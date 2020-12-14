Финансовые новости
- |
- 14.12.20
- |
- 22:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Эксперты ФСБ по химоружию причастны к отравлению Навального - Bellingcat
16:03 14.12.2020 |
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России причастна к отравлению известного российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN.
По данным расследования, ключевую роль в покушении играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.
В ходе расследования выявлены трое сотрудников ФСБ из этого подпольного подразделения, которые вместе с Навальным ехали в Новосибирск, а потом поехали за ним в Томск, где он и был отравлен. Эти оперативники, двое из которых путешествовали под прикрытием, - Алексей Александров, Иван Осипов - оба медики - и Владимир Паняев.
Этих троих поддерживали и контролировали еще как минимум пять сотрудников ФСБ, некоторые из них также приехали в Омск, где был госпитализирован Навальный. Члены подразделения общались друг с другом на протяжении всей поездки, с внезапными пиками общения незадолго до отравления, а также в ночное время (по московскому времени), когда Навальный выходил из отеля и направлялся в аэропорт Томска.
Более того, отравление в августе 2020 года, похоже, произошло после многих лет наблюдения, которое началось в 2017 году, вскоре после того, как Навальный впервые объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента России.
В течение 2017 года, а также в 2019 и 2020 годах оперативники ФСБ из подпольного подразделения, специализирующегося на работе с ядовитыми веществами, следили за Навальным во время его поездок по России, путешествуя вместе с ним более 30 совпадающими рейсами в одни и те же пункты назначения.
Также возможно, что ранее уже были попытки отравить Навального, в том числе в городе Калининграде, всего за месяц до отравления "Новичком" в Сибири.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Земля необетованная. Сколько лет тюрьмы грозит Коломойскому в Израиле
|Уголовный суд в Гааге расследует военные преступления на востоке Украины
|Позитив недели. Благодаря новой «Кольчуге» пол-России будет как на ладони
|Кому мешок на голову, кому — квартира в Ирпене. Какие судьбы уготованы коллаборантам из ОРДЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Гаагская ловушка для Кремля. Что теперь делать Путину
|Швеция рассматривает возможность перехода на цифровые валюты
|Покупателем захваченного в Крыму винзавода «Массандра» оказался друг Путина
|В Стокгольме просят частные клиники о помощи из-за загруженности реанимаций
|В Совете ЕС утвердили положения, из-за которых Польша и Венгрия угрожали блокировать бюджет
|Эксперты ФСБ по химоружию причастны к отравлению Навального - Bellingcat
Это интересно
|Microsoft завершила разработку совершенно новой Windows 10
|Спрос на дорогие электромобили падает, Tesla приостановит производство Model S и Model X
|Предупреждение для аллергиков: чем может быть опасна прививка от COVID-19
|Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены
|Bugatti рассказала о самой необычной технологии гиперкара Bolide
|В Gmail разрешили редактировать документы Microsoft Office напрямую
|Власти США помогут мелким операторам избавиться от оборудования Huawei и ZTE