Бои в Нагорном Карабахе, военное положение в Армении и Азербайджане

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бои в Нагорном Карабахе, военное положение в Армении и Азербайджане

Власти Армении и Азербайджана объявили о вводе военного положения на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В ночь на воскресенье в регионе начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками.

Что произошло?

Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье утром, что Армения обстреляла населенные пункты в направлении Тертара, Джебраила и Физули, а азербайджанская армия начала полномасштабное контрнаступление для защиты мирного населения.

Армения заявила, что первым атаковал Азербайджан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан в 8:00 утра по местному времени начал воздушную и ракетную атаки.

После начала столкновений обе страны объявили о введении военного положения, Армения ввела режим на всей территории, Азербайджан - в нескольких регионах. Ереван также начал всеобщую мобилизацию мужчин в возрасте до 55 лет.

 

Потери

Армения сообщает о гибели двух мирных жителей, Азербайджан - о гибели семьи из пяти человек и ранении 19 человек.

Кроме того, армянские военные сообщили о гибели 16 солдат и ранее еще около ста человек. Азербайджан официально о потерях не заявлял, Армения заявила о гибели 200 азербайджанских военных.

В течение дня обе стороны конфликта сообщали об уничтожении вражеской военной техники и публиковали кадры, которые должны были это подтвердить.

Что говорили власти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позже заявил, что Ереван рассматривает возможность официального признания независимости Нагорного Карабаха. В обращении к нации Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну всему армянскому народу, но армяне готовы к этому. Пашинян назвал действия азербайджанской стороны "широкомасштабными провокациями".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны назвал урегулирование конфликта в Карабахе "исторической задачей Азербайджана", заявив, что Баку не согласится на "половинчатое решение".

"Я много раз говорил, и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана", - отметил Алиев.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

До распада СССР в 1991 году Азербайджан и Армения входили в состав Союза, однако Карабахский конфликт начался за три года до этого - в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе военного противостояния между двумя республиками в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. В 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ по мирному урегулированию этого конфликта во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Ереван официально не признает независимость НКР, но бюджет и армия непризнанной республики тесно связаны с Арменией.

В апреле 2020 года в разгар пандемии во втором туре президентских выборов в Карабахе 88% голосов набрал Араик Арутюнян.

Еврокомиссия заявила, что результаты голосования никак не влияют на финальный статус Нагорного Карабаха или исход переговорного процесса, поскольку ЕС не признает конституционные и правовые рамки этих выборов.

Азербайджан также не признает выборы в Нагорном Карабахе.

Роль Турции

Турция заявила о полной поддержке Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха.

Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Армению в обострении ситуации в Нагорном Карабахе, потребовав от Еревана "прекратить агрессию" против Азербайджана.

"В борьбе за сохранение территориальной целостности Азербайджана Турция будет на стороне азербайджанских братьев, используя все свои возможности", - написал министр у себя в "Твиттере".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна, как и прежде, поддерживает Азербайджан.

"27 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции выразил соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих Азербайджана в результате военной провокации Армении", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Алиева.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт.

"Новый фактор - в этом году поддержка Азербайджана со стороны Турции гораздо более открытая, чем когда-либо прежде. Россия, несмотря на военный союз с Арменией, гораздо более двусмысленна [в своей позиции] из-за тесных отношений с Азербайджаном", - считает британский аналитик Том де Ваал, старший научный сотрудник Центра Карнеги.

По его мнению, сейчас требуется решительная инициатива Франции, США и России - сопредседателей Минской группы ОБСЕ - для того, чтобы остановить насилие.

Реакция международного сообщества

МИД России в своем официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства, призвал стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.

Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов заявил в интервью РИА Новости, что в Нагорном Карабахе должен быть восстановлен режим прекращения огня.

"Мы считаем, что данный конфликт должен быть разрешен только мирным путем. Для этого есть существующий международно признанный механизм - Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта", - приводит агентство слова пресс-секретаря.

Генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич напомнила конфликтующим сторонам о необходимости соблюдать обязательство, которое взяли при вступлении в Совет Европы как Азербайджан, так и Армения - разрешить конфликт мирным путем.

"От имени Совета Европы я призываю власти наших двух государств-членов сделать все возможное для защиты человеческих жизней и не вступать в военный конфликт. Необходимо приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию", - заявила Мария Пейчинович-Бурич.

