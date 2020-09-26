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Президент Туркмении одобрил важные поправки к Конституции
22:45 25.09.2020 |
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в пятницу, 25 сентября, одобрил поправки к Конституции страны, предусматривающие в числе прочего создание влиятельной верхней палаты парламента, что усилило спекуляции о подготовке президента к передаче власти своему сыну.
Согласно принятым поправкам, глава верхней палаты - Народного совета - временно исполняет обязанности президента Туркмении в случае недееспособности действующего главы государства. Ожидается, что главой верхней палаты, выполняющей функции Сената, станет сын Бердымухамедова Сердар.
Гурбангулы Бердымухамедов пообещал, что новый двухпалатный законодательный орган - Национальный совет "выведет работу демократических институтов страны на новый уровень", и отметил, что выборы в новый парламент состоятся в 2021 году после вступления принятых поправок к Конституции в силу.
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