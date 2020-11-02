Додон проигрывает в первом туре выборов президента Молдовы

На выборах президента Молдовы, которые состоялись в воскресенье, лидирует прозападная оппозиционерка Майя Санду.

Таковы данные ЦИК Молдовы по результатам подсчета более 99% бюллетеней, сообщает "Европейская правда".

По данным ЦИК, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, а, значит, через две недели должен состояться второй тур, в который, судя по результатам голосования 1 ноября, пройдут Игорь Додон и Майя Санду.

Больше всего граждан проголосовали за майю Санду(36,10%) и Игоря Додона (32,66%). На третьем месте оказался Ренато Усатый, набравший 16,91% голосов. Далее идут Виолетта Иванова (6,50%), Андрей Нэстасе (3,26%), Октавиан Цику (2,01%), Тудор Делиу (1,37%). На последнем месте Дорин Киртоакэ с 1,20% голосов.

При этом жители Кишинева больше поддерживают Майю Санду.

Также Майя Санду лидирует за рубежом.

Напомним, что 1 ноября в Молдове прошли всенародные выборы президента. Явка составила 42,76%. В стране проголосовали более 1,2 млн человек. За границей на избирательные участки пришли еще 148 тыс. граждан.