

Теперь задача Москвы - любой ценой не пустить Навального домой в Россию. Я не знаю, как Кремль думает с ней справляться. Ясно только, что дуэль Навальный-Путин далека от завершения.