"Соединенные Штаты решительно осуждают эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря (Стивен) Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зохрабу Мнацакяну и призвал обе стороны немедленно прекратить насилие, использовать существующие линии прямой связи между ними во избежание дальнейшей эскалации и избегать бесполезной риторики и действий, которые еще более усугубляют напряженность на местах", - говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в воскресенье вечером.

Во время воскресной мессы в Ватикане папа римский Франциск призвал собравшихся на площади Святого Петра помолиться вместе с ним за мир на Кавказе.

"Молюсь за мир на Кавказе и прошу конфликтующие стороны совершить конкретные жесты доброй воли и братства, которые могут привести к решению проблем не через использование силы и оружия, но посредством диалога и переговоров", - сказал папа Франциск.

Среди армян много католиков, принадлежащих к Армянской католической церкви, признающей первенство папы римского.

МИД Украины не не определился, поддерживать ли Азербайджан

Украина не определилась с поддержкой Азербайджана в вооруженном конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе несмотря на то, что недавно объявила эту страну стратегическим партнером.

Как сообщает "Европейская правда", такой вывод можно сделать из заявления украинского МИДа.

"МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В новой стратегии национальной безопасности, которую президент Владимир Зеленский ввел в действие 14 сентября, в перечень государств, с которыми Украина будет развивать стратегическое партнерство, присутствует Азербайджан, но нет нескольких ближайших государств-соседей.

При этом для такого партнерства на сегодня нет ни политических, ни экономических оснований. Зато в перечне стратегических партнеров нет Румынии - черноморского государства-члена НАТО, имеющего довольно сильные антироссийские настроения и в обществе, и среди политиков.
 

ПО РУБРИКАМ

08:54 Доллар 28 сентября коррекционно слабеет

08:43 Фондовые биржи Азии 28 сентября в основном растут вслед за рынком США

07:52 Основные биржевые индексы США 25 сентября закрылись ростом

25.09 Продажа валюты Нацбанком превысила $160 миллионов за неделю

25.09 Депозитные ставки для физлиц 25.09.20

25.09 Большой дефицит госбюджета-2021 станет препятствием кредитованию частного сектора - замглавы НБУ Сологуб

25.09 НБУ планирует ввести требования к структуре собственности небанковских финучреждений

25.09 Евро 25 сентября дешевеет к доллару

25.09 Справочный курс гривны 26 сентября понижен на 2,12 коп до 28,2425 грн/$1

25.09 Биржи АТР 25 сентября закрылись разнонаправленно

25.09 НБУ принял решение о ликвидации банка «Аркада»

25.09 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.09.20

25.09 Остаток средств на корсчетах банков 25.09.20

25.09 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.09.2020

25.09 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25.09.2020

• дальше…

08:50 Нефть дешевеет 28 сентября на фоне данных о новых случаях заражения коронавирусом

08:32 В Пенсионном фонде не хватит средств для выплаты пенсий до конца года - Третьякова

07:58 Санкции США против «Северного потока - 2» не противоправны

25.09 Крупные и средние предприятия получили в 7,5 раза меньше прибыли - Госстат

25.09 Большой дефицит госбюджета-2021 станет препятствием кредитованию частного сектора - замглавы НБУ Сологуб

25.09 ЕИБ одобрил EUR300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий в Украине

25.09 Лазебная: Из 66 негосударственных пенсионных фондов эффективно работают лишь 10-15

25.09 Минэкономики прогнозирует сокращение производства сахара в Украине

25.09 Глава «Энергоатома» сообщил о новой проблеме для запуска хранилища ядерного топлива

25.09 Разработка механизма продажи древесины проходит без привлечения бизнеса – ЕБА

• дальше…

08:26 Бои в Нагорном Карабахе, военное положение в Армении и Азербайджане

08:13 Швейцарцы отстояли соглашение о свободе передвижения с Евросоюзом

08:08 NYT: Трамп годами почти не платил налоги

08:04 Суд заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok в США

07:58 Санкции США против «Северного потока - 2» не противоправны

25.09 Президент Туркмении одобрил важные поправки к Конституции

25.09 Евросоюз предложил регулирование криптовалют и стейблкоинов

25.09 Ким Чен Ын принес извинения за смерть южнокорейского чиновника

24.09 Прогноз для мировой экономики может быть «менее ужасным» - МВФ

24.09 Без права на легитимность: что меняет заявление МИД об инаугурации Лукашенко

