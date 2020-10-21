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Человек Бакиева с уголовным прошлым? Кто он - новый и.о. президента Киргизии
11:42 21.10.2020 |
Повторные парламентские выборы в Киргизии назначены на 20 декабря, а досрочные президентские выборы пройдут в стране в январе будущего года. О своем участии в них, но лишь в том случае, если будут внесены изменения в законодательство о выборах,
в интервью российским журналистам уже заявил премьер-министр республики, ныне также исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров.
Сейчас, поясняют киргизские юристы из Общественного фонда "Правовая клиника "Адилет", должностное лицо, исполняющее функцию главы государства, не вправе назначать досрочные выборы в парламент, отправлять правительство в отставку и баллотироваться на президентских выборах.
Как Жапаров стал и.о. президента
После парламентских выборов 4 октября 2020 года в Бишкеке произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября недовольные результатами выборов участники акций протеста захватили Белый дом и подожгли его, а из мест заключения были выпущены на свободу осужденный экс-президент страны Алмазбек Атамбаев (позднее он вновь был задержан), бывший премьер-министр Сапар Исаков, экс-депутаты парламента Равшан Джеенбеков и Садыр Жапаров.
6 октября ЦИК был вынужден признать итоги парламентских выборов в стране недействительными. Президент страны Сооронбай Жээнбеков, избранный на этот пост в октябре 2017 года, досрочно сложил свои полномочия. "Для меня нет ничего дороже жизни каждого моего соотечественника", - сказал он в обращении к народу.
После того, как спикер парламента Канат Исаев отказался стать и.о. главы государства, эти обязанности взял на себя Садыр Жапаров. Причем депутаты избрали его премьер-министром за несколько часов до его освобождения из колонии. В тот момент, как указывают юристы, обвинение против него еще не было снято. Кроме этого, по словам юристов, были допущены и другие нарушенияпри назначении и.о. главы государства. Так, согласно конституции, закон не предусматривает возможность добровольного отказа спикера парламента от исполнения обязанностей главы государства.
Передача президентских полномочий Жапарову вызывает вопросы не только в Киргизии. В заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля говорится, в частности, что Киргизия "является парламентской демократией, в которой разделение полномочий должно соблюдаться и сохраняться". Таким образом оппоненты Жапарова могут вполне обоснованно использовать аргумент о том, что он незаконно является и.о. президента страны.
Уголовное прошлое Жапарова
Но, судя по всему, правовые коллизии нисколько не смущают Садыра Жапарова в его стремлении находиться у власти. Оно однажды уже привело к тому, что Жапаров оказался в местах лишения свободы. 4 октября 2012 года Садыру Жапарову и еще двум членам его парламентской фракции "Ата-Журт" было предъявлено обвинение в попытке насильственного захвата власти. Поводом послужил организованный им митинг в Бишкеке с требованием национализации золоторудного предприятия "Кумтор". Участники той акции пытались прорваться на территорию Белого дома. В ходе столкновений с милицией были пострадавшие. Жапарова тогда приговорили к 1,6 месяцам лишения свободы, затем оправдали. Но Верховный суд оставил в силе вердикт суда первой инстанции, снизив срок на один месяц. Тогда по решению суда Садыра Жапарова лишили депутатского мандата. 16 октября 2020 года после его назначения на пост премьера и и.о. президента Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении Жапарова и оправдал его.
В 2013 году в отношении Жапарова было возбуждено еще одно дело по четырем статьям Уголовного кодекса КР, среди которых захват заложника. Поводом послужил митинг в Караколе, на севере республики, против меморандума по "Кумтору". Акция протеста переросла в беспорядки, которые сопровождались захватом в заложники полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева и попыткой штурма здания облгосадминистрации. Позднее выяснилось, что машина, в которой удерживали в заложниках и чуть не сожгли Каптагаева, была оформлена на сестру Жапарова. Позже Райкуль Жапарова фигурировала в уголовном деле о рейдерском захвате здания, связанном с именем сына Бакиева.
После возбуждения уголовного дела Жапаров покинул страну и несколько лет жил на Кипре. Он планировал участвовать в президентских выборах 2017 года, составить конкуренцию Сооронбаю Жээнбекову.
В марте 2017 года Садыра Жапарова задержали на границе с Казахстаном. Суд приговорил его к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным в захвате заложника.
Несколько фактов из биографии Жапарова
Кроме двух громких уголовных дел, в открытых источниках можно найти и еще несколько любопытных фактов из биографии Садыра Жапарова. Он родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Это дает основания говорить о том, что после очередной смены власти в Киргизии, у руля снова представитель севера. Трудовую деятельность Жапаров начал в 1987 году рабочим в колхозе "Санташ" Чуйского района. До 2005 года, во времена Акаева, был руководителем фермерского хозяйства "Солтонкул", затем директором нефтяной компании "Кергей", генеральным директором компаний "Нурнефтегаз" и "Гузель", а также инспектором спецроты УВД Иссык-Кульской области.
С приходом к власти Курманбека Бакиева - с 2005 по 2007 год - Жапаров был депутатом национального парламента. В 2006 году окончил юрфак одного из самых престижных вузов Бишкека Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина. С 2007 по 2009 годы был советником президента Бакиева. С 2008 по 2009 годы работал в Национальном агентстве по предупреждению коррупции. С 2010 по 2013 год, уже после свержения Бакиева, во второй раз стал депутатом парламента от партии "Ата-Журт". В этот период с его именем был связан скандал вокруг рейдерского захвата здания, ранее принадлежавшего Бакиеву. По некоторым данным, Жапаров и после бегства Бакиева из страны мог иметь с ним контакт, в частности, как сообщали киргизские СМИ, в Минске, куда летал, или на Кипре.
Борьба с коррупцией
Сейчас Садыр Жапаров обещает навести порядок в стране за две недели. Обращаясь к жителям республики, он отметил, что его цель - реальная борьба с коррупцией: "И если кто-то будет замешан в коррупции, каким бы политическим лицом он не был, будет привлечен к уголовной ответственности". Тем не менее в недавно сформированном им кабинете министров оказались люди с весьма сомнительной репутацией.
Так, Жапаров назначил вице-премьером Равшана Сабирова, когда-то занимавшего должность министра социального развития, приговоренного к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности по обвинению в вымогательстве взятки в особо крупном размере у иностранной компании за выдачу лицензии на международное усыновление.
А исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства в ранге министра стал Бактыбек Аманбаев, с именем которого связано несколько громких скандалов. По его вине были допущены финансовые нарушения в деятельности государственного телеканала, в результате чего в казну не поступило около 49 миллионов сомов. Кроме того, Аманбаеву в Оше принадлежали помещения, в которых содержались притоны с проститутками и сауны. Его сестра была признана виновной по делу о коррупции и получила 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Криминальный авторитет Кольбаев и Жапаров
И.о. президента громко заявил, что намерен бороться и с криминалом. "С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах", - заявил Садыр Жапаров. Между тем самого Жапарова ранее уличали в связях с Камчи Кольбаевым, известном в криминальном мире как "Коля-киргиз". Жапаров не отрицает факт знакомства с ним, но уверяет, что никаких дел с ним не имеет.
40-летнего уроженца города Чолпон-Аты Камчи Кольбаева называют одной из главных фигур в криминальном мире. Некоторое время он был соратником другого криминального авторитета Рысбека Акматбаева. В 2000 году Кольбаева обвинили в покушении на Акматбаева и убийстве двух человек и приговорили к 25 годам лишения свободы, но уже в 2006 году он вышел на свободу. Скрывался в Дубае, был задержан Интерполом и доставлен в Бишкек. В июне 2014 года, отсидев полтора года, Кольбаев вышел на свободу.
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