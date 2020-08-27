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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Это не обычный яд». Немецкий токсиколог об отравлении Навального

 

Алексей Навальный находится в берлинской клинике "Шарите" уже несколько дней. Немецкие врачи выявили у российского политика признаки отравления. Его состояние, по словам медиков, остается серьезным, но стабильным, и опасности летального исхода на данный момент нет. DW поговорила с немецким токсикологом, профессором клинической токсикологии Технического университета Мюнхена Флорианом Айером (Florian Eyer) о том, что за вещество было обнаружено в крови Навального и как лечат таких пациентов.

DW: Врачи клиники "Шарите" на днях заявили, что у Навального были обнаружены признаки отравления, и даже назвали группу веществ, к которой относится яд. Что это за субстанция?

Флориан Айер: В группу ингибиторов холинэстеразы входят лекарства, некоторые из которых используются при терапии болезни Альцгеймера, а также фосфорорганические соединения. Эти вещества можно найти, например, в инсектицидах, пестицидах, а также в боевых ядах. К той же группе относится и отравляющее вещество "Новичок".

- То есть, если найдено вещество из этой группы, можно с большой долей вероятности говорить об отравлении?

- Если это можно подтвердить и есть соответствующие симптомы. Мы, токсикологи и клинические токсикологи, всегда стараемся установить связь между симптомами, которые мы наблюдаем у пациентов, и подозреваемым токсичным веществом. Мы знаем, что происходит в теле пациента под воздействием этих веществ.

- Что же происходит при попадании в организм человека вещества из этой группы?

- Группа веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы, подавляет определенный ключевой фермент, который отвечает за расщепление ацетилхолина. Это очень важный процесс для передачи сигналов в нервной системе. Если холинэстераза ингибируется (то есть подавляется), то ацетилхолин не расщепляется и накапливается в синапсах связей между двумя нервными клетками, и эти рецепторы постоянно возбуждаются.

Мы наблюдаем типичную картину, указывающую на холинергический криз. У больных сужаются зрачки, начинается слюноотделение, пульс замедляется, может упасть артериальное давление. Это симптомы, которые можно довольно хорошо лечить с помощью атропина.

Вдобавок передача нервных импульсов к мышцам больше не работает должным образом. Это особенно опасно в области мышц дыхания. Так что у таких пациентов также возникают проблемы с дыханием в дополнение к повышенному слюноотделению и низкой частоте сердечных сокращений.

- И как быстро это происходит?

- Это во многом зависит от используемого соединения. Они очень разные. Есть те, которые действуют очень быстро, другие занимают больше времени. Иногда часы, иногда даже день или два.

- Насколько быстро врачи могут диагностировать такое отравление?

- Когда к клиническим токсикологам поступает пациент с подозрением на отравление, мы, прежде всего, смотрим на клинические симптомы, и если есть упомянутые симптомы этого холинергического криза, то с определенной очевидностью, по крайней мере, для клинического токсиколога, речь идет об этой группе ингибиторов. И если есть такое подозрение, его можно подтвердить лабораторными исследованиями.

- То есть это нормальная гипотеза с подобными симптомами и исключать ее с самого начала нельзя?

- Ни в коем случае. Если у совершенно здорового пациента внезапно возникают такие проблемы на ровном месте, то первая мысль - об отравлении.

- Что с такими пациентами нужно делать в первую очередь?

- Первое - это стабилизировать такого пациента, например, если дыхание недостаточное, его нужно поддерживать с помощью вентилятора. Поднять слишком низкое кровяное давление с помощью определенных лекарств. Если пациент действительно переживает холинергический криз, то первым и, вероятно, спасающим жизнь противоядием будет атропин.

- В случае с Навальным омские врачи тоже использовали атропин. Применяется ли он только при холинергическом кризе или в других случаях тоже?

- Атропин можно использовать в различных областях, включая анестезиологию или кардиологию. Например, когда у пациентов по какой-либо причине очень низкая частота пульса.

- Как долго такой яд остается в организме?

Трудно сказать, потому что это также очень зависит от того, какое конкретное химическое вещество является его основой. Есть те, которые быстро метаболизируются и выводятся за несколько часов. А другим для этого могут потребоваться дни, может быть, несколько дней.

- Сколько может потребоваться времени для того, чтобы выяснить, какое конкретно вещество было использовано?

- Если неясно, какое химическое вещество было использовано, то врачам нужно искать неизвестно что, а это может быть очень сложно. Есть токсины, которые можно относительно легко и быстро обнаружить с помощью определенных лабораторных методов, а другие очень сложны и требуют высокого уровня знаний. Мы говорим о соединениях, о более чем сотне отдельных веществ, которые можно рассматривать.

- То есть, может быть, мы никогда не узнаем, что именно за вещество это было?

- Это вполне возможно.

- Насколько вероятно полное выздоровление такого пациента?

- Опираясь на свой клинический опыт работы с отравлениями пестицидами, которые почти всегда связаны с попытками самоубийства, я могу сказать, что если пациенты получают должную медицинскую помощь на ранней стадии, у них часто есть хорошие шансы на выживание, даже без каких-либо долгосрочных последствий. Проблема со многими отравлениями заключается в том, что осложнения могут возникнуть на ранних стадиях, когда пациент еще не получает медицинской помощи.

- Вы как токсиколог часто сталкивались с отравлениями подобными веществами?

- Нет. Это - не обычный яд. Большинство отравлений, которые мы лечим, вызваны передозировкой лекарствами, в основном с суицидальным намерением. А также алкогольные отравления. Такое отравление (ингибиторами холинэстеразы - Ред.) в нашем клиническом опыте встречалось, может быть, 40-50 раз за последние 20 лет, так что у нас есть некоторый опыт в этом деле. Но это далеко не обычное отравление. Тем более эта группа веществ. Эти вещества настолько токсичны, что их не найти в свободном обращении, и достать их не так легко.
По материалам: Deutsche Welle
 

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