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Додон проигрывает в первом туре выборов президента Молдовы
09:29 02.11.2020 |
На выборах президента Молдовы, которые состоялись в воскресенье, лидирует прозападная оппозиционерка Майя Санду.
Таковы данные ЦИК Молдовы по результатам подсчета более 99% бюллетеней, сообщает "Европейская правда".
По данным ЦИК, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, а, значит, через две недели должен состояться второй тур, в который, судя по результатам голосования 1 ноября, пройдут Игорь Додон и Майя Санду.
Больше всего граждан проголосовали за майю Санду(36,10%) и Игоря Додона (32,66%). На третьем месте оказался Ренато Усатый, набравший 16,91% голосов. Далее идут Виолетта Иванова (6,50%), Андрей Нэстасе (3,26%), Октавиан Цику (2,01%), Тудор Делиу (1,37%). На последнем месте Дорин Киртоакэ с 1,20% голосов.
При этом жители Кишинева больше поддерживают Майю Санду.
Также Майя Санду лидирует за рубежом.
Напомним, что 1 ноября в Молдове прошли всенародные выборы президента. Явка составила 42,76%. В стране проголосовали более 1,2 млн человек. За границей на избирательные участки пришли еще 148 тыс. граждан.
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