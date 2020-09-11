В школах Туркмении закрыли «русские классы»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В школах Туркмении закрыли «русские классы»

 

7 сентября посольство России в Ашхабаде разместило на своем сайте сообщение о том, что в ряде столичных школ были расформированы классы, где обучение проводилось на русском языке (их в Туркмении называют "русскими классами"). Посольство уточнило, что родителям учеников причина расформирования была объяснена следующим образом: решение принято администрацией школ в связи с невозможностью соблюдения в таких классах действующих сейчас санитарно-гигиенических норм.

Сапармурат Туркменбаши, "русские классы" и узбекские школы

Что же произошло на самом деле с "русскими классами", и что они собой представляли в Туркмении до сегодняшнего дня? Еще в середине 1990-х годов тогдашний президент республики Сапармурат Ниязов взял курс на "национализацию культуры и образования". Это было одним из элементов так называемого "башизма", как позже назовут специфический туркменский национализм Сапармурата Туркменбаши. Те перемены не сразу коснулись школ, где все обучение шло на русском языке.

"Сперва Ниязов прекратил трансляцию передач всех российских телеканалов, закрыл театр имени Пушкина, перевел все вузы на обучение на туркменском языке, а уже потом закрыл русские школы. Он говорил, что в Туркмении у детей нет необходимости учиться по-русски. Тем более что в туркменские вузы они после этого уже не могли поступить", - поясняет в интервью DW лидер Республиканской партии Туркмении в изгнании Нурмухаммед Ханамов.

Кстати, при Ниязове вместе с русскими школами были полностью закрыты узбекские и казахские, ориентированные на узбекское и казахское национальные меньшинства. Но если Туркменбаши не оставил тогда даже отдельных классов, где обучение бы шло на казахском и узбекском, то с русским языком вышло иначе. "В областных центрах власти все же оставили по две-три школы, где сохранились "русские классы", - говорит руководитель правозащитной организации Туркменская инициатива по правам человека (ТИПЧ) в Вене Фарид Тухбатуллин.
Русскоязычные в Туркмении и востребованность "русских классов"

Однако потребность в образовании на русском была так велика, что число школ с "русскими классами" постепенно и исподволь стало возрастать, вспоминает Тухбатуллин в беседе с DW. В первую очередь в такие классы стремились отдать своих детей русскоязычные жители республики. Глава ТИПЧ уточняет, что при Ниязове в остававшиеся "русские классы" принимали только тех, у кого было, например второе (российское) гражданство или статус переселенца. При этом даже русских не всех брали, так как всем не хватало мест.

"Точную цифру таких школ я назвать не могу. В Ташаузе, насколько я знаю, к началу нового учебного года были пять школ, в каждой из которых оставалось по два-три "русских класса". В Ашхабаде их было порядка десяти. Востребованность таких классов и сейчас чрезвычайно высока", - утверждает Фарид Тухбатуллин.

На это, по его словам, не повлиял и отъезд из Туркмении значительной части ее русскоязычных граждан. "Сами туркмены не видят будущего для своих детей в стране и отдают их в классы с углубленным изучением иностранных языков и в "русские классы". Чтобы они дальше смогли учиться в России или в Беларуси, где сегодня очень много туркменских студентов", - добавляет Тухбатуллин.
Сколько стоит учеба в "русском классе" в Ашхабаде

В результате из-за обилия желающих отправить детей в "русские классы" в них училось до начала этого года в среднем по 40-45 человек, а в некоторых - до 50, продолжает Нурмухаммед Ханамов. По его сведениям, чтобы отправить ребенка в такой класс, надо было дать взятку в размере до 400 долларов. Парадоксальность ситуации состоит в том, что именно из-за этих взяток о закрытии "русских классов" узнали за пределами Туркмении. По крайней мере такова версия Фарида Тухбатуллина.

Когда в 64-й школе Ашхабада с начала этого учебного года закрыли "русские классы", родители первоклашек открыто выразили свое недовольство. Они возмутились тем, что заплатили за то, чтобы их дети попали в "русский класс", а теперь таких классов не будет. "Собрались несколько десятков человек. Власти даже вызывали милицию, чтобы порядок навести, история была шумная. По нашим данным, там идет следствие, бывший директор был задержан и скончался в СИЗО. Само дело - о коррупции, имевшей место из-за того, что наличие мест было ограничено в сравнении с числом желающих отдать ребенка в "русский класс". И за это директору давались взятки - вплоть до тысячи долларов и больше", - сообщил DW правозащитник.

