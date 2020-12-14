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Покупателем захваченного в Крыму винзавода «Массандра» оказался друг Путина
17:45 14.12.2020 |
Оккупационные власти Крыма объявили о продаже 100% акций одного из крупнейших винодельческих и виноградарских объединений "Массандра" российской компании "Южный проект" за 5,33 млрд рублей (около $73 млн) при стартовой цене 5,3 млрд руб.
Кроме головного завода и восьми филиалов на торги были выставлены 220 земельных участков общей площадью 104,8 га, передает Интерфакс.
На захваченное оккупационными властями Крыма винодельческое предприятие было всего два претендента. Кроме "Южного проекта" это была компания "Эстейт Групп", зарегистрированная только в конце октября 2020 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Ее основной вид деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредитель "Эстейт Групп" - ее гендиректор Александр Волошин. Он до середины 2014 года был гендиректором петербургской компании "Ниагара", связанной с продажей и покупкой недвижимости.
ООО "Южный проект" - структура банка "Россия" Юрия Ковальчука.
Как сообщалось, эта российская компания в 2017 году за 1,5 миллиарда рублей купила завод шампанских вин "Новый Свет" в оккупированном Крыму.
В ноябре стало известно, что подконтрольное оккупационным властям Крыма "Министерство имущественных и земельных отношений" выставило на аукцион 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра". Оккупанты оценили старейший и крупнейший винзавод Крыма в минимум 5,3 млрд рублей или меньше $70 млн по текущему курсу.
Банк "Россия" одним из первых, еще в марте 2014 года, подпал под санкции, введенные США и Европой из-за аннексии Крыма. Согласно сообщениям СМИ, основанный в Санкт-Петербурге банк тесно связан с президентом РФ Владимиром Путиным, так как Путин - друг совладельца банка Юрия Ковальчука, являющегося, как и президент, соучредителем дачного кооператива "Озеро" под Санкт-Петербургом. Также 7,8% акций банка контролируется другим давним другом Путина, Геннадием Тимченко. Также долей в банке владеет Николай Шамалов, чей младший сын являлся мужем дочери Путина.
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