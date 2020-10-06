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В Бишкеке демонстранты захватили парламент Кыргызстана, выпущены на свободу бывшие президент и премьеры
08:48 06.10.2020 |
В Бишкеке демонстранты, недовольные результатами воскресных парламентских выборов, захватили здания парламента и Комитета нацбезопасности.
Они выпустили на свободу бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева. Все они были осуждены по обвинениям в коррупции во время правления Сооронбая Жээнбекова.
Ранее 12 из 16 партий, принимавших участие в выборах и отказавшихся признать результаты голосования, заяви ли о готовности сформировать народное правительство.
Согласно заявлениям Центризбиркома Кыргызстана, в парламент страны прошли четыре партии, три из которых тесно связаны с действующей политической элитой. При этом семипроцентный барьер не преодолела ни одна из известных оппозиционных сил.
Нынешний штурм Белого дома стал уже третьим в истории независимого Кыргызстана. Предыдущие два - в 2005 и 2010 годах - закончились сменой власти.
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