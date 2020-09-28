Бои в Нагорном Карабахе, военное положение в Армении и Азербайджане

Власти Армении и Азербайджана объявили о вводе военного положения на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В ночь на воскресенье в регионе начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками.

Что произошло?

Минобороны Азербайджана заявило в воскресенье утром, что Армения обстреляла населенные пункты в направлении Тертара, Джебраила и Физули, а азербайджанская армия начала полномасштабное контрнаступление для защиты мирного населения.

Армения заявила, что первым атаковал Азербайджан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан в 8:00 утра по местному времени начал воздушную и ракетную атаки.

После начала столкновений обе страны объявили о введении военного положения, Армения ввела режим на всей территории, Азербайджан - в нескольких регионах. Ереван также начал всеобщую мобилизацию мужчин в возрасте до 55 лет.

Потери

Армения сообщает о гибели двух мирных жителей, Азербайджан - о гибели семьи из пяти человек и ранении 19 человек.

Кроме того, армянские военные сообщили о гибели 16 солдат и ранее еще около ста человек. Азербайджан официально о потерях не заявлял, Армения заявила о гибели 200 азербайджанских военных.

В течение дня обе стороны конфликта сообщали об уничтожении вражеской военной техники и публиковали кадры, которые должны были это подтвердить.

Что говорили власти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позже заявил, что Ереван рассматривает возможность официального признания независимости Нагорного Карабаха. В обращении к нации Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну всему армянскому народу, но армяне готовы к этому. Пашинян назвал действия азербайджанской стороны "широкомасштабными провокациями".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны назвал урегулирование конфликта в Карабахе "исторической задачей Азербайджана", заявив, что Баку не согласится на "половинчатое решение".

"Я много раз говорил, и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана", - отметил Алиев.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

До распада СССР в 1991 году Азербайджан и Армения входили в состав Союза, однако Карабахский конфликт начался за три года до этого - в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе военного противостояния между двумя республиками в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. В 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ по мирному урегулированию этого конфликта во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

Ереван официально не признает независимость НКР, но бюджет и армия непризнанной республики тесно связаны с Арменией.

В апреле 2020 года в разгар пандемии во втором туре президентских выборов в Карабахе 88% голосов набрал Араик Арутюнян.

Еврокомиссия заявила, что результаты голосования никак не влияют на финальный статус Нагорного Карабаха или исход переговорного процесса, поскольку ЕС не признает конституционные и правовые рамки этих выборов.

Азербайджан также не признает выборы в Нагорном Карабахе.

Роль Турции

Турция заявила о полной поддержке Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха.

Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Армению в обострении ситуации в Нагорном Карабахе, потребовав от Еревана "прекратить агрессию" против Азербайджана.

"В борьбе за сохранение территориальной целостности Азербайджана Турция будет на стороне азербайджанских братьев, используя все свои возможности", - написал министр у себя в "Твиттере".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна, как и прежде, поддерживает Азербайджан.

"27 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции выразил соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих Азербайджана в результате военной провокации Армении", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Алиева.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество удержать Турцию от вмешательства в карабахский конфликт.

"Новый фактор - в этом году поддержка Азербайджана со стороны Турции гораздо более открытая, чем когда-либо прежде. Россия, несмотря на военный союз с Арменией, гораздо более двусмысленна [в своей позиции] из-за тесных отношений с Азербайджаном", - считает британский аналитик Том де Ваал, старший научный сотрудник Центра Карнеги.

По его мнению, сейчас требуется решительная инициатива Франции, США и России - сопредседателей Минской группы ОБСЕ - для того, чтобы остановить насилие.

Реакция международного сообщества

МИД России в своем официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства, призвал стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.

Пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов заявил в интервью РИА Новости, что в Нагорном Карабахе должен быть восстановлен режим прекращения огня.

"Мы считаем, что данный конфликт должен быть разрешен только мирным путем. Для этого есть существующий международно признанный механизм - Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием конфликта", - приводит агентство слова пресс-секретаря.

Генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич напомнила конфликтующим сторонам о необходимости соблюдать обязательство, которое взяли при вступлении в Совет Европы как Азербайджан, так и Армения - разрешить конфликт мирным путем.

"От имени Совета Европы я призываю власти наших двух государств-членов сделать все возможное для защиты человеческих жизней и не вступать в военный конфликт. Необходимо приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию", - заявила Мария Пейчинович-Бурич.

"Соединенные Штаты решительно осуждают эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря (Стивен) Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зохрабу Мнацакяну и призвал обе стороны немедленно прекратить насилие, использовать существующие линии прямой связи между ними во избежание дальнейшей эскалации и избегать бесполезной риторики и действий, которые еще более усугубляют напряженность на местах", - говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в воскресенье вечером.

Во время воскресной мессы в Ватикане папа римский Франциск призвал собравшихся на площади Святого Петра помолиться вместе с ним за мир на Кавказе.

"Молюсь за мир на Кавказе и прошу конфликтующие стороны совершить конкретные жесты доброй воли и братства, которые могут привести к решению проблем не через использование силы и оружия, но посредством диалога и переговоров", - сказал папа Франциск.

Среди армян много католиков, принадлежащих к Армянской католической церкви, признающей первенство папы римского.

МИД Украины не не определился, поддерживать ли Азербайджан

Украина не определилась с поддержкой Азербайджана в вооруженном конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе несмотря на то, что недавно объявила эту страну стратегическим партнером.

Как сообщает "Европейская правда", такой вывод можно сделать из заявления украинского МИДа.

"МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В новой стратегии национальной безопасности, которую президент Владимир Зеленский ввел в действие 14 сентября, в перечень государств, с которыми Украина будет развивать стратегическое партнерство, присутствует Азербайджан, но нет нескольких ближайших государств-соседей.

При этом для такого партнерства на сегодня нет ни политических, ни экономических оснований. Зато в перечне стратегических партнеров нет Румынии - черноморского государства-члена НАТО, имеющего довольно сильные антироссийские настроения и в обществе, и среди политиков.