Финансовые новости
- |
- 20.08.20
- |
- 12:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Алексей Навальный госпитализирован с подозрением на отравление
12:39 20.08.2020 |
Известный российский оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный госпитализирован в бессознательном состоянии и находится в реанимации, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем микроблоге Twitter в четверг, 20 августа. По ее словам, Навальному стало плохо в самолете, которым он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Алексея Навального на скорой отвезли в больницу.
Позднее Ярмыш добавила, что политика, вероятно, отравили чем-то, подмешанным в чай. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - сообщила пресс-секретарь оппозиционера.
Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в больницу по требованию сопровождающих Навального вызвали полицию.
"Я уверена, что это отравление намеренное, - заявила Кира Ярмыш в интервью радиостанции "Эхо Москвы". - Год назад его отравили в спецприемнике. Мы все это помним. Я уверена, что сейчас повторилось это же самое. То есть другие симптомы, очевидно, другой наркотик, другой токсин, но, очевидно, это с делано было с ним намеренно".
"О том, что Алексей госпитализирован и впал в кому, я узнала от Киры Ярмыш, она мне сразу написала, сообщила DW лечащий врач Навального Анастасия Васильева. - Врачи отказались со мной разговаривать. Я знаю лишь, что есть зрачковая реакция. Сейчас я лечу в Омск. Я приеду и буду настаивать на том, чтобы мне дали его осмотреть. И будем принимать решение о его переводе в другую больницу. Его надо спасать". По словам Васильевой, они сейчас выбирают больницу, в которую перевезут Навального. Так как он в коме и на ИВЛ, вариант перевозки за границу в клинику не рассматривается.
По сообщениям российских СМИ, Навальный последние несколько дней находился в Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, возможно, собирал материал для нового расследования, и встретился с волонтерами. Затем он отправился в Томск.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Скандал вокруг Ермака и «вагнеровцев». Топ-5 нестыковок в оправданиях власти
|Сумасшедшая попытка переиграть всех: Зачем Тимошенко помогает Зеленскому и Медведчуку мочить Порошенко
|Подарок Кличко и Порошенко. Как Верещук вляпалась в «секту Путина»
|Какой должен быть RAB-тариф для облэнерго, Или как не сделать олигархов богаче
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Алексей Навальный госпитализирован с подозрением на отравление
|США хотят восстановить санкции ООН против Ирана и грозят России и Китаю
|Трамп опубликовал записи Деркача
|Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионажа
|Во Франции маски для лица стали обязательными на работе
|ЕС и Великобритания возобновили переговоры о последствиях «Брекзита»
Это интересно
|Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам
|Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
|Европейцы не получат новые Bronco
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО
|Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet
|Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line