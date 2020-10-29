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Общенациональный страйк: кто и как бастует в Беларуси?

 Рабочие у проходной "Гродно Азота"

В Беларуси продолжается общенациональная забастовка, объявленная лидером оппозиции Светланой Тихановской. Как рассказал информационному агентству БелаПАН председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук, на большинстве предприятий проходят "итальянские забастовки"(т.е. при формальном соблюдении работниками должностных обязанностей. - Ред.): "В той или иной форме это проявляется на всех промышленных предприятиях. Можно назвать для примера и МАЗ, и Минский электротехнический завод. Забастовка в классической форме проходит на "Гродно Азоте"".

Напомним, что 27 октября Александр Лукашенко заявил, что забастовки якобы проплачены из Польши и Литвы и что всех, кто их поддерживает, следует уволить, а протестующих студентов - отчислить. DW поговорила с теми, кто продолжает протест.

Минский электротехнический завод ушел на забастовку первым

Минский электротехнический завод (МЭТЗ), на котором работает около 3000 человек, начал забастовку сразу по истечение срока народного ультиматума - в 00.00. 26 октября прекратил работу 16 цех. В течение следующих суток присоединились еще два. "Жесткие разгоны протестующих в прошлое воскресенье послужили дополнительной мотивацией для забастовки. Три самых главных заготовительных цеха практически простаивали сутки. Но 27-го ко всем, кто не работал, стали приходили из органов, пытались заставить подписать объяснительные, начальство тоже давило" - говорит работник завода Игорь (имя изменено по просьбе собеседника).

По словам мужчины, никто из рабочих никаких бумаг не подписывал, и сейчас завод фактически находится в режиме "итальянской забастовки". В среду, 28 октября, якобы за прогулы уволили первого человека - сварщика Александра Шимоновича. Перед этим он официально объявил, что уходит в стачку. "Это высококвалифицированный специалист, который выполнял одни из самых сложных работ. Кто будет вместо него, непонятно. Пытаются нагнать штрейкбрехеров", - поясняет Игорь.

Собеседник отмечает, что большинство работников МЭТЗ не поддерживают власть, но люди бояться выступать открыто: "Во что это выльется дальше, тяжело предполагать. Вроде есть негодование, но присутствует и страх, потому что силовые структуры работают такими методами, что людей просто парализует". Что касается контактов с другими бастующими предприятиями, Игорь говорит, что их у МЭТЗ их практически нет - пару раз связывали по видеоконференции, но на этом все.

Более 40 сотрудников БГУИР присоединились к забастовке

К забастовке присоединились более 40 сотрудников Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). "Я бы не назвал наши действия забастовкой в классическом ее проявлении. Это, скорее, акт солидарности с протестующими студентами, сотрудниками нашего и других ВУЗов, врачами, рабочими, айтишниками", - рассказал доцент БГУИР Олег Ролич.

Преподаватели присоединяются к студенческим маршам, переводят занятия в дистанционную форму, более лояльны к учащимся, у которых есть проблемы с успеваемостью. "Мы ни в коем случае не отказываем студентам, которые хотят получить новые знания и перенять опыт. На них мы как раз и опираемся, потому что знаем их гражданскую позицию", - отмечает Ролич.

О своих намерениях протестующие заранее уведомили как непосредственных начальников, так и администрацию университета. Тем не менее, по словам преподавателя, каждый сотрудник, который выступает против действующей власти, так или иначе сталкивается с давлением или угрозами со стороны руководства БГУИР. 27 октября, говорит Ролич, белорусские ВУЗы получили указ отчислять студентов, участвующих или участвовавших в мирных маршах, а также "преподавателей-бунтовщиков": "для текущей власти мы люди неблагонадежные. Порой возникает мысль, что в ВУЗах, да и во всех государственных учреждениях должны работать и учиться только "провластные" сотрудники и их дети".

Врачи стоят в "цепочках солидарности" против насилия

"Моя позиция - для медиков забастовка неприемлема. Мне кажется, что и в нашем сообществе такая точка зрения доминирует. Хотя в профессиональных Telegram-каналах порой идет жесткая полемика на эту тему", - говорит заведующий рентгеноперационной Республиканского научно-практического центра (РНПЦ )"Кардиология" Олег Полонецкий. Он один из 11 сотрудников центра, задержанных 27 октября в "цепочке солидарности" на столичном проспекте Дзержинского. По словам врача, на такие акции медики выходили и в августе, сразу после выборов президента, и тогда Минздрав уволил директора РНПЦ, академика Александра Мрочека. Возобновить выходы решили несколько дней назад в связи с новым витком насилия в отношении мирных протестующих.

"По пути на работу мы останавливаемся недалеко от метро. Сотрудник, который считает нужным и правильным таким образом продемонстрировать свою позицию, просто подходит туда. На этот раз я постоял, наверное, секунд 30", - вспоминает Полонецкий. Медиков доставили в Московское РУВД, после приезда туда директора "Кардиологии" Натальи Митьковской всех довольно быстро отпустили, правда, все же с протоколами за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

После задержания сотрудников РНПЦ, белорусский Минздрав выпустил пресс-релиз, а государственные СМИ растиражировали информацию о том, что, якобы, медики хотели сорвать международную конференцию, намеченную в этот день в центре, а также поставили под угрозу жизни пациентов. Полонецкий говорит, что это не имеет никакого отношения к действительности: "Все акции проводятся в нерабочее время, ни разу не было, чтобы кто-то, кто там стоит, опоздал на работу. Да, было отложено начало плановой операции, но это связано не с тем, что 20 человек собрались 10 минут постоять вдоль проезжей части, а с тем, что нас задержали. Естественно, это вызвало негодование коллег, которые приняли решение не начинать операцию, пока ситуация с нами не решится. Как только нас отпустили, мы сразу приехали в РНПЦ и приступили к работе".
По материалам: Deutsche Welle
 

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