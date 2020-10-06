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Mercedes-Benz прекратил сотрудничество с заводом ГАЗ из-за санкций
12:39 06.10.2020 |
Компания Mercedes-Benz официально подтвердила прекращение сотрудничества с «Группой ГАЗ». Хотя производство минивэнов и фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде свернули ещё два года назад, о завершении конвейерной сборки малотоннажных автомобилей Daimler объявил только сейчас.
Пресс-служба Daimler обосновала отказ от российского производства Mercedes-Benz Sprinter Classic тем, что модель «не отвечает ожиданиям клиентов». Немецкая фирма заверила, что прекращение сотрудничества с «Группой ГАЗ» не повлияет на послепродажное обслуживание уже выпущенных фургонов и микроавтобусов.
Соглашение о локализации производства Mercedes-Benz Sprinter второго поколения на мощностях завода ГАЗ было подписано в декабре 2010 года; выпуск немецких коммерческих автомобилей в Нижнем Новгороде начался в июле 2013-го. Daimler инвестировал в проект более 100 миллионов евро, а «Группа ГАЗ» - свыше 90 миллионов евро.
Истинной причиной разрыва Daimler с «Группой ГАЗ» называют американские санкции против владельца машиностроительного холдинга - бизнесмена Олега Дерипаски. Фактически производство Mercedes-Benz Sprinter Classic на заводе в Нижнем Новгороде прекратилось во второй половине 2018-го, сразу после того, как Минфин США включил «Группу ГАЗ» в санкционные списки.
Ограничения против российского автопроизводителя до сих пор не вступили в силу - дедлайн неоднократно переносили. Однако из-за неопределённости «Группа ГАЗ» лишилась совместного проекта с Daimler, а поставка дизельных двигателей Volkswagen для «ГАЗелей» оказалась под вопросом.
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