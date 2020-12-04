Финансовые новости
- |
- 04.12.20
- |
- 01:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Парламент Молдовы предварительно одобрил проект о статусе русского языка и возвращении программ РФ
23:23 03.12.2020 |
Парламент Молдовы 3 декабря в первом чтении одобрил проект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения и проголосовал за поправки, которые создают возможность для возвращения российских информационных и аналитических программ.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV 8.
Проекты были приняты большинством голосов депутатов от Партии социалистов и партии фракции "Шор".
Согласно проекту закона о функционировании языков, русскому языку возвращается статус межнационального общения.
Это означает, что по запросу граждан государственные служащие должны будут предоставить информацию или перевод информации на русском языке, а также получать запросы и отвечать на них на русском языке, если это будет необходимо гражданину.
Кроме того, парламент в первом чтении принял проект, который позволяет трансляцию теле- и радиопрограмм "из третьих стран, которые соответствуют положениям концепции и стратегии информационной безопасности Республики Молдова".
Ранее молдовские телеканалы могли транслировать только программы, произведенные в странах ЕС, США, Канаде и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении. Россия ее не ратифицировала.
Как сообщалось, парламент Молдовы также одобрил закон, который уменьшает полномочия президента Санду.
Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", который наделял русский язык статусом языка межнационального значения, в июне 2018 года.
В декабре 2017 года парламент Молдовы принял закон, запрещающий ретрансляцию в стране российских новостей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сепаратисты на задворках Совбеза: Зачем Кремль устроил маскарад в ООН
|Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020г выросла в 2 раза - CoST Ukraine
|Член Ради НБУ Козюк: Жорстка позиція МВФ працює на добробут всіх українців
|Дело «Укрбуда»: Как НАБУ подвесило Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сепаратисты на задворках Совбеза: Зачем Кремль устроил маскарад в ООН
|Санду зовет людей на улицы после резонансных решений парламента
|Парламент Молдовы предварительно одобрил проект о статусе русского языка и возвращении программ РФ
|Суду ЕС рекомендуют отклонить иск Венгрии о санкциях
|Еврокомиссия угрожает запустить фонд восстановления ЕС без Венгрии и Польши - СМИ
|НАТО расширяет присутствие в регионе Черного моря
Это интересно
|Honda снова задумалась о возвращении родстера S2000
|Представлена долгожданная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 Ti
|Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 — мощный процессор для флагманских смартфонов 2021 года
|Европейский Honda CR-V остался без бензиновых двигателей
|Мошенники завысили цену биткоина для продажи акций Bitcoin Inc.
|Microsoft работает над запуском Android-приложений на Windows 10
|Все автомобили Maserati перейдут на электричество к 2025 году