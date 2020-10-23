Выборы в Кыргызстане перенесли на весну

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров в четверг, 22 октября, подписал закон о переносе парламентских выборов в стране на весну 2021 года. Ранее за решение провести президентские и парламентские выборы только после реформы избирательной системы, которая должна завершиться весной, на внеочередном заседании в Бишкеке проголосовали депутаты парламента.

По словам лидера партии "Ата-Мекен" Омурбека Текабаева, в ходе конституционной реформы будут усилены полномочия правительства и парламента, а президент, по объему его полномочий, "станет английской королевой". Выборы президента и парламента в стране должны пройти "не позднее 1 июня".

Политический кризис в Кыргызстане

Массовые протесты и беспорядки, в результате которых погиб как минимум один человек и более 1000 были ранены, начались в Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября, омраченных обвинениями в фальсификации результатов голосования. На этом фоне ЦИК аннулировал официальные итоги голосования, согласно которым президентский лагерь одержал убедительную победу, однако протесты и требования об отставке Жээнбекова так и не прекратились.

Националист Садыр Жапаров в ходе протестов был освобожден сторонниками из колонии, где он отбывал наказание по обвинениям в захвате заложника и других преступлениях.

14 октября парламент страны со второй попытки утвердил его в должности премьер-министра страны. Затем Жапаров объявил, что к нему переходят и полномочия президента.