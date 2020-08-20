Алексей Навальный госпитализирован с подозрением на отравление

Известный российский оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный госпитализирован в бессознательном состоянии и находится в реанимации, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем микроблоге Twitter в четверг, 20 августа. По ее словам, Навальному стало плохо в самолете, которым он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Алексея Навального на скорой отвезли в больницу.

Позднее Ярмыш добавила, что политика, вероятно, отравили чем-то, подмешанным в чай. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - сообщила пресс-секретарь оппозиционера.

Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в больницу по требованию сопровождающих Навального вызвали полицию.

"Я уверена, что это отравление намеренное, - заявила Кира Ярмыш в интервью радиостанции "Эхо Москвы". - Год назад его отравили в спецприемнике. Мы все это помним. Я уверена, что сейчас повторилось это же самое. То есть другие симптомы, очевидно, другой наркотик, другой токсин, но, очевидно, это с делано было с ним намеренно".

"О том, что Алексей госпитализирован и впал в кому, я узнала от Киры Ярмыш, она мне сразу написала, сообщила DW лечащий врач Навального Анастасия Васильева. - Врачи отказались со мной разговаривать. Я знаю лишь, что есть зрачковая реакция. Сейчас я лечу в Омск. Я приеду и буду настаивать на том, чтобы мне дали его осмотреть. И будем принимать решение о его переводе в другую больницу. Его надо спасать". По словам Васильевой, они сейчас выбирают больницу, в которую перевезут Навального. Так как он в коме и на ИВЛ, вариант перевозки за границу в клинику не рассматривается.

По сообщениям российских СМИ, Навальный последние несколько дней находился в Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, возможно, собирал материал для нового расследования, и встретился с волонтерами. Затем он отправился в Томск.