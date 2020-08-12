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Виталий Портников: Тихановская называет себя символом перемен. Но на самом деле она - живой символ именно этого отсутствия
17:30 12.08.2020 |
Отъезд кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской из страны, ее обращение к согражданам с призывом не оказывать сопротивление правоохранительным органам - яркая иллюстрация того, что происходит после уничтожения диктаторским режимом политической жизни и гражданского общества.
Тихановская называет себя символом перемен. Но на самом деле она - живой символ именно этого отсутствия. При этом лично к ней трудно предъявить какие-либо претензии. Она- не политический деятель, она даже не жена политического деятеля. Она совершенно случайный человек в белорусской политической жизни, впрочем, как и ее муж, которого к выборам не допустили. Да и другие кандидаты - совершенно случайные люди, которые в результате разрушения Александром Лукашенко реального политического процесса оказались в центре внимания и не могли понять меры своей ответственности. Когда я слышу, как Тихановская говорит, что она боится за себя и своих детей, я могу только напомнить, что политик должен ставить интересы страны и людей, которые голосуют за него, выше семейных интересов, что он готов этим пожертвовать, что в конце концов понимает меру ответственности и меру жертвенности своих действий, что это может оказаться фатальным для него и его близких, для его детей. А результатом должно стать развитие страны, перемены в ней. Кстати, к Владимиру Зеленскому и его семье это замечание тоже относится.
Напомню, что в нашей стране во времена Леонида Кучмы и Виктора Януковича власти тоже пытались обезглавить любой серьезный протест против авторитаризма и диктатуры. "Майданы без политиков" - типичная ситуация, в которой либо оплачиваемые властью "активисты", либо полезные идиоты, либо просто порядочные люди, ничего не понимающие в политике, требовали от, депутатов и представителей оппозиционных партий не участвовать в протестном движении, не нести ответственности за него, приходить без партийных флагов. И за этим всегда торчали уши то ли администрации президента Кучмы, то ли президента Януковича, которые прекрасно понимали, что в такой ситуации не может быть и речи ни о каком успехе. В этом случае протест рано или поздно сведется к нулю, и вопрос только в том, насколько интенсивным будет применение силы против этого протеста.
Белорусы сейчас в схожей ситуации. Поэтому им остаётся только требовать отставки диктатора. А украинцы в схожих ситуациях отстаивали не просто избрание президентом Виктора Ющенко, но ещё и независимость Украины от Кремля. Не просто отставку Януковича, но и евроинтеграцию Украины.
Когда мы увидим на белорусских протестах лозунги, призывающие не просто к отставке Лукашенко, не просто к новым выборам, но и к построению демократической европейской Беларуси, главной задачей которой будет вступление в ЕС и НАТО и выход из союза с Россией, мы скажем, что Беларусь приближается к Украине, что мы имеем дело с ответственными обществом, представители которого готовы сегодня пожертвовать собственными перспективами ради того, чтобы их дети завтра жили в демократической европейской стране. Именно в этом нужно пожелать успеха и украинцам, и белорусам.
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