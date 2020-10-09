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Тихановская предложила предоставить Лукашенко иммунитет
09:13 09.10.2020 |
Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предложила в случае смены власти в стране предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований. Об этом Тихановская заявила во время визита в Братиславу, передает в четверг, 8 октября, агентство Reuters.
Светлана Тихановская отметила, что не может простить Лукашенко его преступления, но осознает, что иммунитет ему должен стать частью переговоров о передаче власти. "Если решением (проблемы. - Ред.) станет то, что он уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо", - отметила Тихановская.
Встреча с главой МИД Словакии
В Братиславе экс-кандидат в президенты Беларуси встретилась с главой МИД Словакии Иваном Корчком, а также с представителями неправительственных организаций, политологами и журналистами. Словакия решила отозвать своего посла из Беларуси для консультаций. Ранее то же сделали Германия, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Болгария.
На этой неделе Светлана Тихановская также побывала в Германии, где она встретилась с Ангелой Меркель (Angela Merkel), выступила в бундестаге и провела пресс-конференцию.
Протесты в Беларуси
Массовые протесты в Беларуси продолжаются уже ровно два месяца после президентских выборов 9 августа. На улицы неоднократно выходили, по оценкам СМИ, свыше 100 тысяч человек, они выступают против признания Лукашенко победителем выборов. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко, который управляет страной с 1994 года, набрал 80,1 процент голосов, Светлана Тихановская - 10,1 процент.
Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти в стране, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.
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