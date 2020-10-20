Премьер Киргизии Жапаров оправдан по делу о попытке захвата власти в 2012 году

Ташиев, Жапаров и Мамытов.

Верховный суд Киргизии пересмотрел уголовное дело в отношении нынешнего премьер-министра страны Садыра Жапарова, который также исполняет обязанности президента, по обвинению в попытке насильственного захвата власти в 2012 году. "Садыр Жапаров оправдан за отсутствием состава преступления", - сообщили во вторник, 20 октября, в суде.

По данным пресс-службы, судом также оправданы депутат Талант Мамытов и председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. "Постановление Верховного суда от 6 августа 2013 года отменено. Коллегия ВС оставила в силе оправдательный приговор Бишкекского городского суда от 17 июня 2013 года", - отметили в суде.

В 2012 году Садыр Жапаров, будучи лидером парламентской фракции от партии "Ата-Журт", вместе с вице-спикером парламента Талантом Мамытовым и депутатом Камчыбеком Ташиевым были арестованы при попытке штурмовать забор здания парламента во время митинга оппозиции. Прокуратура обвинила их в "покушении на насильственный захват власти" и потребовала назначить им 10 лет лишения свободы. Городской суд Бишкека полностью оправдал парламентариев. Позже Верховный суд вынес решение о назначении им наказания от 1 до 1,5 года лишения свободы и выпустил их из-под стражи в зале суда.

Политический кризис в Киргизии

Массовые протесты и беспорядки, в результате которых погиб как минимум один человек и более 1000 были ранены, начались в Киргизии после парламентских выборов 4 октября, омраченных обвинениями в фальсификации результатов голосования. На этом фоне ЦИК аннулировал официальные итоги голосования, согласно которым президентский лагерь одержал убедительную победу, однако протесты и требования об отставке Жээнбекова так и не прекратились.

Националист Садыр Жапаров в ходе протестов был освобожден сторонниками из колонии, где он отбывал наказание по обвинениям в захвате заложника и других преступлениях.

14 октября парламент страны со второй попытки утвердил его в должности премьер-министра страны.