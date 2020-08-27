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Путин: Россия сформировала резерв силовиков для помощи Беларуси
15:03 27.08.2020 |
Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые помогут Беларуси "при необходимости".
"Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал Путин в интервью тележурналисту Сергею Брилеву на канале "Россия 1". По его словам, силовики Беларуси ведут себя "достаточно сдержанно".
Россия имеет обязательства перед Беларусью в сфере безопасности, и Лукашенко поставил этот вопрос, добавил Путин.
Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока "экстремистские элементы не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", заявил президент.
Он добавил, что Россия исходит из того, что все проблемы в Беларуси будут решаться мирным путем.
"Все-таки в целом ситуация [в Беларуси] сейчас выравнивается. И я надеюсь, что все проблемы, - а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицы не выходили, это совершенно очевидная вещь - что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
"Нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы, прямых родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности", - добавил Путин.
Россия с момента объявления о победе Лукашенко на президентских выборах с 80,1% голосов 9 августа сохраняла нейтральную позицию относительно начавшихся в стране протестов. Путин лишь поздравил Лукашенко с победой на выборах.
Напрошлой неделе Лукашенко заявил, что привел белорусскую армию в полную боевую готовность из-за "серьезного шевеления" НАТО у границ. Он утверждал, что "к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16". Официальный представитель НАТО заявляла, что в организации считают "необоснованными" заявления президента Беларуси.
Сегодня Лукашенко обвинил иностранные государства в развертывании "дипломатической бойни" против Беларуси.
"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - заявил Лукашенко. Он также обвинил Польшу в территориальных претензиях на Гродненскую область.
О каких обязательствах перед Беларусью говорит Путин?
Основная задача Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - защита территориального и экономического пространства стран-участниц договора. Для этого может быть привлечена совместная армия или другие подразделения.
Согласно договору, когда возникает угроза безопасности, стабильности или суверенитету для одного государства-участника, то другие государства должны провести переговоры и оказать этому государству помощь "в целях устранения возникшей угрозы".
Также если это государство подвергнется вооруженному нападению, угрожающему суверенитету, то и другие страны-участницы договора признают эти действия агрессией и направят в страну помочь, включая военную.
Договор о создании Союзного государства не определяет порядок действий при необходимости военной помощи. Однако онподразумевает, что Россия и Беларусь будут обеспечивать безопасность и "укрепление мира" Союзного государства. Страны должны проводить и согласованную политику в области обороны.
Также Россия и Беларусь обязуются "обеспечивают целостность и неприкосновенность территории Союзного государства".
О бойцах ЧВК
Незадолго до президентских выборов в Беларуси под Минском были задержаны 32 россиянина, которых белорусская сторона называла бойцами "ЧВК Вагнера". Позже они были переданы России. Москва объясняла появление россиян в Минске тем, что задержанные отправлялись транзитом в третью страну и опоздали на рейс.
Отвечая на вопрос о своей оценке этих событий, Путин сказал, что это была провокация, организованная спецслужбами Украины и США.
"Сейчас очевидно, что это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними совершенно легальные цели. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, На Ближний Восток для абсолютно легальной работы", - сказал Путин.
"На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной компании", - уверен российский президент.
"Люди, повторяю, ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники их не выпускали, кстати говоря, они не могли уехать", - рассказал Путин.
По его словам, эти люди были вывезены по поддельным документам.
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