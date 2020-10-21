Человек Бакиева с уголовным прошлым? Кто он - новый и.о. президента Киргизии

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Человек Бакиева с уголовным прошлым? Кто он - новый и.о. президента Киргизии

 

Повторные парламентские выборы в Киргизии назначены на 20 декабря, а досрочные президентские выборы пройдут в стране в январе будущего года. О своем участии в них, но лишь в том случае, если будут внесены изменения в законодательство о выборах,

в интервью российским журналистам уже заявил премьер-министр республики, ныне также исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров.

Сейчас, поясняют киргизские юристы из Общественного фонда "Правовая клиника "Адилет", должностное лицо, исполняющее функцию главы государства, не вправе назначать досрочные выборы в парламент, отправлять правительство в отставку и баллотироваться на президентских выборах.

Как Жапаров стал и.о. президента

После парламентских выборов 4 октября 2020 года в Бишкеке произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября недовольные результатами выборов участники акций протеста захватили Белый дом и подожгли его, а из мест заключения были выпущены на свободу осужденный экс-президент страны Алмазбек Атамбаев (позднее он вновь был задержан), бывший премьер-министр Сапар Исаков, экс-депутаты парламента Равшан Джеенбеков и Садыр Жапаров.

6 октября ЦИК был вынужден признать итоги парламентских выборов в стране недействительными. Президент страны Сооронбай Жээнбеков, избранный на этот пост в октябре 2017 года, досрочно сложил свои полномочия. "Для меня нет ничего дороже жизни каждого моего соотечественника", - сказал он в обращении к народу.

После того, как спикер парламента Канат Исаев отказался стать и.о. главы государства, эти обязанности взял на себя Садыр Жапаров. Причем депутаты избрали его премьер-министром за несколько часов до его освобождения из колонии. В тот момент, как указывают юристы, обвинение против него еще не было снято. Кроме этого, по словам юристов, были допущены и другие нарушенияпри назначении и.о. главы государства. Так, согласно конституции, закон не предусматривает возможность добровольного отказа спикера парламента от исполнения обязанностей главы государства.

Передача президентских полномочий Жапарову вызывает вопросы не только в Киргизии. В заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля говорится, в частности, что Киргизия "является парламентской демократией, в которой разделение полномочий должно соблюдаться и сохраняться". Таким образом оппоненты Жапарова могут вполне обоснованно использовать аргумент о том, что он незаконно является и.о. президента страны.

Уголовное прошлое Жапарова

Но, судя по всему, правовые коллизии нисколько не смущают Садыра Жапарова в его стремлении находиться у власти. Оно однажды уже привело к тому, что Жапаров оказался в местах лишения свободы. 4 октября 2012 года Садыру Жапарову и еще двум членам его парламентской фракции "Ата-Журт" было предъявлено обвинение в попытке насильственного захвата власти. Поводом послужил организованный им митинг в Бишкеке с требованием национализации золоторудного предприятия "Кумтор". Участники той акции пытались прорваться на территорию Белого дома. В ходе столкновений с милицией были пострадавшие. Жапарова тогда приговорили к 1,6 месяцам лишения свободы, затем оправдали. Но Верховный суд оставил в силе вердикт суда первой инстанции, снизив срок на один месяц. Тогда по решению суда Садыра Жапарова лишили депутатского мандата. 16 октября 2020 года после его назначения на пост премьера и и.о. президента Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении Жапарова и оправдал его.

В 2013 году в отношении Жапарова было возбуждено еще одно дело по четырем статьям Уголовного кодекса КР, среди которых захват заложника. Поводом послужил митинг в Караколе, на севере республики, против меморандума по "Кумтору". Акция протеста переросла в беспорядки, которые сопровождались захватом в заложники полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева и попыткой штурма здания облгосадминистрации. Позднее выяснилось, что машина, в которой удерживали в заложниках и чуть не сожгли Каптагаева, была оформлена на сестру Жапарова. Позже Райкуль Жапарова фигурировала в уголовном деле о рейдерском захвате здания, связанном с именем сына Бакиева.

После возбуждения уголовного дела Жапаров покинул страну и несколько лет жил на Кипре. Он планировал участвовать в президентских выборах 2017 года, составить конкуренцию Сооронбаю Жээнбекову.

В марте 2017 года Садыра Жапарова задержали на границе с Казахстаном. Суд приговорил его к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным в захвате заложника.

