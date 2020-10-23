Финансовые новости
- |
- 23.10.20
- |
- 10:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Выборы в Кыргызстане перенесли на весну
09:42 23.10.2020 |
Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров в четверг, 22 октября, подписал закон о переносе парламентских выборов в стране на весну 2021 года. Ранее за решение провести президентские и парламентские выборы только после реформы избирательной системы, которая должна завершиться весной, на внеочередном заседании в Бишкеке проголосовали депутаты парламента.
По словам лидера партии "Ата-Мекен" Омурбека Текабаева, в ходе конституционной реформы будут усилены полномочия правительства и парламента, а президент, по объему его полномочий, "станет английской королевой". Выборы президента и парламента в стране должны пройти "не позднее 1 июня".
Политический кризис в Кыргызстане
Массовые протесты и беспорядки, в результате которых погиб как минимум один человек и более 1000 были ранены, начались в Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября, омраченных обвинениями в фальсификации результатов голосования. На этом фоне ЦИК аннулировал официальные итоги голосования, согласно которым президентский лагерь одержал убедительную победу, однако протесты и требования об отставке Жээнбекова так и не прекратились.
Националист Садыр Жапаров в ходе протестов был освобожден сторонниками из колонии, где он отбывал наказание по обвинениям в захвате заложника и других преступлениях.
14 октября парламент страны со второй попытки утвердил его в должности премьер-министра страны. Затем Жапаров объявил, что к нему переходят и полномочия президента.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый поворот в «опросе от Зеленского». Почему президент решил прикончить свою партию
|Страна чудес Зеленского. Почему после 25 октября могут понадобиться новые местные выборы
|Донбасские этапы Кравчука: Имитация деятельности или подготовка к капитуляции
|Сергей Фурса: Смотрите, вы не хотели от нас, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Выборы в Кыргызстане перенесли на весну
|Благосостояние домохозяйств мира остается стабильным в 2020г, несмотря на потрясения - Credit Suisse
|Прибыль Уолл-стрит подскочила на 82% в первом полугодии 2020 года - доклад
|От «Джавелинов» до «друга Ким Чен Ына»: Трамп и Байден провели последние дебаты
|Для чего НАТО создает космический центр на базе Рамштайн
|Нацразведка США обвинила Иран и Россию в краже данных избирателей
Это интересно
|Hyundai и Kia заплатят почти три миллиарда долларов за дефектные моторы
|Первые очки Apple с микродисплеями Sony уже в 2021 году
|Tesla китайской сборки начнут продавать в Европе
|В Германии начался процесс против организаторов «кибербункера»
|Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G
|Microsoft со SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников
|Apple запустила Music TV