В Бишкеке демонстранты захватили парламент Кыргызстана, выпущены на свободу бывшие президент и премьеры

В Бишкеке демонстранты, недовольные результатами воскресных парламентских выборов, захватили здания парламента и Комитета нацбезопасности.

Они выпустили на свободу бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева. Все они были осуждены по обвинениям в коррупции во время правления Сооронбая Жээнбекова.

Ранее 12 из 16 партий, принимавших участие в выборах и отказавшихся признать результаты голосования, заяви ли о готовности сформировать народное правительство.

Согласно заявлениям Центризбиркома Кыргызстана, в парламент страны прошли четыре партии, три из которых тесно связаны с действующей политической элитой. При этом семипроцентный барьер не преодолела ни одна из известных оппозиционных сил.

Нынешний штурм Белого дома стал уже третьим в истории независимого Кыргызстана. Предыдущие два - в 2005 и 2010 годах - закончились сменой власти.