"Женщины-родители учеников закрытого "русского класса" 64-й школы устроили пикет, требовали объяснить, что будет с классом. Им объяснили, что из-за мер, вызванных профилактикой коронавируса надо раскидывать детей по другим классам и школам. И рекомендовали без скандалов идти в туркменские классы", - делится своей информацию об инциденте в Ашхабаде Нурмухаммед Ханамов. По его сведениям, в некоторых других школах, где были "русские классы", их не закрыли, но сократили до 15 учеников.
Неожиданная дискриминация для детей туркменских силовиков

"Кроме этого, по школам официально была дана команда не принимать в "русские классы" детей местных силовиков. То есть в первую очередь сократили их детей. После этого многие прокуроры, судьи, полицейские поспешили в школы и постарались заменить сведения об их профессии на запись более общего характера - госслужащий. А размер взятки для того, чтобы попасть в сокращенные классы, сейчас подскочил до 2000 долларов", - уточнил политик, живущий в Австрии.

В свою очередь, по данным ТИПЧ, в Ашхабаде в трех школах полностью расформированы классы с русским языком обучения. Фарид Тухбатуллин подчеркнул, что у правительства Туркмении были планы после 2030 года окончательно закрыть "русские классы", заменив их школами с углубленным изучением русского языка как иностранного. "Но сейчас власти сочли, что профилактика COVID-19 создала удобный момент, чтобы сделать это раньше. Однако серьезной программы, как это сделать, нет, есть спонтанное решение, принятое наверху", - считает собеседник DW.
Реакция российского посольства в Туркмении и "русский мир"

Российское посольство в Ашхабаде выразило сожаление в связи с таким шагом и напомнило о договоре между РФ и Туркменией от 2002 года, в котором речь идет о поощрении изучения русского языка в Туркмении, так же как и туркменского в России. Реакция дипломатов удивила наблюдателей. "То, что сегодня посольство выразило сожаление, это очень необычно и неожиданно. До сих пор российская сторона достаточно спокойно реагировала на ограничения русского языка, образования и СМИ в Центральной Азии - в сравнении с Украиной или со странами Балтии", - считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

"Российские руководители еще в нулевые годы говорили, что те русскоязычные, кто хотел уехать из Центральной Азии, уже уехали. В соответствии с этим выстраивалась и культурная политика. Но сейчас русский язык в Киргизии и в Таджикистане становится все более востребованным не для этнических русских, а для коренного населения. И в Туркмении ведь не русские, а туркмены бьются за то, чтобы "русские классы" остались", - замечает эксперт. Возможно, реакция МИДа России означает, что "пресловутый "русский мир" сейчас толкуется не как этническая категория, а как категория политическая и гражданская", предположил Грозин.

Повлияет ли сожаление, выраженное российскими дипломатами, на судьбу "русских классов"? До президента Туркмении "это сожаление доведут, но, скорее всего, на дипломатическом уровне история будет замята", заключил Фарид Тухбатуллин.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

10:59 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 10.09.2020

09:21 Исследование: банки пропускают до 90% подозрительных криптовалютных транзакций

08:59 Доллар 11 сентября не показывает определенной динамики перед статистикой из США

08:47 Золото 11 сентября дешевеет в рамках коррекции после трех сессий роста

08:39 Биржи АТР 11 сентября торгуются без единой динамики на фоне падения на Уолл-стрит

08:08 Фондовые индексы США 10 сентября закрылись с понижением после первоначального роста

10.09 Объем нового строительства жилья в I полугодии 2020 года сократился в 1,4 раза – Госстат

10.09 Депозитные ставки для физлиц 10.09.20

10.09 На автострахование в Украине приходится 36% общего объема собранных премий

10.09 Страховщики Украины за 6 мес. увеличили валовые платежи на 4,4%

10.09 Курс евро 10 сентября сохраняет рост к доллару перед заявлениями ЕЦБ

10.09 США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушения «крымских» санкций против РФ

10.09 Справочный курс гривны 10 сентября понижен на 0,81 коп до 27,8298 грн/$1

10.09 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 09.09.20

10.09 Денежная масса в Украине в августе возросла на 1%

• дальше…

08:47 Золото 11 сентября дешевеет в рамках коррекции после трех сессий роста

08:43 Нефть 11 сентября дешевеет на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке

08:20 ЧАЭС начала «горячие испытания» нового хранилища ядерного топлива

08:14 В МВФ заявили, что поддержка Украины зависит от независимости антикоррупционных органов

08:11 Всемирный банк призывает Украину ускорить принятие земельных законов

10.09 Украина за 8 мес. сократила экспорт электроэнергии на 26,1%

10.09 Украина за 8 мес. снизила потребление электроэнергии на 4,5%

10.09 Объем нового строительства жилья в I полугодии 2020 года сократился в 1,4 раза – Госстат

10.09 Оптовые цены на ДТ в четверг, 10 сентября, снизились в среднем на 11 коп./л, до 16,57 грн/л

10.09 Цены производителей Украины в августе выросли на 2,3% – Госстат

• дальше…

09:58 В школах Туркмении закрыли «русские классы»

08:31 Microsoft: Российские хакеры снова вмешиваются в американские выборы

10.09 США ввели санкции против Деркача, который публиковал «пленки Порошенко-Байдена»

