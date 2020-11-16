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В Молдове посчитали почти все голоса, Санду уверенно побеждает
08:44 16.11.2020 |
По итогам обработки 99, 81% голосов, Майя Санду увеличила свой отрыв от Игоря Додона и теперь получает 57, 61% голосов, тогда как Додон - 42, 39% голосов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.
На вечер дня выборов у Санду было еще 52,4% против 47,6% у Додона. Эти данные не учитывали голосов из заграничных участков, где Майя Санду имеет гораздо более высокую поддержку, поэтому было ожидаемо, что с их подсчетом отрыв будет только расти.
В итоге за рубежом Санду получила более 92,86% голосов, против 7,14% у Игоря Додона.
В настоящее время не посчитаны голоса только с трех участков.
Премьер-министр Молдовы Ион Кику уже поздравил Майю Санду с победой в президентских выборах.
"Вчера Молдова выбрала своего следующего президента. Хочу поздравить весь народ с успешной сдачей этого экзамена на демократию и государственность ... Я поздравляю новоизбранного президента Майю Санду, желаю ей успеха и сил для работы в интересах нашего народа и нашей страны", - заявил Ион Кику.
Напомним, Ион Кику стал премьером после Майи Санду - когда в ноябре 2019 парламент выразил ей вотум недоверия.
Как сообщалось, ранее Игорь Додон заявил, что лидирует на выборах президента Молдовы, несмотря на экзит-полы. Накануне выборов Додон заявил, что рассчитывает защищать свою победу на улице.
О ситуации на выборах читайте в статье Битва за Молдову: как "чернухой" и поддержкой РФ спасают президентство Додона.
В команде Майи Санду в случае ее избрания обещали радикальные изменения в отношениях с Украиной.
"Президент Санду будет открыто говорить, что Крым - это территория Украины. Это будет явным отличием от нынешнего президента, риторика которого негативно отразилась на отношениях", - объяснял ЕП ее однопартиец, вицеспикер парламента Михай Попшой.
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