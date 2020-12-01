Санду рассказала, как планирует продвигать урегулирование по Приднестровью

Избранный президент Молдовы Мая Санду планирует продвигать урегулирование ситуации с Приднестровьем через активизацию формата "5+2", а также взаимодействие по неполитическим вопросам, которые важны для обеих частей страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Отвечая на вопрос СМИ о том, как она планирует сдвинуть с места переговорный процесс, не встречаясь с лидером Приднестровья, Мая Санду ответила, что "встречи проводят не ради встреч".

Она заверила, что диалог при этом будет продолжаться, в частности в формате "5 + 2" - который нужно активизировать, потому что в последнее время его работа не была достаточно эффективной (в формат входят представители Молдовы, Приднестровья, а также РФ, ЕС, ОБСЕ США и Украина).

Мая Санду добавила, что оба берега могут без международных посредников совместно работать над вопросами, актуальными для обеих сторон - как борьба с коррупцией и контрабанда.

Избранный президент отметила, что многие жители Приднестровья захотели принять участие в голосовании на выборах президента Молдовы несмотря на то, что по ту сторону Днестра не было возможности осуществлять предвыборную агитацию.

Мая Санду рассказала также, как хочет реформировать российских "миротворцев" в Приднестровье.