Несколько фактов из биографии Жапарова

Кроме двух громких уголовных дел, в открытых источниках можно найти и еще несколько любопытных фактов из биографии Садыра Жапарова. Он родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Это дает основания говорить о том, что после очередной смены власти в Киргизии, у руля снова представитель севера. Трудовую деятельность Жапаров начал в 1987 году рабочим в колхозе "Санташ" Чуйского района. До 2005 года, во времена Акаева, был руководителем фермерского хозяйства "Солтонкул", затем директором нефтяной компании "Кергей", генеральным директором компаний "Нурнефтегаз" и "Гузель", а также инспектором спецроты УВД Иссык-Кульской области.

С приходом к власти Курманбека Бакиева - с 2005 по 2007 год - Жапаров был депутатом национального парламента. В 2006 году окончил юрфак одного из самых престижных вузов Бишкека Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина. С 2007 по 2009 годы был советником президента Бакиева. С 2008 по 2009 годы работал в Национальном агентстве по предупреждению коррупции. С 2010 по 2013 год, уже после свержения Бакиева, во второй раз стал депутатом парламента от партии "Ата-Журт". В этот период с его именем был связан скандал вокруг рейдерского захвата здания, ранее принадлежавшего Бакиеву. По некоторым данным, Жапаров и после бегства Бакиева из страны мог иметь с ним контакт, в частности, как сообщали киргизские СМИ, в Минске, куда летал, или на Кипре.

Борьба с коррупцией

Сейчас Садыр Жапаров обещает навести порядок в стране за две недели. Обращаясь к жителям республики, он отметил, что его цель - реальная борьба с коррупцией: "И если кто-то будет замешан в коррупции, каким бы политическим лицом он не был, будет привлечен к уголовной ответственности". Тем не менее в недавно сформированном им кабинете министров оказались люди с весьма сомнительной репутацией.

Так, Жапаров назначил вице-премьером Равшана Сабирова, когда-то занимавшего должность министра социального развития, приговоренного к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности по обвинению в вымогательстве взятки в особо крупном размере у иностранной компании за выдачу лицензии на международное усыновление.

А исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства в ранге министра стал Бактыбек Аманбаев, с именем которого связано несколько громких скандалов. По его вине были допущены финансовые нарушения в деятельности государственного телеканала, в результате чего в казну не поступило около 49 миллионов сомов. Кроме того, Аманбаеву в Оше принадлежали помещения, в которых содержались притоны с проститутками и сауны. Его сестра была признана виновной по делу о коррупции и получила 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Криминальный авторитет Кольбаев и Жапаров

И.о. президента громко заявил, что намерен бороться и с криминалом. "С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах", - заявил Садыр Жапаров. Между тем самого Жапарова ранее уличали в связях с Камчи Кольбаевым, известном в криминальном мире как "Коля-киргиз". Жапаров не отрицает факт знакомства с ним, но уверяет, что никаких дел с ним не имеет.

40-летнего уроженца города Чолпон-Аты Камчи Кольбаева называют одной из главных фигур в криминальном мире. Некоторое время он был соратником другого криминального авторитета Рысбека Акматбаева. В 2000 году Кольбаева обвинили в покушении на Акматбаева и убийстве двух человек и приговорили к 25 годам лишения свободы, но уже в 2006 году он вышел на свободу. Скрывался в Дубае, был задержан Интерполом и доставлен в Бишкек. В июне 2014 года, отсидев полтора года, Кольбаев вышел на свободу.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

12:37 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.10.20

12:29 Справочный курс гривны 21 октября повышен на 8,33 коп до 28,2866 грн/$1

12:10 Азиатские биржи 21 октября закрылись в основном в плюсе на оптимизме из США

10:49 Остаток средств на корсчетах банков 21.10.20

10:46 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.10.2020

09:50 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.10.20

09:16 Суды не стали рассматривать иск Фонда гарантирования к экс-руководству «Дельта Банка» на 20 миллиардов

08:42 Золото дорожает 21 октября на фоне ослабления доллара

08:39 Доллар дешевеет 21 октбря в надежде на поддержку экономики США

08:12 Фондовые индексы США выросли 20 октября на фоне ожидания программы госпомощи

20.10 Боголюбов подал новые иски против Минфина и НБУ в деле Приватбанка

20.10 Украина повысила ставки по 3-х и 12-мес. ОВГЗ на 0,1-0,3 п.п.