24.09 Качиньский займет должность вице-премьера в правительстве Польши

24.09 ЕС утвердит санкции за Керченский мост, которые блокировались Кипром - СМИ

24.09 Республиканцы в США опубликовали доклад о подозрительных сделках сына Байдена

24.09 Трамп уклонился от гарантий мирной передачи власти в случае проигрыша

24.09 Украина не признает инаугурацию и полномочия Лукашенко как президента Беларуси

• дальше…

25.09 Законом о столице «Слуги народа» повторяют Януковича - эксперт

24.09 Всемирный банк о медреформе Украины: наблюдается успех, но коррупционные риски сохраняются

23.09 В скором времени Netflix и голосовой помощник Siri «заговорят» на украинском языке

22.09 В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей

21.09 В Киеве появился еще один сервис проката электросамокатов

17.09 Украина застряла в развитии человеческого капитала. Что показал индекс Всемирного банка

16.09 Украинцы боятся кризиса почти в два раза больше, чем коронавируса

09.09 Выборы в Киеве: Как Кличко и Порошенко выталкивают «слуг» с политического ринга столицы

09.09 Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр

07.09 В Украине могут вырасти штрафы для рыболовов-браконьеров

07.09 В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков

07.09 Минюст выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48

07.09 В Украине начнут штрафовать за ЗD номерные знаки

03.09 Пустыня на горизонте: Почему обеспечить Крым водой не захочет даже ООН

02.09 НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г

• дальше…

09:03 Предвыборные скандалы в ОПЗЖ. Как трещит изнутри партия Медведчука, Бойко и Рабиновича

08:40 Вдогонку за Донецком. Зачем Пасечник ввел блокаду Луганска

25.09 «Режим тишины» с постоянными взрывами: Какую мину заложили боевики под рейтинг «Слуги народа»

25.09 Вице-президент Еврокомиссии о встрече с Зеленским: Евросоюз – не банкомат, нужно проводить реформы

25.09 Законом о столице «Слуги народа» повторяют Януковича - эксперт

25.09 Последствия вагнергейта. Кто заменит Ермака на посту хозяина Банковой

25.09 Гончарук говорит, что никто не собирался выделять деньги на COVID-19, а фонд для отвода глаз

25.09 Допа страхует Гепу. Почему Добкин и Кернес снова сошлись вместе в Харькове

24.09 The Show Must Go UN. Как Владимир Зеленский в ООН предложил на экспорт хорошее впечатление

24.09 Атака антикоррупционеров. Зачем Запад поручил Шабунину мочить Зеленского

24.09 Страсти по 208-му округу. Как Ляшко тянут в парламент и зачем он там Ахметову

24.09 Кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически «с нуля» – замглавы НБУ Сологуб

24.09 У жены Медведчука появился строительный бизнес в Москве

24.09 Без права на легитимность: что меняет заявление МИД об инаугурации Лукашенко

24.09 Всемирный банк о медреформе Украины: наблюдается успех, но коррупционные риски сохраняются

• дальше…

08:04 Суд заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok в США

25.09 Tinder и Spotify создали коалицию против AppStore

25.09 В Telegram произошёл второй за неделю глобальный сбой: сильнее всего пострадали Россия, Беларусь и Украина

25.09 Tesla предлагает ускорить разгон Model Y на полсекунды, просто доплатив $2000

25.09 Amazon запускает игровой облачный сервис Luna

25.09 Новый Rolls-Royce Ghost Extended по комфорту приблизился к Phantom

25.09 Tesla представила свои «бисквитные» аккумуляторы, которые сделают электромобили дешевле

25.09 Представлен первый автоматический умный дверной замок Xiaomi

24.09 Amazon представила автономную летающую камеру видеонаблюдения для дома

24.09 Microsoft добавила Skype Meet Now на панель задач Windows 10

24.09 Tesla будет сама добывать литий для батарей своих электромобилей

24.09 BMW представила новые M3 и M4 с огромными «ноздрями» и механической коробкой

23.09 Cтриминговый сервис Samsung TV Plus добрался до смартфонов компании

23.09 YouTube задействует ИИ-алгоритм для присвоения роликам возрастных ограничений

23.09 Представлен новый Opel Mokka: цены, моторы и сроки появления на рынке

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно