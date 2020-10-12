Финансовые новости
- |
- 12.10.20
- |
- 11:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кыргызстан: премьером избран Садыр Жапаров, бывший президент Атамбаев задержан
09:56 12.10.2020 |
На внеочередном заседании парламента депутаты единогласно утвердили на должность премьер-министра Садыра Жапарова. Он был освобожден своими сторонниками из под заключения 6 октября в ночь штурма Белого дома.
Жапаров в своем обращении к парламенту сообщил, что президент страны готов уйти в отставку добровольно.
Сам Жээнбеков в своем обращении ранее говорил, что готов сложить полномочия, только после того, как ситуация в стране стабилизируется.
В нынешней ситуации, случае отставки президента Кыргызской Республики, исполняющим его обязанности станет премьер-министр, так как спикер парламента ушел в отставку (по закону и.о. президента должен был быть спикер).
Жапаров - единственный из освобожденных из-под заключения политиков после беспорядков сразу же появился на площади и выступил перед демонстрантами.
Его сторонники тут же заявили, что хотят видеть Жапарова президентом, или как минимум премьером-министром страны. Сторонники Жапарова продолжали митинг в его поддержку на протяжении последних 5 дней у дома правительства.
"Это единственный политик, которому я вообще доверяю. Это его шанс показать себя. Он сирота, и ему нечего терять. Он открыто заявлял, что каждый киргиз был бы миллионером, если бы Кумтор работал без коррупции. Он за простой народ. И он жертва обстоятельств, который сидел в тюрьме ни за что", - говорит Азат, один из сторонников Жапарова.
Жапаров находился в тюрьме с 2017 года по обвинению в организации митинга в Караколе (север страны) в 2013 году с требованием национализировать золоторудное месторождение Кумтор.
Его тоже обвиняли в захвате в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Также Жапарова обвиняли в насильственном захвате власти в в 2012 году. Но вскоре был оправдан и освобожден в зале суда.
В 2013 году Жапаров избегая судебного преследования по делу о захвате заложника, покинул страну и проживал некоторое время на Кипре. Вернувшись на родину в 2017, он был водворен в СИЗО.
Политическая карьера Жапарова началась во время государственного переворота в 2005 году. Во время правления опального экс-президента Курманбека Бакиева, он был депутатом, советников президента, главой агентства по предупреждению коррупции.
При Атамбаеве после переворота в 2010 году, Жапаров был также депутатом и позже назначен главой профильного комитета по судебно-правовым вопросам.
В пятницу в Бишкеке одновременно проходили три политические акции: демонстрация сторонников Сапара Исакова, митинг сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева и мирный марш молодежного движения "Баштан башта" против ОПГ.
Всего на площади собралось около 10 тысяч человек, которые быстро разошлись, как только начались столкновения между сторонниками Атамбаева и Жапарова, во время которых был ранен альтернативный кандидат оппозиции в премьеры 29-летний Тилек Токтогазиев.
По словам очевидцев, в него прицельно кинули камнем, после чего Токтагизиев попал в больницу. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.
Там столкнулись сторонники экс-президента и сторонники Жапарова, которые закидали камнями и бутылками спикеров, в числе которых были Атамбаев, бывший премьер-министр Сапар Исаков, Омурбек Бабанов, Тилек Токтогазиев и лидер молодежного движения "Баштан башта" Улан Усойун.
Дело о массовых беспорядках
Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке, сообщил Государственный комитет национальной безопасности страны.
Как сообщила Интерфаксу представитель Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева, ранее спецназ прибыл к расположенной в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека резиденции бывшего президента.
6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Киргизии из СИЗО, после чего суд перевел его под домашний арест.
В июне Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года, когда власти пытались его задержать. Тогда один спецназовец погиб и более 100 пострадали.
Накануне Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но проведению акции помешали сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова, в результате чего произошли столкновения. В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева.
Сам Атамбаев заявил, что в него стреляли боевыми пулями, и обвинил в причастности к покушению спецслужбы страны. События последних дней в стране он назвал "третьей революцией".
Массовые протесты в Кыргызстане начались в минувший понедельник, после того как несогласные с итогами парламентских выборов 4 октября сторонники оппозиции захватили здание парламента.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне подписал указ о чрезвычайном положении в Бишкеке с субботы и введении в город армии для поддержания порядка.
Указ предусматривает введение комендантского часа, запрет митингов и других массовых мероприятий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зона COVID-эксперимента. К чему уже привели донбасские испытания путинской вакцины
|ВАКС или КСУ? Где у Зеленского взорвется судебная система
|Венеция против Зеленского: какие проблемы нашел Совет Европы в новой судебной реформе
|Флот, торговля и шаг к безвизу: о чем договорились во время визита Зеленского в Британию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кыргызстан: премьером избран Садыр Жапаров, бывший президент Атамбаев задержан
|Регулятор Великобритании запретил продажу криптовалютных деривативов розничным инвесторам
|Слияние биржевых площадок Европы. Euronext покупает фондовую биржу Италии за $5 млрд
|Эрдоган и курды: репрессии как предвыборная стратегия
|Германия вводит налог на выбросы углекислого газа
|Минфин США приступил к изучению возможностей цифровых валют и блокчейна
Это интересно
|AMD представила процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3: превосходство по всем фронтам и в играх тоже
|Окей, Google, поехали! Ассистент получил автомобильный режим
|Skoda научила смартфоны «на слух» выявлять проблемы в автомобиле с помощью ИИ
|Intel наконец запустила масштабное 10-нм производство на новой фабрике Fab 42, которая строилась 9 лет
|Mercedes-Benz откажется от «механики» и перейдет на универсальные платформы
|Sony разобрала PlayStation 5: жидкий металл, «турбина», незаменяемый SSD и прочее
|Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины