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Президент Киргизии Жээнбеков объявил об уходе в отставку
14:27 15.10.2020 |
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на фоне непрекращающихся массовых протестов в стране объявил об уходе в отставку. В обращении, обнародованном в четверг, 15 октября, на официальном сайте главы государства, Жээнбеков объяснил свое решением желанием предотвратить кровопролитие в стране.
"Агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны - протестующие, с другой - правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям", - написал Жээнбеков.
Он призвал нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников с улиц столицы страны Бишкека и "вернуть мирную жизнь бишкекчанам". Союзники Жээнбекова, согласно официальным результатам, одержали победу на парламентских выборах 4 октября, однако шквал массовых протестов привел к отставке правительства и вынудил власти аннулировать итоги выборов.
Обязанности президента переходят к спикеру
Полномочия президента, согласно конституции Киргизии, должны перейти к спикеру парламента Канату Исаеву.
Между тем член ЦИК Киргизии Атыр Абдрахматова сообщила, что выборы нового президента состоятся через три месяца после отставки Жээнбекова. "После отставки ЦИК назначает новые выборы, которые должны быть проведены в трехмесячный срок", - сказала она. Адбрахмарова при этом отметила, что "лицо, которые исполняет обязанности главы государства, то есть спикер, не имеет права участвовать в этих выборах главы государства". Это лицо также не имеет права отправлять в отставку правительство, добавила она.
Политический кризис в Киргизии
Переговоры об отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента начались 14 октября, после того как националист Садыр Жапаров, после повторного избрания в парламенте, был назначен премьер-министром Киргизии. Премьер пообещал, что будет добиваться отставки Жээнбекова, что, по его словам, "является требованием народа".
Пресс-служба президента 14 октября заявила, что Жээнбеков готов покинуть свой пост, но уйдет лишь после новых парламентских выборов, которые еще не назначены, так как сейчас "это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству".
Впервые призывы к отставке президента прозвучали на митингах в начале минувшей недели, когда недовольные итогами парламентских выборов политические парии выступили против результатов голосования. Лидеры партий "Чон Казат" (Великий поход), "Республика" и "Ыйман нуру" (Луч веры), участвовавших в протестах, вошли в состав нового правительства.
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