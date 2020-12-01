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Санду рассказала, как планирует продвигать урегулирование по Приднестровью
17:45 30.11.2020 |
Избранный президент Молдовы Мая Санду планирует продвигать урегулирование ситуации с Приднестровьем через активизацию формата "5+2", а также взаимодействие по неполитическим вопросам, которые важны для обеих частей страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Отвечая на вопрос СМИ о том, как она планирует сдвинуть с места переговорный процесс, не встречаясь с лидером Приднестровья, Мая Санду ответила, что "встречи проводят не ради встреч".
Она заверила, что диалог при этом будет продолжаться, в частности в формате "5 + 2" - который нужно активизировать, потому что в последнее время его работа не была достаточно эффективной (в формат входят представители Молдовы, Приднестровья, а также РФ, ЕС, ОБСЕ США и Украина).
Мая Санду добавила, что оба берега могут без международных посредников совместно работать над вопросами, актуальными для обеих сторон - как борьба с коррупцией и контрабанда.
Избранный президент отметила, что многие жители Приднестровья захотели принять участие в голосовании на выборах президента Молдовы несмотря на то, что по ту сторону Днестра не было возможности осуществлять предвыборную агитацию.
Мая Санду рассказала также, как хочет реформировать российских "миротворцев" в Приднестровье.
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