20.10 Депозитные ставки для физлиц 20.10.20

20.10 Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 9,5%

20.10 Нормативы к началу октября нарушали 10 украинских банков - НБУ

• дальше…

11:42 Человек Бакиева с уголовным прошлым? Кто он - новый и.о. президента Киргизии

09:09 Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G

20.10 США заявили о готовности к немедленным переговорам с РФ по соглашению о ядерном оружии

20.10 «Золотые паспорта»: Еврокомиссия запустила процедуру нарушений против Кипра и Мальты

20.10 Французская Total впервые поставила партию СПГ с нулевым выбросом углерода

20.10 Китайские богачи смогли рекордно заработать на пандемии

20.10 США расширяют санкции в отношении судов, работающих в рамках проекта "Северный поток 2" - Госдеп

20.10 Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета

20.10 В Китае запретили игры, социальные сети и онлайн-сервисы, которые вызывают зависимость у детей

20.10 Премьер Киргизии Жапаров оправдан по делу о попытке захвата власти в 2012 году

20.10 США и Польша заключили соглашение в сфере ядерной энергетики

20.10 Швейцария внедрит правовую основу для регулирования блокчейна в 2021 году

20.10 Трампу и Байдену не позволят перебивать друг друга во время теледебатов

20.10 Financial Times: Десятилетию подъема глобальной миграции настал конец

19.10 НАТО создаст космический центр в Германии

• дальше…

19.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

16.10 Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

16.10 Погрешность в более 5 млн га: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли в государственной собственности

15.10 Индекс паспортов: Украинский паспорт занимает 41-е место

13.10 Кабмин ввел ряд карантинных ограничений

13.10 Кабмин обновил критерии адаптивного карантина

13.10 Завершение реформы децентрализации: Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс

12.10 Минобразования официально рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение

12.10 Кличко анонсировал начало «длительного» закрытия крупнейшего мусорного полигона Украины

12.10 Степанов о привлечении частных лабораторий к проведению тестирования на Covid-19: будем отвозить им образцы

08.10 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

08.10 В Украине появилась первая социальная сеть скидок

06.10 В Украине обновили приложение «Дія»: запустили цифровое свидетельство о рождении ребенка

05.10 Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

01.10 Кабмин расширил перечень судоходных рек Украины

• дальше…

08:49 «Фокин в рясе». Для чего Зеленскому понадобились религиозные деятели в ТКГ

20.10 Боголюбов подал новые иски против Минфина и НБУ в деле Приватбанка

20.10 Послание Зеленского: Путина нет, Порошенко во всем виноват, а я цаца

20.10 В Раде собираются уволить министра экономики Петрашко

20.10 Facebook заблокировал аккаунт депутата Андрея Деркача

20.10 Ахметов, анонимные миллионеры или «все это - волонтеры»: Кто заплатит за «опрос» Зеленского

19.10 ЕС призвал Раду гарантировать финансирование Суспільного

19.10 «Сын полицая». Как можно называть Медведчука после запрета книги о деле Стуса

19.10 Кабмин создал комитет по вопросам безопасности, энергетики и инфраструктуры во главе с Уруским

19.10 Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

19.10 Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле

19.10 Виталий Портников: Будапештский меморандум никому не поможет

19.10 Новый Медведчук. Когда Ермак захватит всю власть в Офисе президента

19.10 Коронавирусный тупик. Сколько людей умрет за карантинным занавесом в ОРДЛО

16.10 Афера с пятью вопросами. Как Зеленский хочет еще три раза всех обмануть

• дальше…

12:05 iPhone 12 и iPhone 12 Pro всухую проиграли Android-смартфонам по времени работы в сетях 5G

11:49 Hyundai и Kia заплатят почти три миллиарда долларов за дефектные моторы

10:00 Первые очки Apple с микродисплеями Sony уже в 2021 году

09:38 Tesla китайской сборки начнут продавать в Европе

09:30 В Германии начался процесс против организаторов «кибербункера»

09:09 Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G

20.10 Microsoft со SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников

20.10 Apple запустила Music TV

20.10 iPhone и Android научились воспроизводить игры с Xbox. Вышла стабильная версия приложения Xbox

20.10 Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета

20.10 Samsung придумала, как сделать QLED-экраны ярче и надёжнее

20.10 LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000

20.10 Intel продает за 9 млрд долларов подразделение по производству флэш-памяти

19.10 Facebook создала ИИ, который сможет переводить тексты между 100 языками напрямую

19.10 Cadillac представил самую быструю адаптивную подвеску в мире

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно