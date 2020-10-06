В парламент Киргизии проходят четыре партии

Партия "Биримдик" ("Единство") лидирует на парламентских выборах в Киргизии - Жогорку Кенеш. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные Центризбиркома республики. Как указали в ЦИК после анализа информации, поступившей почти с 60% избирательных участков, "Биримдик" заручается поддержкой 24,47 процентов от числа избирателей, принявших участие в выборах.

"Биримдик" считается партией, которая проводит повестку нынешнего президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Лидер лишь незначительно опережает партию "Мекеним Кыргызстан", получившую 24,01 процента голосов. Кроме того, по предварительным данным, в парламент проходят еще две партии, преодолевшие семипроцентный барьер: "Кыргызстан" (9%) и "Бутун Кыргызстан" (7%). "Это предварительные сведения, официальные итоги выборов будут подведены после ручного пересчета бюллетеней", - предупредила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова. Явка на выборах составила 56,2 процента. К избирательным урнам пришли 1,98 млн из 3,5 млн зарегистрированных избирателей.

На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа Киргизии претендовали 16 партий. Чтобы войти в парламент, они должны набрать более 7% голосов от принявших участие в выборах избирателей и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.