10.09 ЕС на 6 месяцев продлил персональные санкции против России

10.09 ЕЦБ отмечает восстановление активности в еврозоне, будет следить за курсом евро - Лагард

10.09 Подписана Конвенция между Украиной и Королевством Испания об избежании двойного налогообложения

10.09 ЕЦБ оставил без изменений базовую ставку и параметры программы покупки активов PEPP

10.09 Евросоюз грозит Великобритании судебным иском

10.09 Хозяйка бренда нижнего белья требует разрешить ей вступить в джентльменский клуб

10.09 США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушения «крымских» санкций против РФ

10.09 Портленд первым в США запретил системы распознавания лиц

09.09 Глава Еврокомиссии крайне обеспокоена планами Британии нарушить Brexit-договоренности

09.09 Виталий Портников: Белорусские «титушки» – предвестники краха

09.09 Европарламент не возобновит заседания в Страсбурге: город стал "красной зоной"

09.09 Меркель: решение по «Северному потоку-2» будет европейским, а не немецким

• дальше…

09.09 Выборы в Киеве: Как Кличко и Порошенко выталкивают «слуг» с политического ринга столицы

09.09 Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр

07.09 В Украине могут вырасти штрафы для рыболовов-браконьеров

07.09 В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков

07.09 Минюст выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48

07.09 В Украине начнут штрафовать за ЗD номерные знаки

03.09 Пустыня на горизонте: Почему обеспечить Крым водой не захочет даже ООН

02.09 НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г

01.09 В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл.США/кв. м

31.08 Процедура получения денег за «пакет малыша» меняется с 1 сентября

31.08 В Украине собираются ввести обязательный техосмотр

31.08 В Минздраве назвали медицинские и научные учреждения, присоединившиеся к пилотному проекту по трансплантации

28.08 Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег

27.08 В Украине создали Национальную социальную сервисную службу

27.08 Полдесятка «Элита-Центров». Получат ли квартиры инвесторы «Аркады», вложившие 9 млрд грн

• дальше…

09:51 Найем: Глава Укроборонпрома написал заявление об отставке

10.09 США ввели санкции против Деркача, который публиковал «пленки Порошенко-Байдена»

10.09 Шумы перед Берлином. Чего ждать от Зеленского с Ермаком 11 сентября

10.09 Инспекция позиций ВСУ с участием ОБСЕ в районе поселка Шумы временно отменяется - источник в Офисе президента

10.09 Сергей Фурса: Сейчас, критикуя выкуп варрантов, советники в офисе президента как бы говорят, что до этого врали

10.09 Зализанный Зеленский и сорванные вагнеровцы: О чем Богдан рассказал Гордону

09.09 Инспекция позиций ВСУ представителями «ДНР»: В чем здесь кроется зрада

09.09 Суд обязал СБУ открыть дело по признакам госизмены в провале операции с «вагнеровцами» - Арьев

09.09 Профильный комитет Рады рекомендовал экс-совладельца Укргазбанка Горбаля на должность члена Совета НБУ

09.09 Парад местных референдумов. Как «слуги народа» помогут сепаратистам

09.09 Выборы в Киеве: Как Кличко и Порошенко выталкивают «слуг» с политического ринга столицы

09.09 Юрист Медведчука Якубовский стал замом Венедиктовой

09.09 В Раде хотят обязать интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей

08.09 Виталий Портников: Авторитаризм девальвирует государство

08.09 Грузинская мечта: Почему Саакашвили скорее станет оппозиционером в Украине, чем премьером в Грузии

• дальше…

09:38 Xiaomi представила доступный спортивный тренажёр для дома. «Беговая» дорожка для ходьбы URevo U1 стоит менее $200

10.09 Xiaomi представила крутую футуристическую новинку на своей площадке коллективного финансирования

10.09 Представлен рестайлинговый Genesis G70 с новым дизайном

10.09 Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу в Китае

10.09 Портленд первым в США запретил системы распознавания лиц

10.09 Volkswagen представил новый Golf в кузове универсал

09.09 Xbox Series X поступит в продажу 10 ноября по цене $499. А ещё Microsoft предложит лизинг

09.09 Xiaomi предлагает очень интересную новинку Poco X3 NFC сразу по сниженной цене

09.09 Samsung, LG и SK Hynix прекратили поставки дисплеев и полупроводников компании Huawei

09.09 Луноход Toyota назвали в честь внедорожника

09.09 Гарнитура смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 теперь доступна всем желающим, но цена по-прежнему кусается

09.09 В противостоянии Epic Games и Apple — новый поворот. Apple подала в суд на Epic Games за нарушение контракта и хочет компенсацию

08.09 В СБУ пояснили, почему работают магазины «заблокированной» пирамиды B2B Jewelry

08.09 Создание 2000-сильного гиперкара привело к судебному иску

08.09 Представлена игровая приставка Xbox Series S. Она действительно очень доступна

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно