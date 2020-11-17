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В Минске на продажу выставлено рекордное количество квартир - несмотря на падение цен
22:42 16.11.2020 |
С середины августа в Минске растет предложение на рынке жилой недвижимости. Согласно статистике крупнейшего портала недвижимости Беларуси Realt.by, по состоянию на 16 ноября в его базе было более 11 600 предложений по продаже. Это абсолютный рекорд за все время ведения статистики, которая публикуется с 2005 года.
Предыдущий всплеск активности продавцов жилья в столице был зафиксирован в начале лета 2020 года - около 9200 вариантов при средней цене квадратного метра на уровне $1400. Однако к августу предложение просело до отметки в 7700 вариантов при сохранении той же цены, а с середины месяца начался стремительный рост. Уже к 1 сентября в Минске продавалось 8 тыс. квартир, к первому октября - около 9 тыс., а в ноябре перевалило десятитысячную отметку. Таким образом, предложение менее чем за три месяца выросло на четверть.
При этом, согласно статистике портала, с сентября цена предложения по жилой недвижимости в столице начала снижаться. На данный момент она составляет $1347 за квадратный метр - на $52, чем 1 сентября. И на $130 меньше "пиковой" цены 2020 года, зафиксированной в конце марта ($1477 за квадратный метр).
Сильнее всего за последние 2,5 месяца просела цена квадратного метра в однокомнатных квартирах - с $1500 в конце августа до $1420 по состоянию на 8 ноября. В абсолютных цифрах цена средней "однушки" в Минске снизилась с $59,7 тыс. до $50,4 тыс. В белорусских рублях снижение еще более заметное: с Br159 тыс. до Br130 тыс. (квадратный метр подешевел на Br340, с Br4 тыс. до 3660).
Двухкомнатные квартиры подешевели менее значительно: с $1400 до $1364 за квадратный метр (с Br3728 до Br3516 за кв.м.). При этом их общая цена снизилась в среднем более чем на $10 тыс. - c $79,6 до $69,1 тыс. (с Br212 до 178 тыс.).
Незначительно изменились цены на одно- и двухкомнатные квартиры, расположенные в Заводском районе столицы. За два месяца, с 1 сентября по 1 ноября, квадратный метр в "однушках" здесь подешевел, в среднем, на $21 (c $1343 до $1322), а в двухкомнатных квартирах - с $1211 до $1202, всего на $9.
Наибольшее же падение цен зафиксировано в Советском районе. За те же два месяца квадратный метр в однокомнатных квартирах в среднем подешевел на $86 (с $1592 до $1506), в двухкомнатных - на $51 (с $1530 до $1479).
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